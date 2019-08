YK:n raportti varoittaa: Terrori-iskut saattavat lisääntyä lähikuukausina

Noin 2 000 on entistä Isis-taistelijaa on raportin mukaan palannut Eurooppaan.

YK varoittaa, että tulossa voi olla uusi terrori-iskujen aalto.

YK:n turvallisuusneuvoston asiantuntijoiden tekemän raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan useita uusia iskuja saatetaan tehdä ennen vuodenvaihdetta.

Suurena uhkana raportissa pidetään äärijärjestö Isisin riveissä taistelleita vierastaistelijoita.

Isisiin kuului noin 30 000 ulkomailta matkustanutta taistelijaa.

Euroopasta Isisin riveihin matkusti noin 6 000 ihmistä. Heistä noin kolmannes on kuollut ja toinen kolmannes on vangittuna alueella tai paennut muualle. Arviolta 2 000 on entistä Isis-taistelijaa on raportin mukaan palannut Eurooppaan.

Asiantuntijat arvioivat, että jotkut heistä liittyvät toisiin terrorijärjestöihin ja joistakin voi tulla terroristijärjestöjen värvääjiä.

YK:n raportti on tehty jäsenmaiden hankkiman tiedustelutiedon perusteella. Raportista kirjoittaa brittiläinen The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Länsimaissa terrori-iskuja on tehty vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016, mutta iskujen uhka on edelleen korkea.

Entisten Isis-taistelijoiden lisäksi uhkana pidetään vankiloissa radikalisoituneita ihmisiä.

Raportissa arvioidaan, että Isisillä on varoja edelleen 50–300 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Näiden varojen turvin terroristijärjestö voi yrittää toteuttaa iskuja.