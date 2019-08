Oikeus ei päästä seksuaalirikoksista epäiltyä R. Kellya vapaalle takuita vastaan pakoriskin vuoksi

Grammy-palkittu laulaja R. Kelly vakuutti perjantaina syyttömyyttään New Yorkin Brooklynissä pidetyssä syytteenasettamiskuulemisessa.

52-vuotiasta, oikealta nimeltään Robert Kellya syytetään muun muassa alaikäisten tyttöjen houkuttelemisesta seksiin kanssaan. Lisäksi häntä syytetään muun muassa yhden uhrin kidnappaamisesta sekä seksiin pakottamisesta.

Oikeus ei päästänyt artistia takuita vastaan vapaalle jalalle pakoriskin vuoksi.

Julkisuudessa on jo kauan huhuttu R&B-laulajan ylläpitämästä seksikultista ja hänen mieltymyksestään alaikäisiin tyttöihin. Kelly on kahden vuosikymmenen ajan ollut lukuisten seksuaalisyytösten kohteena. Hän on toistuvasti kiistänyt syytökset.

Viimeisimmät syytteet nostettiin pian sen jälkeen, kun Surviving R. Kelly -dokumentti julkaistiin tammikuussa. Kuusiosaisessa dokumenttisarjassa useat naiset syyttivät Kellyä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

