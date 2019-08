Jenni Rosti pohti raskausaikana, voiko vauvasta laittaa kuvia Instagramiin – sometutkija ymmärtää, miksi perhearkea halutaan jakaa, mutta kehottaa varovaisuuteen

View this post on Instagram

Vuosi sitten otettiin tämä kaunis kuva mökillä. Nykyään se on kehyksissä pöydällä ja juuri tänään viimeksi pohdin, että olisipa kiva ottaa uusi kuva. Sellainen, jossa masusta maailmaan saatu tyyppi olisi myös mukana. Ensi mökkireissulla ehkä siis uusi kuva. Neljän hengen perhepotretti. ❤️🙏🏼☺️ #kesä2018