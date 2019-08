Sää viileää viikonloppuna koko maassa – alkuviikosta lämpenee, lämpötilat kohoavat yli 20 asteen

Heinäkuinen hellejakso tuntuu jo kaukaiselta, sillä viikonlopun sää on tavallista viileämpi.

– Viikonlopun ja alkuviikon sää voi idässä ja pohjoisessa paikoin olla harvinaisen kylmää vuodenaikaan nähden, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Kotakorven mukaan lämpötilat tulevat jäämään etelässäkin alle 20 asteen. Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpötilat keikkuvat 10 asteen molemmin puolin.

Kerttu Kotakorpi / Yle

Sadekuuroja on luvassa maan itäosaan ja pilvisyys on runsasta koko maassa. Pohjois-Suomeen on öisin luvassa hallaa. Sunnuntaina pohjoisessa saadaan kuitenkin nauttia aurinkoisesta säästä.

– Poutaisinta säätä voidaan odottaa Suomen rannikkoalueille, Kotarkorpi toteaa.

Maanantaista alkaen on luvassa kesäisempää säätä. Lämpimämpää on luvassa ainakin maan etelä- ja länsiosaan. Alkuviikolla lämpötilat kohoavat yli 20 asteen lukemiin.