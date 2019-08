Festareilta halutaan musiikin lisäksi myös "sirkusta ja tivolia" – Apulannan Sipe Santapukki hehkuttaa: "Suomessa on parhaat konserttituotannot"

Torniolaisella tapahtumanjärjestäjällä, Eventworksilla on työntäyteinen viikonloppu. Kymmenettä kertaa Kemin kaupunkiympäristössä järjestettävä musiikkifestivaali kerää kaupunkiin kahden päivän aikana 12 000 katsojaa.

Samaan aikaan yritys operoi myös yhdeksän muuta festivaalia, oman Satama Open Airin lisäksi.

– Äärimmäisen hyvä festarikesä on ollut. Kaikki isot festivaalit, joissa on ollut nimekkäitä artisteja, ovat onnistuneet hyvin. Ihmiset käyvät festivaaleilla, ja kävijämäärät ovat huikeita, sanoo Eventworksin toimitusjohtaja Markku Köngäs.

Tapahtumanjärjestäjän lisäksi myös artistit hehkuttavat festivaalien tuotantoja. Suosittu Apulanta-yhtye tekee tänä kesänä vain parisenkymmentä keikkaa. Syynä on se, että yhtyeen massiivisen tuotannon rakentaminen vaatii tilaa ja aikaa.

Vuodesta 1994 runsaasti keikkaillut bändi on nähnyt tapahtumatuotantojen kehityskaaren.

– 1990-luvulla festareilla oli vielä kasarin villin lännen maininkeja, mutta 2000-luvulla toiminta on ammattimaistunut. Yllättävän harvoin kuulee puhuttavan siitä tosiasiasta, että Suomessa on parhaat konserttituotannot. Tänne tullaan Amerikasta, Ruotsista ja Saksasta asti katsomaan, kuinka hommia kuuluu tehdä. Meidän kuuluisi olla ylpeitä siitä, sanoo Apulannan rumpali Sipe Santapukki.

Tulevaisuudessa vaaditaan lisää laatua ja enemmän viihdettä

Markku Köngäs tuottaa ja järjestää yrityksensä kautta Lapin suurimpiin kuuluvaa Satama Open Air festivaalia ja lisäksi yritys kuuluu nykyään Suomen merkittävimpien tapahtumapuolen teknisten tuotantotalojen joukkoon. Kokemusta hänellä on kymmenistä festivaaleista ympäri Suomen.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa isot musiikkifestivaalit ovat entistä monipuolisempia viihdetapahtumia.

– Festivaaleilta halutaan sirkusta ja tivolia. Ihmiset haluavat monipuolisen viihdetapahtuman ja tietenkin artistien ja tarjoilun lisäksi tulevaisuudessa odotetaan vieläkin laadukkaampaa ruokaa ja ohjelmaan. Ihmiset ovat valmiita huvittelemaan vielä enemmän, Köngäs sanoo.

Festivaalien monipuolistuminen ja paisuminen tuo omat haasteensa tapahtumien järjestäjille.

Esimerkiksi Kemissä pohditaan, missä Satama Open Air festivaali järjestetään tulevaisuudessa. Festivaalikentän pitää olla sellainen, että sinne voi tehdä suuria rakenteita.

– Maapohjan pitää kantaa, jos nosturilla kasataan vaikka jotakin erikoislaitetta. Ympäristö pitää rakentaa viihdekeskukseksi, se tulee olemaan seuraava haaste. Nyt mennään tilan puolesta jo äärirajoilla, sanoo Köngäs.

Pohjoisen festarit loppukesästä, hyvästä syytä

Pohjoisen isot festivaalit Oulun Qstock, Kemin Satama Open Air ja Rovaniemen Simerock pidetään loppukesästä peräkkäisinä viikonloppuina. Syy loppukesän ajankohtaan on yksinkertainen: pitkät matkat.

Artistien saaminen keikalle pitkän matkan päästä on helpompaa keskikesän keikkaruuhkan jälkeen.

– Monesti on haluttu festivaaleille asettaa toisiakin ajankohtia, milloin kelit ehkä olisivat parhaimmillaan tai heinäkuun aikaan, mutta siihen ajankohtaan artistien saaminen tuntuu olevan mahdoton.

Köngäs toteaa, että monet artistit haluavat tehdä useamman esiintymisen samana päivänä.

– Pohjoisen pistokeikkamaailma ei sitä anna ihan myöten. Se on aika pitkälle ainakin meidän festivaalin ajankohdan eli elokuun syy, Köngäs sanoo.

Väkeä on riittänyt kesän festareilla, esimerkiksi viime viikonloppuna järjestetty Oulun Qstock oli loppuunmyyty ja tämän viikonlopun Kemin Satama Open Airin lippujen myynti on sujunut ennätyksellisen hyvin, se on muutamaa kymmentä lippua vaille loppuunmyyty.

Markku Köngäs on erityisen tyytyväinen siihen, että perjantaista on tullut lähes yhtä suosittu kuin lauantaista. Muutos selittyy sillä, että perjantain artistitarjontaan on panostettu 100 000 euroa aikaisempia vuosia enemmän.

Festivaalin artistibudjetti on kokonaisuudessaan noin 450 000 euroa. Kymmenettä kertaa järjestettävällä festivaalilla esiintyvät muun muassa Apulanta, Pyhimys, Ellips, Anssi Kela ja festivaalin avasi perjantaina iltapäivällä J. Karjalainen.

Anssi Kela on kolmatta kertaa Satama Open Airissa

Anssi Kela on kiertänyt kesällä ahkerasti keikkapaikkoja, joista suurin osa on ollut erilaisia festivaaleja. Kesän ainoa vapaa viikonvaihde on ollut juhannuksena. Hänen mukaansa Suomen festivaalikulttuuri voi hyvin, väkeä on riittänyt kesän esiintymispaikoilla.

– Pohjoiseen on aina kiva tulla esiintymään, koska esimerkiksi Kemin Satama Open Air on hyvin järjestetty, kehuu muusikko.

Anssi Kela tekee kesän aikana joitakin tuplakeikkoja, esimerkiksi Kemin keikan jälkeen seuraavana päivänä esiintymiset ovat sekä Haminassa että Kouvolassa, joiden välimatka on kohtuullinen. Pitkät siirtymät samanpäivän aikana ovat raskaita.

Festarikeikat ovat artisteille mieleisiä, koska niistä maksettava korvaus on huomattavasti suurempi kuin talvikauden klubikeikoilta. Anssi Kela kertoo, että niitä kannattaa haalia tästä syystä.

Anssi Kela aloitti keikkailun vuonna 1986, yli 30 vuotta sitten. Kun hän vertaa nykyfestareita vaikka yhdeksänkymmentäluvun meininkiin, niin ero on suuri.

– Kaikki on nykyään paljon ammattimaisempaa, harvemmin festareilla enää esiinnytään rekanperselavoilla, Kela kuittaa.

