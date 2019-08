Kaupungin äänet -festivaali on Lahden oma pikku-Flow – monipuolinen artistikattaus ja kotikutoinen fiilis kiehtovat kävijöitä

"Lahti – melko tavallisen oloinen kaupunki".

Näin rap-artisti Pesso runoili perjantaina avatessaan Kaupungin äänet -festivaalin. Hän toki lisäsi, ettei tavallisuus ole huono asia. Aina ei vaan tarvitse olla erityinen.

Pesso esiintyy Kaupungin äänissä ensimmäistä kertaa. Aivan tuntematon paikka ei silti hänelle ole, sillä alkuvuodesta artisti veti keikan ravintola Torvessa.

Juha Heikanen / Yle

Festivaalin jokaisena kolmena päivänä esiintyvä Pesso pitää tärkeänä, että isojen festivaalien lisäksi järjestetään myös pienempiä tapahtumia.

– Isommilla festareilla ei ole tilaa pienemmille mielenkiintoisille artisteille. Tänne voi buukata vähän kaikenlaista, koska täällä on pienempi kapasiteetti. Lippuja saa varmasti myytyä, jos on vaikka vähän tuntemattomampia nimiä.

Helsinkiläisartisti tuntee Lahden musiikkikaupunkina, josta tulee ainakin räppiä. Hän kuitenkin toivoo, että joku voisi viikonlopun aikana laajentaa hänen tietämystään kaupungin musiikkitarjonnasta.

Kulttuuriperinnettä jatkamassa

Viisi vuotta sitten lahtelaiskaverukset olivat palaamassa Jyväskylän Jyrockista. He päättivät, että samankaltainen tapahtuma pitää saada myös Lahteen. Ensimmäinen Kaupungin äänet laitettiin kasaan parissa kuukaudessa.

– Ekalla kerralla saatiin kattaukseen Paperi T ja festari oli sold out, muistelee Samppa Rinne, joka on yksi järjestäjistä.

– Lahdessa on paljon keikkatarjontaa, joten ei kannata ajaa ohi, Kaupungin ääniä järjestävä Samppa Rinne sanoo. Juha Heikanen / Yle

Tapahtumapaikkana on ollut alusta lähtien tunnetut keikkapaikat, ravintolat Tirra ja Torvi. Festari on sittemmin laajentunut talon sisäpihalle ja tänä vuonna viereiseen Pikkuteatteriin.

Kaupungin äänet jatkaa Lahden kulttuurikorttelin pitkää perinnettä, josta on juuri julkaistu Tapani Ripatin toimittama kirja Loviisankatu 8.

Katso: Ylen aamu-tv: Loviisankatu 8 ja osa kulttuurihistoriaa

Kaupungin äänissä esiintyvät lähinnä indierockin, räpin ja konemusiikin nousevat nimet. Joka vuosi ohjelmistoon on saatu nimekkäitäkin artisteja. Tänä vuonna sellaisia ovat esimerkiksi Maustetytöt ja Gasellit.

Viime vuosina täkyksi on otettu esiintyjiä myös ulkomailta. Perjantaina festarilla esiintyi nouseva ruotsalaisartisti Nadia Tehran.

– Ei kaikille kaikkea, vaan tosi paljon hyvää, Samppa Rinne summaa tarjonnan.

Kaupungin äänissä on panostettu festivaalin viihtyvyyteen ja tapahtumalla on myös oma nimikko-olut. Juha Heikanen / Yle

Viidessä vuodessa Kaupungin äänistä on kasvanut Lahden oma pikku-Flow-festivaali. Monipuolisen ohjelmiston lisäksi järjestäjät ovat panostaneet hyvää ruokaan ja juomaan. Tapahtumalla on myös oma nimikko-olut.

Festivaali on ollut joka vuosi loppuunmyyty. Tapahtuma vetää viitisensataa henkeä. Kaupungin äänillä olisi painetta kasvaa isommaksi, mutta tähän mennessä järjestäjät eivät ole kokeneet sitä tarpeelliseksi.

– Kyllä näissä neliöissä pystytään vielä kasvamaan ja kehittämään. Tehdään vaan kaikki pikkusen paremmin aina, Rinne sanoo.

Pasa soitti perjantaina ravintola Tirran ensimmäisenä esiintyjänä Kaupungin äänissä. Juha Heikanen / Yle

Paljon festareilla kiertävän Rinteen mielestä isot festarit porskuttavat suurella artistitarjonnallaan ja niissä järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Hän kuitenkin pitää enemmän pienistä festivaaleista.

– Kaupunkifestari on helppo kaikille. Meillä miinus alkaa olla, että on niin pienet tilat niin bändien kuin yleisön kannalta. Mutta se luo tunnelmaa.

Leppoisa lahtelainen meininki

Lahtelaislähtöiselle Aino Saloselle Tirra ja Torvi ovat tärkeitä paikkoja. Hän on käynyt katsomassa siellä keikkoja 18-vuotiaasta lähtien ja ravintoloista on löytynyt samanhenkisiä ihmisiä.

– Täällä on aina hyvä meininki. On aina tuttuja, tervetullut olo ja helppo tulla. Joihinkin muihin baareihin menee sillä tavalla, että kuulunko mä tänne oikeesti. Tää on tosi kotoisa paikka.

Kaveri Sanni Ahvenainen on käynyt Tirrassa ja Torvessa vähemmän, mutta kehuu silti rentoa ilmapiiriä. Molemmat nauravat, että ravintoloilla on jo niin pitkä perinne, että myös heidän vanhempansa ovat viettäneet niissä aikaansa.

Ravintola Tirrassa oli perjantaina alkuillasta vielä väljää, mutta myöhempään tunnelma on huomattavasti tiiviimpi. Juha Heikanen / Yle

Salonen ja Ahvenainen ovat käyneet Kaupungin äänissä pari kertaa. Festari saa heiltä kehuja monipuolisesta artistikattauksesta ja mukavan leppoisasta meiningistä.

– Tosi rento meininki ja sellanen lämmin ihana ilmapiiri. On tosi siistiä, että tämmösessäkin paikassa järjestetään näinkin hienoja tapahtumia ja näin monetta kertaa, Sanni Ahvenainen sanoo.

– Lahdessa kasvaneena tiedän, että eihän täällä niin kauheasti tapahdu. Täällä on kaikenlaisia iskelmäfestareita ja muita, niin on kiva, että on urbaanimmalle väestölle jotain tapahtumaa. Se on mun mielestä tosi tärkeetä, että pidetään tällaista kaupunkikulttuuria yllä, Aino Salonen jatkaa.

Lahtelainen rap-duo Hado esiintyi perjantaina Kaupungin äänissä Torvessa.

Molemmat asuvat nykyisin pääkaupunkiseudulla, mutta palaavat mielellään fiilistelemään kotikontuja. Naiset nauravat, että lahtelaisuus ei lähde heistä.

– Siinä on tietty kotiylpeys. Täältä haluaa pois, mutta tavallaan haluaa takaisin. Sitten, kun täällä oikeasti tapahtuu jotain siistiä, niin sitä fiilistelee ihan eri tavalla. Kun vaikka miettii ensi viikonlopun Flow’ta, niin onhan se ihan siistiä mennä sinne, mutta tämä on ihan eri juttu. Tässä on sellanen kotikutoinen, lämpimämpi ja omempi fiilis.