18-vuotias taikuri aloitti keikkailun jo lapsena, ja saa nyt oman TV-ohjelman – "Koin paineita siitä, että minun piti koko ajan uudistua"

18-vuotias taikuri ja juontaja Aatu Itkonen on toiminut viihdeallalla jo viiden vuoden ajan. Tiina Karppi / Yle

Aatu Itkonen on jo 13-vuotiaasta lähtien hämmästyttänyt taikatempuillaan. Niistä yhden näet myös tässä jutussa. Viime vuosina Itkonen on ryhtynyt tekemään myös juontajan ja kouluttajan töitä.

Aatu Itkosen sormet pyörittelevät tottuneesti korttipakan kortteja.

– Vedä mikä tahansa kortti, hän kehottaa.

Kortti on herttanelonen, tosin sitä ei taikurille paljasteta. Itkonen pyytää työntämään kortin takaisin pakkaan ja alkaa sekoittamaan kortteja jälleen. Samalla hän jutustelee rennosti Malagan lomastaan, jolta on palannut aiemmin samaisena päivänä.

– Olin ajatellut ottavani aurinkoa päivät pitkät, mutta jaksoin maata paikallani puoli tuntia. Olen huono pysymään aloillani.

Sitten hänen kätensä pysähtyvät.

– Mikä korttisi olikaan?

Aatu Itkonen ei tosin jää odottelemaan vastausta, vaan kääntää pakan päällimmäisen kortin ympäri. Se on – mikä muukaan kuin – herttanelonen.

18-vuotiaan kasvoille leviää tietäväinen virne. Vaikka temppu tulee jo selkärangasta, yleisön hämmästys ilahduttaa yhä viiden vuoden keikkailun jälkeenkin.

Pian Aatu Itkosen yksi haave toteutuu, kun hänen oma taikaohjelmansa alkaa ensi vuonna Yle TV 2:ssa.

Aatu Itkonen aloitti keikkailun jo 13-vuotiaana. Ensiksi ne olivat pieniä, mutta nykyään hän esiintyy satoja ihmisiä vetävissä tapahtumissa. Tiina Karppi / Yle

Keikkoja syntymäpäiväjuhlista baareihin

13-vuotiaana Aatu Itkonen halusi kurkistaa taikatemppujen kulisseihin ja alkoi perehtyä siihen, miten temppuja tehdään.

Salaisuuksien ratkomisesta syttyi taikuutta ja viihdealaa kohtaan kiinnostuksen kipinä, joka palaa edelleen. Hän alkoi esittää silmänkääntötemppuja sukulaisilleen, ja vastaanotto oli ihaileva.

Yläkoulu oli juuri alkamassa, kun Itkonen ryhtyi viemään mainosjulisteita kauppojen ilmoitustauluille. Niissä mainostettiin nuoren taikurin osaamista.

– Koulupäivien jälkeen soitin eri yrityksiin, joiden numerot olin listannut paperille. Monessa paikassa hämmästeltiin, että soitin heille itse, eikä esimerkiksi äitini minun puolestani. En saanut luuria korvaani kertaakaan, Itkonen muistelee hymyillen.

Ensimmäisen keikkansa Itkonen sai sovittua Kotkaan lasten syntymäpäiväjuhlille.

– Esiinnyin autotallissa noin kymmenelle alakoululaiselle. Pari korttitemppua esitin, enkä hirveästi puhua pukahtanut. Mutta siitä kaikki lähti, Itkonen nauraa.

Aatu Itkonen esiintyi lapsille Kimolan Nassikkafestareilla noin kuukausi sitten. Ninni Partanen

Pari vuotta ensimmäisen keikkansa jälkeen häntä alettiin pyytää esiintymään baareissa ja ravintoloissa. Keikat olivat myöhään illalla.

– Jälkeenpäin mietittynä on kummallista, että minut on edes päästetty niihin paikkoihin papereita kysymättä. Esityksen jälkeen humaltunut naisporukka saattoi tulla pyytämään minua muovaamaan ilmapalloista ties mitä, tai halailemaan ja liu’uttamaan kättä selkää pitkin alas.

Itkonen ajatteli, että hänen tuli vain hyväksyä asia osaksi esiintyjän työtä. Nyt hän on sitä mieltä, etteivät baarit ole oikea paikka nuorelle viihdyttäjälle, etenkään myöhään illalla.

– Vaikka itse olen pyrkinyt suhtautumaan tapauksiin huumorilla, tiedän, että joillekin ne saattaisivat olisivat liikaa.

Nykyään Aatu Itkonen tekee taikurin töiden lisäksi myös juontokeikkoja ja yritys- sekä kouluvierailuja. Pari vuotta sitten hän kiersi kertomassa uratarinaansa tuhansille nuorille Kaakkois-Suomessa. Tiina Karppi / Yle

Viihdyttäjän leima

Tänä syksynä Aatu Itkonen aloittaa kolmannen ja samalla viimeisen vuotensa audiovisuaalisen viestinnän opiskelijana Tampereella. Kouvolassa yläkoulunsa käynyttä Itkosta siirtyminen uuteen kouluun jännitti.

– Yläkoulussa sain välillä kuulla käytävillä huutelua, kuten “ai sinäkö olet joku taikurijätkä, näytä homo temppu”. Ne kommentit jäivät takaraivoon, enkä kovin oma-aloitteisesti halunnut kertoa uusille tutuille siitä, mitä teen.

Ensimmäisenä päivänä ammattiopistossa luokkalaisia oli pyydetty kertomaan, miten heidän kesälomansa oli sujunut. Itkonen sanoi katsoneensa elokuvia, ottaneensa rennosti ja uineensa.

– Todellisuudessa olin tehnyt läpi kesän keikkoja. Kai pelkäsin vaikuttavani tyrkyltä, jos puhun avoimesti urastani.

Itkosen huoli muiden suhtautumisesta osoittautui kuitenkin aiheettomaksi.

– Osaamiseni on käännetty positiiviseksi asiaksi ja koko ryhmän eduksi. Jos tarvitsemme harjoitusta varten jonkun kameran eteen, minut valitaan hommaan, koska olen siinä luonteva.

Katso videolta, kun Aatu Itkonen saa tempuillaan toimittaja Tiina Karpin hämmennyksiin.

Aatu Itkonen on huomannut, että tämä takuuvarman viihdyttäjän leima kulkee hänen mukanaan, halusi hän sitä tai ei.

– Jos lähdemme kavereiden kanssa ulos, välillä heiltä tulee pyyntö näyttää korttitemppu. Jotkut minulle tuntemattomat myös tunnistavat minut kadulla, hän sanoo.

Lavalla show’ta vetää pirskahteleva ja energinen nuori mies – se Aatu, joka on myös tuttu Itkosen sosiaalisen median tileiltä. Arjessa hän kuitenkin pyrkii tasapainoon parhaansa mukaan.

– Esityksen aikana pääsen mahtavaan flow-tilaan, mutta sieltä on kuitenkin tultava alas ja muistettava rentoutua.

Juuri aikatauluttamisen tärkeys on korostunut Itkosen elämässä kevytyrittäjyyden myötä.

– Jo nuorena ymmärsin, etten voi heittää keikkoja miltei puoliltaöin, jos seuraavana aamuna on koulu alkaa kahdeksalta. Koulu on minulle ykkösprioriteetti, Itkonen sanoo.

Aatu Itkonen tietää, että taikurina ja juontajana on osattava viihdyttää yleisöä. Tiina Karppi / Yle

Vuodet ovat kasvattaneet

18-vuotiasta Aatu Itkosta voi jo kutsua viihdealan konkariksi. Kuluneiden viiden vuoden aikana Itkonen on ehtinyt tehdä jo ainakin 200 taikurin keikkaa, eikä kömmähdyksiltä ole vältytty.

– Muutamaan otteeseen jokin piilotettu esine on kesken taikatempun vilahtanut näkyviin tai temppu on muuten mennyt pieleen 500 ihmisen edessä. On ollut hienoa nähdä, että yleisökin osaa suhtautua näihin tapauksiin huumorilla stereotyyppisen tomaattien heittelyn sijaan, Itkonen naurahtaa.

Juuri mokat ja niistä yli pääseminen ovat olleet hänelle tärkeitä oppimisen paikkoja.

– Olen saanut huimasti itsevarmuutta esiintyä. Ensimmäisillä keikoillani en juurikaan puhunut, mutta nyt olen oppinut viihdyttämään ja pitämään show’ta yllä.

Aatu Itkonen on tehnyt kuluneena kesänä parikymmentä keikkaa. Tiina Karppi / Yle

Tapahtumien takahuoneista hän on myös löytänyt niin uusia tuttavuuksia kuin yhteistyökumppaneitakin. Heihin kuuluvat muun muassa artisti Aleksanteri Hakaniemi sekä tubettaja Herbalisti, jonka kanssa hän alkaa kouluttaa yrityksissä muun muassa sosiaalisen median käyttöä ja hyödyntämistä bisnesmielessä.

Myös yleisön palaute, niin hyvä kuin huono, on kasvattanut.

– Haluan kannustaa viihdealalle pyrkiviä nuoria luottamaan omaan tekemiseensä ja jättävän herjat omaan arvoonsa. Nöyrällä asenteella ja kunnioituksella rakentavaa kritiikkiä kohtaan pääsee pitkälle.

Aatu Itkonen ja Aleksanteri Hakaniemi esiintyivät yhdessä Kymenlaakson keskussairaalassa elokuun alussa. Ninni Partanen

Uusia tuulia

Aatu Itkosen seuraaviin suuriin projekteihin kuuluu Aatun Mysteerit -taikaohjelman vetäminen Ylen Galaxi-ohjelmassa kahdeksan jakson verran. Sarja pyörähtää käyntiin ensi vuoden puolella.

– Haaveilen isosta juontajan pestistä, ja tämä on hieno mahdollisuus sitä tavoitellessani.

Parin viime vuoden aikana Aatu Itkonen onkin ryhtynyt laajentamaan repertuaariaan ja pyristelemään irti pelkän taikurin imagosta.

– Taloudellisesti en ole voinut toteuttaa sellaisia temppuja, joita tiedän yleisön minulta toivovan. Koin paineita siitä, että minun piti koko ajan uudistua. Koska se ei ollut mahdollista, minun täytyi miettiä mitä muuta voisin tehdä.

Sitten Itkonen sai sosiaalisen median puolella viestin, jossa häntä pyydettiin tapahtumajuontajaksi.

– Otin tarjouksen kokeilumielessä vastaan ja huomasin, että juontaminen oli juuri se minun juttuni ja uusi urasuuntaus, jollaista olin etsinyt. Se on myös tällä hetkellä keikkailuni painopiste.

Aatu Itkonen tahtoo keskittyä yhä enemmän juontajan töihin. Tiina Karppi / Yle

Urahaaveita

Kameran eteen tai taakse työllistyminen on media-alalle ensi vuonna valmistuvan Aatu Itkosen toiveissa. Keikkailua hän ei kuitenkaan ole hylkäämässä.

– Tällä hetkellä minulla on kova motivaatio tehdä tätä työtä, ja kysyntää riittää. Poissuljettua ei ole sekään, että vetäisin suuremman luokan taikashow’n jossakin. Haluaisin oppia illuusioiden tekemistä, sillä ne kiehtovat minua.

Tämän hetken parhaaksi tempukseen hän nimeää giljotiinin, joka sekin on omanlaisensa illuusio.

– Goljotiinin väliin laitetaan käsi. Kun terä lyödään alas, käsi pysyy vahingoittumattomana – mahdollisesti, sanoo Aatu Itkonen ja väläyttää tuon saman, tietävän hymyn.