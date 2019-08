"Vankilasta pääsee pois, merenpohjasta ei" – Espanjalainen hengenpelastaja auttaa Välimerellä siirtolaisia uhkauksista välittämättä

BarcelonaSyksyllä 2015 koko Eurooppa katselee kuvaa rannalle huuhtoutuneesta pikkupojan ruumiista.

Maanosaa koettelee yksi sen nykyhistorian suurimmista siirtolaiskriiseistä, ja kaksivuotiaasta Alan Kurdista tulee sen symboli.

Pikkupojan kohtalo pysäyttää myös katalonialaisen rantapelastusyrittäjän Oscar Campsin.

Camps on pyörittänyt parikymmentä vuotta yritystä, joka vastaa rantojen turvallisuudesta suuressa osassa Kataloniaa. Vielä samana vuonna hän kiinnittää koko omaisuutensa, kerää rahaa lahjoittajilta ja perustaa siirtolaisten pelastamiseen Välimereltä keskittyvän Proactiva Open Arms -järjestön.

56-vuotias Oscar Camps muistelee näitä neljän vuoden takaisia tapahtumia Open Armsin Astral-aluksen kannella Badalonan satamassa Barcelonassa.

On kulunut vain muutama päivä siitä, kun hän on palannut Open Armsin matkasta Kreikasta.

Järjestön toinen alus sai luvan viedä Kreikan saarille avustusmateriaalia, kuten peittoja, ruokaa ja lääkkeitä, mutta pelastustoiminta kiellettiin sakkojen uhalla.

Open Arms -järjestön alus lähdössä Barcelonan satamasta kohti Kreikkaa. Kuva huhtikuulta 2019. Quique Garcia / EPA

Ennen Kreikan matkaa laiva oli seissyt toimettomana Barcelonan satamassa noin puoli vuotta, koska se ei saanut lähtölupaa Espanjan satamaviranomaisilta.

Humanitaarisen avun vieminen Kreikkaan ei myöskään sujunut ongelmitta.

Laivaa ei päästetty satamiin viemään pelastustarvikkeita.

Myös muiden pelastusalusten toiminta on vastatuulessa.

Kesäkuun lopussa italialaisviranomaiset pidättivät saksalaisen Sea Watch 3 -pelastusaluksen kapteenin Carolina Racketen, kun hän yritti tuoda merestä pelastettuja siirtolaisia satamaan.

Viime vuonna pitkään Välimerellä siirtolaisia pelastanut Aquarius ilmoitti lopettavansa toimintansa.

Järjestö perusteli lopettamista sillä, että ihmishenkien pelastamisesta on tullut mahdotonta EU:n ja erityisesti Italian harjoittaman siirtolaisvastaisen politiikan vuoksi.

Oscar Camps levittää laivan kannelle papereja, joissa Espanjan kehitysministeriö ilmoittaa 900 000 euron uhkasakosta.

– He haluavat sakottaa meitä ihmishenkien pelastamisesta.

Pelastusjärjestön perustaja Oscar Camps syventyy saamiinsa papereihin. Espanjan valtio uhkaa Open Armsia 900 000 euron sakoilla, mikäli järjestö jatkaa pelastustoimintaa Välimerellä. Tomás Montes

Camps puhuu pitkään siitä, miten EU:ssa on unohdettu se, että mikään laki tai määräys ei voi nousta ihmishengen yläpuolelle.

– Kun näkee meressä kelluvan ihmisen ruumiin, poliitikkojen sanomisilla tai lailla ei ole mitään merkitystä.

Camps vertaa Välimeren tilannetta holokaustiin.

– Kahdenkymmenen vuoden päästä meiltä kysytään, miksi emme tehneet mitään, hän uskoo.

Campsia väsyttää, sillä muutaman päivän aikana hän on ehtinyt antaa jo lukuisia haastatteluja.

Niissä toistuu usein sama kysymys: Etkö ole koskaan miettinyt lopettamista?

Kysymys on aiheellinen, sillä järjestöä ja Campsia henkilökohtaisesti on uhattu useasti, ja laivaa on muun muassa tulitettu Libyan edustalla.

Camps on poliitikoille punainen vaate. Siirtolaisvastaisuus on lisääntynyt myös Espanjassa ja äärioikeiston kannatus noussut.

Virkaatekevällä pääministerillä Pedro Sánchezilla ei ole varaa suosioon laskuun etenkään nyt, kun maassa saattavat olla jälleen edessä uudet vaalit hallitusneuvotteluiden epäonnistuttua.

Open Arms protestoi järjestöjen pelastustoiminnan kriminalisointia Barcelonassa heinäkuussa. Kumiveneeseen on asetettu Espanjan vastaavan pääministerin Pedro Sánchezin ja Italian sisäministerin Matteo Salvinin kuvat. Quique Garcia / EPA

Poliittisesta painostuksesta huolimatta Camps ei aio lopettaa.

– Vaikka meidät suljettaisiin vankilaan, pääsemme sieltä pois. Välimeren pohjasta ei nousta.

Järjestön motto onkin ”mieluummin vankeja kuin rikoskumppaneita”. Camps kertoo, että lause on peräisin hänen äidiltään.

Äidin lisäksi Campsin muukin perhe on mukana järjestössä. Kolmikymppinen tytär Esther on yksi laivan pelastusryhmän jäsenistä.

Isää ei pelota, mutta pelkääkö hän tyttärensä puolesta?

– En. Tyttäreni on kovempi luu kuin minä, Camps sanoo.

Proactiva Open Arms -järjestöllä on kolme alusta, joista Open Arms ja Astral seilaavat tällä hetkellä Välimerellä.

Englannin lipun alla kulkeva Astral lähti heinäkuun lopussa Libyan edustalle, niin sanotulle SAR-alueelle.

SAR-alueiksi kutsutaan merialueita, jotka eivät kuulu varsinaisesti minkään valtion alueella. Juuri ne ovat Välimeren vaarallisimmat paikat.

Siirtolaiset ovat sen valtion vastuulla, jonka aluevesillä ne ovat tai missä on lähin turvallinen satama. Libyan satamaa ei ole määritelty turvalliseksi, minkä vuoksi sinne ei tulisi palauttaa siirtolaisia.

Näin tehdään Campsin mukaan kuitenkin jatkuvasti.

– Olen itse todistanut pakkopalautuksia ja nähnyt, kuinka siirtolaiset hyppäävät ennemmin mereen kuin joutuvat takaisin Libyaan.

Pelastusaluksia on syytetty laittoman siirtolaisuuden helpottamisesta. Kun ne eivät ole liikennöineet SAR-alueilla, kuolonuhrien määrä on laskenut. Julkisuudessa on spekuloitu, että ihmissalakuljettajat hakeutuvat tietoisesti pelastuslaivojen reiteille.

Campsin mukaan kuolonuhrit eivät näy tilastoissa, koska kaikkia menehtyneitä ei löydetä. Camps sanoo, että siirtolaiset lähtevät merimatkalle kaikesta huolimatta.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa EU-maista, ja EU:n pitäisi turvata siirtolaisten reitti, Camps sanoo.

Kreikkaan suuntautuneella, edellisellä matkalla aluksella ei ollut lupaa pelastaa siirtolaisia ottamalla heitä kyytiin.

Se osallistui kuitenkin kolmeen pelastustehtävään saattamalla siirtolaiset satamiin. Yhteensä pelastettuja oli 111.

Camps muistuttaa myös YK:n määritelmästä, jonka mukaan yli 1 000 ihmisen kuolemaa voidaan kutsua katastrofiksi. Välimerellä kuolleita oli pelkästään viime vuonna yli 2 000.

Menehtyneiden määrä on todennäköisesti vielä suurempi.

– Kuolleita ei ole niin kauan kuin heistä ei tiedetä, Camps sanoo.

Proactive Open Arms -järjestön tiloissa Badalonassa suunnitellaan seuraavaa pelastustehtävää. Tomás Montes

Open Arms -järjestön talous on edelleen yksityisten lahjoitusten varassa. Yksi operaatio maksaa Campsin mukaan noin 200 000 euroa. Toistaiseksi toimintaa on pystytty jatkamaan.

Camps uskoo, että näin on myös tulevaisuudessa.

– Vaikka poliitikot ovat meitä vastaan, meillä on kansalaisten tuki ympäri maailmaa.

Järjestö on valjastanut lukuista julkisuuden henkilöt levittämään sanomansa ja varoja kerätään myös oheistuotteita myymällä.

Tällä hetkellä Välimerellä seilaa Open Armsin lisäksi Sos Méditerranée, joka lähti matkaan heinäkuun lopussa.

Open Armsin lähtöluvan epäämistä perusteltiin viimeksi muun muassa sillä, että laivaa ei ole tehty matkustajaliikenteeseen. Lakien mukaan kaikilla aluksilla on kuitenkin velvollisuus pelastaa hengenvaarassa olevat ihmiset.

Camps toteaa, että perustelu on huono, koska laivaan nostetut siirtolaiset eivät ole matkustajia vaan pelastettuja ihmisiä.

Hänen mukaansa järjestön toimintaa yritetään vaikeuttaa vaatimalla siltä erilaisia lupia, joiden saamisessa kestää hitaan byrokratian vuoksi useita kuukausia.

Camps ottaa esillä Málagassa keväällä kaivoon pudonneen Julen-pojan tapauksen. Kaksivuotiaan pojan pelastusoperaation lähetettiin suuri määrä apuvoimia.

–Miksei silloin tarvittu minkäänlaisia lupia, kun kyseessä oli kantaväestöön kuuluvan lapsen pelastaminen? hän kysyy.

Tällä hetkellä 14 EU-maata – Suomi mukaan luettuna – neuvottelevat väliaikaisesta järjestelystä Välimereltä pelastettujen ihmisten jakamisesta eri maihin. Kesäkuussa Suomi päätti ottaa vastaan kahdeksan turvapaikanhakijaa Italian Lampedusan saaren edustalle saapuneesta pelastusaluksesta.

Parhaillaan käynnissä on myös Open Armsin 65. pelastusoperaatio. Elokuun ensimmäisenä päivänä alus pelasti uppoavasta laivasta 55 ja seuraavana päivänä 67 siirtolaista.

Joukossa olivat myös yhdeksän kuukauden ikäiset kaksoset, Musa ja Isa.

Toistaiseksi mikään maa ei ole ilmoittanut ottavansa näitä siirtolaisia vastaan. Parhaillaan Open Armsin aluksella on 124 Välimerestä pelastettu siirtolaista odottamassa pääsyä maihin. Italia on kieltänyt laivaa saapumasta maan aluevesille. Francisco Gentico / Open Arms

