Romanialaisteinin murhaa kommentoinut ministeri sai potkut – ”Sanomiset osoittavat suurta ymmärryksen puutetta”

Romanian pääministeri on erottanut maan opetusministerin tämän kommentoitua murhatun teinitytön tapausta.

15-vuotias Alexandra Macesanu siepattiin toissa keskiviikkona pääkaupungissa Bukarestissa. Romanialaiset ovat olleet raivoissaan viranomaisten toiminnasta asiassa, sillä Macesanu yritti saada apua soittamalla kolme kertaa hätänumeroon tuloksetta.

Lisää raivoa aiheutti opetusministeri Ecaterina Andronescun kommentointi asiasta tv-haastattelussa. Andronescun mukaan hänelle on opetettu, ”ettei vieraan ihmisen autoon ole menemistä.” Myöhemmin ministeri kommentoi Facebookissa sanomisiaan todeten, ettei hänen tarkoituksenaan ollut syyllistää uhria tai tämän vanhempia.

Pääministeri Viorica Dancila kuvaili opetusministerin tv-lausuntoa ”syvästi vääräksi” ja katsoi sen osoittavan ymmärryksen puutetta.

Ihmiset ovat tuoneet Romanian sisäministeriön eteen kukkia ja kuvia henkirikoksen uhriksi joutuneesta tytöstä. Robert Ghement / EPA

Kyseessä on jo toisen ministerin ero Romaniaa kuohuttavassa murhassa. Maan sisäministeri joutui siirtymään sivuun jo aikaisemmin. Lisäksi Romanian poliisijohtaja sekä alemman tason poliisivirkamiehiä on erotettu sen jälkeen, kun selvisi, miten hitaasti he reagoivat Macesanun avunpyyntöihin.

Viranomaiset olivat hidastelleet niin tytön vanhempien tekemän katoamisilmoituksen rekisteröimisen, puheluiden jäljittämisen kuin täysin tarpeettoman kotietsintäluvan hakemisen kanssa.

Tiistaina murhatun Macesanun setä julkaisi osia kirjallisista kopiosta tytön soittamista hätäpuheluista. Yhdessä puheluista Macesanu vetosi hätäkeskuspäivystäjään: ”Pyydän, pysy linjalla kanssani, olen hyvin peloissani!” BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan päivystäjä ilmoitti tytölle, että hänen on hoidettava muitakin puheluja.

65-vuotias caracalilainen mies on tunnustanut tappaneensa Macesanun. Lisäksi hän myönsi murhanneensa 18-vuotiaan Luiza Melencun, joka oli ollut kateissa huhtikuusta lähtien. Viranomaiset epäilevät, että uhreja saattaa olla enemmän.

Lisää aiheesta:

BBC: Alexandra Macesanu murder: Minister sacked over ‘deeply wrong’ remarks (siirryt toiseen palveluun)

Siepattu teinityttö yritti turhaan soittaa apua – murhasta noussut raivo johti Romanian sisäministerin eroon

Tuhannet protestoivat siepatun 15-vuotiaan tytön kohtaloa Romaniassa – viranomaisilta kesti 19 tuntia saapua auttamaan, henkirikosta epäillään