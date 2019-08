Viljojen puinnit ovat alkaneet etuajassa Varsinais-Suomessa

Ruisviljan ja ohran puinnit ovat alkaneet Varsinais-Suomessa.

Maataloustuottajain Varsinais-Suomen liitto kertoo, että puinnit ovat alkaneet joillain varsinaissuomalaisillla pelloilla jo tällä viikolla

– Puinnit ovat alkaneet noin viikon tai puolitoista viikkoa normaalia puintiaikaa etuajassa. Ajankohta on aikainen, mutta ei kuitenkaan täysin poikeuksellinen, kertoo MTK-Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki.

MTK-Varsinais-Suomi arvioi että viikon vaihteessa puinnit ovat maakunnassa jo laajalti käynnissä.

Nurmiviljan puinnit ovat alkaneet jo aikaisemmin.

ProAgria on aikaisemmin arvioinut, että kahden katovuoden jälkeen viljasadosta on tulossa keskinkertainen. ProAgria arvioi, että viljasato yltää tänä vuonna 3,9 miljardiin kiloon. Ruista on tänä kesänä kypsymässä 2000-luvun ennätysmäärä, ennusteen mukaan 136 miljoonaa kiloa.

Varsinais-Suomessa tuotetaan Luonnonvarakeskuksen mukaan keskimäärin viidenneksen koko Suomen viljasta.

