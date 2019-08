Ranta-asukkaat haravoivat haisevia kaloja järvestä – poliisi tutkii nyt Rautalammin kalakuolemia

Itä-Suomen poliisi on alkanut tutkia Rautalampi-järven kalakuolemia Rautalammilla, Pohjois-Savossa. Poliisi on ottanut lauantain aikana näytteitä kuolleista kaloista ja vedestä sekä tutkinut järveen laskevia puroja.

Rautalampi-järven rannoille on ajautunut keskiviikosta alkaen suuri määrä kuolleita kaloja. Suurin osa kaloista on särkiä ja lahnoja, mutta joukossa on myös ahvenia, haukia ja muutamia kuhia. Asiasta perjantaina kertoneen Savon Sanomat -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaloja kuolleita kaloja on ollut jopa kymmeniätuhansia.

Rautalampi-järven suojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Pekka Saarikon mukaan näky on järkyttävä.

– Näin paljon kuolleita kaloja ei ole tässä järvessä näkynyt 32 vuoteen, Saarikko kertoo Ylelle.

Hän sanoo keränneensä neljänkymmenen metrin rantaviivalta 15–20 kiloa kalaa.

– Minun rantani ei ole edes niitä pahimpia paikkoja.

Pekka Saarikon mukaan järvestä ei ole aiemmin löytynyt tällaista määrää kuolleita kaloja. Pekka Niiranen / Yle

Kalat maahan tai jätesäiliöön

Myös järven toisella puolella mökkeilevä Miika Laitinen on joutunut ottamaan haravan käteensä.

Laitisen mukaan rantaa on pitänyt haravoida neljästä viiteen kertaan päivässä.

– Joka kerta tulee 20–30 kiloa.

Kunta on kehottanut hautaamaan kuolleet kalat maahan. Laitinen ei halua kuitenkaan niin tehdä, sillä kyse on pohjavesialueesta.

Miika Laitisen mukaan rantaa on haravoitava useita kertoja päivässä. Pekka Niiranen / Yle

Kunta on järjestänyt kaloja varten lauantaina useita jäteastioita. Alun perin säiliöitä oli vain yksi, Jaakonharjun alueella. Se oli lauantaina jo lähes puolillaan kuolleita kaloja, jotka haisivat.

– Pyrimme tyhjentämään säiliön viikonlopun aikana, lupaa kunnanjohtaja Anu Sepponen.

Uimista ja kalojen syömistä vältettävä

Kunnan internetsivuilla (siirryt toiseen palveluun) ihmisiä oheistetaan olemaan syömättä järven kaloja tai syöttämästä niitä eläimille. Järvessä ei myöskään pitäisi uida.

Kunnanjohtaja Sepposen mukaan kalakuolemien syynä ei alustavien tietojen perusteella ole leväkukinta tai tauti. Järvestä ja kaloista on otettu näytteet torstaina.

Järvellä torstaina soutamassa ollut Mauno Liukkonen kertoo ihmetelleensä vettä.

– Järven vesi oli kuin kermaista ruskeata kastiketta niin syvälle kuin silmillä näki.

Hänen mukaansa vedessä oli torstaina myös sellaisia kaloja, jotka olivat vielä henkitoreissaan.

Liukkosella oli käytössään laite, jolla hän mittasi järven happitilannetta aina kolme metrin syvyyteen.

Veden lämpötila oli hänen mukaansa viitisentoista astetta, ja happeakin oli mittarin mukaan vedessä hyvin. Pohjalla sedimentissä tilanne oli toinen.

– Siellä mittari näytti nollaa.

Kunta on järjestänyt ranta-asukkaille kuolleita kaloja varten jätesäiliön. Pekka Niiranen / Yle

Näytteistä tuloksia vasta viikonlopun jälkeen

Miika Laitisen mielestä kuolleiden kalojen määrä oli lauantaihin mennessä jo pienentynyt. Osa kaloista kulkeutuu kuitenkin virtaavassa vedessä eteenpäin kohti Rautalammin kirkonkylää.

– Onni ettei nyt ole helle kuten viikko sitten, tuumaa Pekka Saarikko.

Järvestä ja kaloista otettujen näytteiden tuloksia odotetaan alkuviikosta.

– Siihen asti itse kukin siivoaa rantoja. Kunnalta tai pelastuslaitokselta ei ole tullut apua, Saarikko toteaa.

Lue lisää:

Savon Sanomat: Rautalampi-järvessä jopa kymmeniä tuhansia kuolleita kaloja