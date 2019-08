Päiväkotilasten runsas sato yllättää siirtolapuutarhamökillä – viljely ja luonnon ihmettely jatkuvat ainakin kaksi seuraavaa kesää

TurkuTurun Kupittaan siirtolapuutarhan käytäviä on kävellyt joka arkiaamu kello yhdeksän jälkeen päiväkotilasten ryhmä. He ovat menossa omalle palstalleen, jossa hoitopäivä vietetään lähes kokonaan.

Sateenkaari Koto -nimisen yhdistyksen päiväkoti Pääskynpesä sijaitsee lähistöllä. Talvella varhaiskasvatuksen opettaja Pauliina Banauliker ja Multaa ja mukuloita -hankkeen (siirryt toiseen palveluun) työntekijä, ympäristösuunnittelija Jenni Tuokko saivat idean viettää koko kesä lasten kanssa siirtolapuutarhamökillä. Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys toimii hankkeen pääyhteistyökumppanina.

Tavoite on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja tutkia luontoilmiöitä.

– Tässä on palattu siirtolapuutarha-ajatuksen juurille. Kun näitä perustettiin, tavoite oli, että kaupungin lapset pääsevät viettämään kesää hyvään ympäristöön ja saavat terveellistä, itse kasvatettua ruokaa, pohtii Pauliina Banauliker.

Perunasato ei ollut vielä valmistunut. Perunannostossa löydettiin vain pieniä perunan alkuja. Jenni Tuokko ja Pauliina Banauliker katsovat satoa lasten, Kaisla Kantosalmen, Veera Heikkosen ja Erik Hulkkosen kanssa. Minna Rosvall / Yle

Perunat vielä pieniä, mutta kesäkurpitsat isoja

Lapset saavat päivän aluksi tutustua rauhassa siihen, mitä pihalla on yön aikana tapahtunut. Kun lapset tuntuvat kaipaavan opastusta, aikuiset ottavat ohjat.

– Jokaisella lapsella on yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma aivan kuin tavallisessakin päiväkodissa. Voimme vaikka pohtia, mitä teemme, kun meillä on näin paljon karviaismarjoja, mutta tänään nostetaan perunaa, kertoo Pauliina Banauliker.

Erik Hulkkonen poimii yön aikana pudonneita omenoita siirtolapuutarhamökin pihasta. Minna Rosvall / Yle

Yksi lapsista, Veera Heikkonen, tarttuu perunanvarsiin ja vetää.

– Tämä on siemenperuna, mutta uudet perunat ovat vasta aivan pieniä, kertoo hanketyöntekijä Jenni Tuokko.

Sateisen aamun jälkeen kasvimaa näyttää rehevältä, ja lapset esittelevät innokkaasti satoa.

– Tämä kesäkurpitsa on iso, mutta olemme saaneet vieläkin isomman tänä kesänä. Satoa on tullut paljon, omenoita, viinimarjoja, karviaismarjoja, raparperia ja kurkkua, luettelee Veera Heikkonen innoissaan ja napsauttaa noin 30 sentin mittaisen kesäkurpitsan penkistä.

– Minun mielestäni mukavinta on ollut kastelu. Sitä on ollut tänä kesänä paljon, kun on ollut niin kuuma, kertoo Kaisla Kantosalmi.

Kaisla Kantosalmi poimii karviaismarjoja. Minna Rosvall / Yle

Kukat ja hyönteiset kiinnostavat

Varhaiskasvatuksen opettaja Pauliina Banauliker on iloinen siitä, että lapset ovat olleet innostuneita mökistään.

– Yhtenä päivänä kävimme Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa. Lapset olivat pettyneitä, kun emme menneetkään omalle pihalle loppupäiväksi, vaan se vietettiin omassa päiväkodissa.

Siirtolapuutarharyhmä eroaa ulkopäiväkotiryhmistä siinä, että kaikilla lapsilla on hoitopaikka myös päiväkodin tiloissa, eli he voivat tarvittaessa siirtyä sinne.

Su eli Tue Nghi Le ja Erik Hulkkonen kaivavat kompostista hyönteisiä ja matoja Pauliina Banaulikerin kanssa. Minna Rosvall / Yle

Kasvatukselliset tavoitteet ovat toteutuneet.

– Lajituntemus ja luonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen ovat lisääntyneet. Näille lapsille ei riitä, että kukka on punainen. He haluavat tietää, mikä kukka se on. Hyönteiset eivät ole pelkkiä matoja ja ötököitä, vaan ne ovat jonkin lajin edustajia ja niillä on jokin tärkeä tehtävä.

Yksityinen päiväkoti aikoo jatkaa mökillä ainakin kaksi seuraavaa kesää. Tämä kesä jatkuu ainakin syyskuulle.

