Sähköinen viisumi helpottaa matkustamista Venäjälle – vahvistusta Suomen osalta odotetaan myöhemmin

Lokakuun alusta lähtien suomalaisille on tulossa mahdollisuus hakea sähköistä ja jopa ilmaista viisumia Pietariin ja Leningradin alueelle.

Viimeisiä varmistuksia sähköisten viisumeiden maiden listasta odotetaan vielä, mutta toteutuessaan sähköinen viisumi helpottaisi suomalaisten matkailua. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo Radio Suomen Päivän haastattelussa, ettei Venäjä suinkaan ole kehityksessä yksin - vastaavanlainen sähköinen viisumi on käytössä jo useissa muissa maissa.

– Venäjä on mukana samassa kehityksessä kuin monet muutkin maat: pyritään eroon viisumitarrasta, jonka sijaan otetaan käyttöön sähköisiä viisumeja. Esimerkiksi Australia on käyttänyt tätä pitkään ja Intiassa, Kazakstanissa, Keniassa ja Emiraateissa tämä on käytössä myös, Tuominen kertoo.

Sähköinen viisumi helpottaisi suomalaisten matkustamista - sikäli kuin Suomi on mukana niiden maiden joukossa, joita sähköinen viisumi koskee.

– Venäjän presidentti on antanut pari viikkoa sitten ukaasin, jossa todetaan että tarkempia määräyksiä tästä vielä annetaan. Yksi olennainen tarkempi määräys on, mitä maita tämä uudistus koskee. Olemme sellaisessa käsityksessä, että tämä tulisi koskemaan myös Suomea, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu, konsulipäällikkö Tuominen kertoo.

Mitä viisumi mahdollistaa?

Viisumi koskisi rajoitettua oleskelua Pietarin ja Leningradin alueella enimmillään kahdeksan päivän ajan. Käytännön yksityiskohtia viisumisuunnitelmasta puuttuu vielä.

– Sähköinen viisumi yleisellä tasolla helpottaa viisumipäätöksen tekemistä, kun passiasiakirjoja ei välttämättä tarvitse liikutella, ja helpottaa ja nopeuttaa viisuminhakuprosessia, Tuominen kuvailee.

Kun Venäjä höllentää viisumiin liittyviä vaatimuksia, ollaan niitä kiristämässä Suomessa. Suomi alkaa syyskuun alusta vaatia viisumiin samat liitteet kuin muutkin EU-maat. Venäläisturistien ja omatoimimatkailijoiden on toimitettava palkkatietonsa, mahdolliset kiinteistöomistuksensa sekä matkasuunnitelmansa, kun he hakevat viisumia Suomeen.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo, että kyseessä on Schengen-sopimuksen mukainen uudistus.

– Noudatamme Schengenin yhteisiä vaatimuksia, olemme lykänneet niiden käyttöönottoa ajankohtaan, jolloin se vähiten vaikuttaa venäläisturisteihin. Venäläisten ei myöskään ole vaikea toimittaa näitä asiakirjoja, Tuominen sanoo.

Koko haastattelu Yle Areenassa: https://areena.yle.fi/1-50199383

Lue myös:

Pietariin ja Viipuriin saa syksyllä ilmaisen sähköisen viisumin – Ei vielä päätöstä, koskeeko myös suomalaisia

Viisumin hakeminen Suomeen muuttuu: venäläisten on jatkossa todistettava varallisuutensa ja matkareittinsä