"Jos roskaat, myös keräät roskasi" – Kaljakellujat täyttävät Keravanjoen lauantaina, mutta tänä vuonna kelluva koomikko "roastaa" sotkijat

Jenna Kivivirta, Pekka Kääriäinen ja Riina Haapakoski valmistautuvat kaljakelluntaan. Laiva on lastattu jätesäkeillä, valistuksella, vedellä ja oluella.

Jenna Kivivirta, Pekka Kääriäinen ja Riina Haapakoski valmistautuvat kaljakelluntaan. Laiva on lastattu jätesäkeillä, valistuksella, vedellä ja oluella. Antti Kolppo / Yle

Mitä jättävät jälkeensä tuhannet huvin vuoksi joella seilaavat ihmiset? Viime vuosilta on raportoitu kumiveneistä, uima-altaista, tölkeistä ja jopa ulosteista.

Elokuun ensimmäisenä lauantaina Keravan- ja Vantaanjoki täyttyvät jo 22. kertaa kaljakellujista.

Mikko Kiuru on yksi koko tapahtuman alullepanijoista. Vuodesta toiseen puhutaan roskaamisesta.

– Onhan sitä roskaa siellä, ei siitä pääse mihinkään. Mutta kyllä sitä liioitellaankin. Juttu lähtee paisumaan sosiaalisessa mediassa muutaman typeryksen takia.

Nyt Kiuru yrittää suitsia siivottomuuksia kehittelemällään Roastpaatilla. Sen matkassa seilaava koomikko puuttuu roskaamiseen roastaamalla roskaajaa. Roastaaminen on komediaperinne Yhdysvalloista, ja siinä yleensä julkisuuden henkilöä hiillostetaan ilkkumalla hänelle.

– Idea Roastpaatista syntyi viime vuoden kellunnan jälkeen, vastavetona roskaamiselle ja myös roskan määrän liioittelulle. Yritämme nyt huumorin keinoin saada ihmiset tajuamaan, että roskaaminen ei ole hauskaa, ja hauskaa voi pitää roskaamatta, Kiuru miettii.

Viikonloppuna kaljakellujien joukossa nähdään myös Roastboat, jonka kyydissä roustaa koomikko, roast master Antto Terras. Hän muistuttaa roskien pois viennistä komedian keinoin. Kristiina Lehto / Yle

Vuosien varrella ei Kiurun mukaan ole ollut järjestyshäiriöitä, kukaan ei ole hukkunut – tapahtuma on ollut sellainen jollaiseksi sitä toivottiin: hyvän mielen tapahtuma. Vain roskaaminen on rikkana rokassa, ja se pitäisi saada loppumaan, sanoo Kiuru.

Mikä kaljakellunta? Järjestetty vuodesta 1997 lähtien joka vuosi

Epävirallisen tapahtuman virallisilla sivuilla määritelmä on seuraava: “Kaljakellunta on uusimaalainen avoin kesätapahtuma, jossa satunnainen määrä osallistujia kelluu kaikenlaisilla kelluvilla välineillä olutta litkien pitkin Keravanjokea tai Vantaanjokea.”

Jokea pitkin on seilannut grillipaatteja, merirosvopaatteja, saunapaattejakin - tänä vuonna myös roskia keräävä ja roskan roskikseen panemisen puolesta seilaava roskapaatti ja samaan huumorin keinoin pyrkivä, vinssillä ja koomikolla varustettu roastpaatti

Osallistujien määrä on kasvanut vuosi vuodelta

Tiettävästi ainakin Italiassa ja Espanjassa järjestetään vastaavat tapahtumat

Kaljakelluntaa on arvosteltu runsaasti sen jälkeensä jättämän sotkun takia. Helsinki ja Vantaa maksavat siivouksesta pitkän pennin joka vuosi

Jokeen pääsyä ei voida kieltää, koska Suomessa vallitsee jokamiehenoikeus

"Kauniit saavat roskata, vain rumia syytetään"

Antto Terras puolestaan on tuo Roastpaatin matkassa lipuva koomikko ja roast master.

– Ei siellä lähdetä ketään syyttelemään, ellei sitten ole ruma ihminen. Niitähän minä ilman muuta vähän... Kaunis ihminen, hän saa roskata, Terras veistelee pilke silmäkulmassaan.

Hän puuttuu roskaamiseen roastaamalla roskaajaa armottomasti.

– Jokaisen pitäisi ymmärtää, että Keravanjoki on Suomen arvokkain norppa- ja sinivalasvesistö. Ja jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville, niin aika paljon on muna-aukkoja etenkin Tikkurilan seudulla, linnustosta puhuakseni, huumorimies pohdiskelee vakavasta asiassa.

Terras kertoo, miten roskaamista on yritetty estää niin uhkailulla, säännöstelyllä kuin suosittelullakin, mutta mikään ei ole toiminut.

– Itä-Uudenmaan poliisi ja Vantaan kaupunki minut ovat yhteistyössä tänne töihin ottaneet, että auttaisin sanansäilällä ihmisiä ymmärtämään, ettei kakka kuulu maanomistajan pellolle, eikä merialueeseen, vaan mukaanotettavaksi ja roskikseen laitettavaksi. Päivystän paikalla ja huudan roskaajalle PÖÖÖÖP!

Tässä kuvassa on kaljakellunta vuodelta 2014 Vantaanjoessa. Virta pakkaa kellujien paatteja piukkaan. Yle/Charlotta Munsterhjelm

Roskasoturit roskia vastaan

Keravalaisen puutarhan nurmikolla on meneillään kenraaliharjoitukset. Riina Haapakoski siinä soutaa ja simuloi kaljatölkkien nostamista vedestä ja niiden laittamista isoon mustaan jätesäkkiin. Lauantaina roskapaatti on tositoimissa.

Roskakellujat lastaavat paattiinsa paitsi jätesäkkejä, myös vettä, kylmää olutta ja pikkupurtavaa.

Sotkusta viime vuonna suivaantunut kellujaryhmä lipuu pitkin Vantaan- ja Keravanjokia ja noukkii roskat kyytiinsä. Idea lähti aiempien kaljakelluntojen some-jälkipyykistä.

– Meillä on kaksi isompaa päälaivaa ja pienempiä kumiveneitä, joilla kauhomme menemään virran mukana ja keräämme roskia jätesäkkeihin, kertoo järvenpääläinen Pekka Kääriäinen.

Hän on kaljakellunnassa toista kertaa ja on noviisi roskapaattikollegaansa Jenna Kivivirtaan verrattuna, jolle kokemus on jo neljäs.

– Yleensä joelle mennään puolen päivän aikaan, ja iltaan mennessä roskaa on jo päässyt kertymään, uima-altaita ja muuta roinaa. Kyllä se vähän alkaisi itseänikin nakertaa, jos asuisin joen rannalla, pohtii Kivivirta.

Toisaalta – joenvarren lapsiperheissä vähänkäytetyt kumiveneet ja uima-altaat on kerätty ilolla omiin leikkeihin. Poliisi puolestaan kertoo sakottavansa jätöksistä ja roskaamisesta kiinni jääviä.

Tässä simuloidaan roskapaatin suoritusta kaljakellunnassa, tositoimissa. Pekka Kääriäinen ojentaa oluttölkkiä Jenna Kivivirralle, joka pitelee jätesäkkiä. Antti Kolppo / Yle

Itä-Uudenmaan poliisi muistuttaa Facebook-sivuillaan, että rikoslain mukaan roskaamisesta voidaan kirjoittaa 80 euron rikesakko ja tapauksia tutkitaan ympäristörikkomuksina. Maksimirangaistus ympäristörikkomuksesta on enintään puoli vuotta vankeutta.

Jutun otsikkoa on muokattu 2.8.2019. kello 18:49. Vantaanjoki on vaihdettu Keravanjoeksi.

Lue myös:

Päättymätön kiista roskista varjostaa kaljakelluntaa – "40 000 euroa ei ole pikkuraha"