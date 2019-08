Lääkäri Antti Heikkilälle syyte kunnianloukkauksesta – Syyttäjä: Liittyy somekirjoitteluun

Epäillyn loukkauksen kohteena ollut henkilö on arvostellut Heikkilän kirjoittamaa kirjaa Lääkkeetön elämä.

Laajalti tunnettu lääkäri Antti Heikkilä on saanut syytteen kunnianloukkauksesta. Tapauksen syyttäjä Tarmo Virtanen kertoo, että teko on tapahtunut viime vuoden lokakuussa sosiaalisessa mediassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matti Högman kertoo, että kyse on Facebook-kirjoituksesta.

– Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan maaliskuussa ja on nyt syyttäjän käsissä, Högman sanoo.

Epäillyn loukkauksen kohteena ollut henkilö on arvostellut Heikkilän kirjoittamaa kirjaa Lääkkeetön elämä. Vuonna 2018 julkaistua kirjaa on kritisoitu siitä, että se levittää väärää tietoa.

S-ryhmä ja Kesko vetivät Heikkisen kirjan pois myynnistä viime joulun alla. Poisvetoa ennen Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat (siirryt toiseen palveluun) olivat todenneet kirjan väitteiden olevan virheellisiä, vaarallisia ja voivan johtaa jopa kuolemantapauksiin.

Tapausta käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa elokuun lopulla. Syyttäjän mukaan Heikkilä selviää todennäköisesti sakoilla, jos hänen todetaan syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Yle pyysi Heikkilältä kommenttia tapauksesta. Heikkilä ei ole vastannut Ylen pyyntöön, mutta kertoo sosiaalisen median kanavilla vastaanottaneensa Ylen pyynnön.