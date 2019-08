Sunny Leone on entinen pornotähti. Nykyisin hän on näyttelee Bollywood-elokuvissa.

Sunny Leone on entinen pornotähti. Nykyisin hän on näyttelee Bollywood-elokuvissa. SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo / AOP

Bollywood-elokuva Arjun Patiala julkaistiin heinäkuun 26. päivä. Sen jälkeen epäonnisen Puneet Agarwalin puhelin on soinut jatkuvasti, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Syy kännykän jatkuvaan pirinään on se, että näyttelijä Sunny Leonen esittämä hahmo lausui elokuvassa ääneen Agarwalille kuuluvan puhelinnumeron.

Leone on intialaisamerikkalainen entinen pornotähti, josta on tullut suosittu näyttelijä Bollywood-elokuvissa. Hän on suuri seksisymboli Intiassa.

Nyt intialaiset miehet soittelevat aamusta myöhään yöhön Agarwalin numeroon, koska he luulevat sen olevan Sunny Leonen oikea puhelinnumero.

Kaikki haluavat puhua Sunny Leonelle

26-vuotias Agarwal sanoo BBC:lle, että hän on saanut yli sata puhelua päivässä elokuvan julkaisemisesta lähtien.

Agarwalin mukaan soitot kulkevat samaa rataa. Soittajat kysyvät aina, saisivatko he puhua Sunny Leonen kanssa. Usein soittajat alkavat ladella törkeyksiä ja uhkauksia, kun Agarwal kertoo ettei tunne Leonea.

Agarwal sanoo, että hän ei pysty työskentelemään, nukkumaan tai ruokailemaan rauhassa, koska puhelin soi parin minuutin välein.

– En näe enää unia. Puhelin soi aamuneljään saakka, Agarwal sanoo BBC:lle.

Pirinä häiritsee Agarwalia niin paljon, että hän on ryhtynyt oikeustoimiin, jotta hänen numeronsa editoitaisiin pois elokuvasta.

Mies ei halua vaihtaa numeroaan

Agarwalin mukaan puhelinnumeron vaihtaminen ei käy päinsä, koska vuosia hänen käytössään ollut numero liittyy hänen liiketoimiinsa ja kaikki hänen vanhat ystävänsä tuntevat numeron.

Puhelinhäirinnästä on tullut vitsi Agarwalin tuttujen parissa. Miehen mukaan häntä on alettu kutsua pilkkanimellä "Delhin Sunny Leone".

– Yritän nauraa asialle, mutta tämä on lähtenyt täysin hallinnasta.

Agarwal kertoo keksineensä väliaikaisen tempun, jonka avulla puhelut pysyvät lyhyinä. Hän kertoo soittajille, että Leone on mennyt kylpyyn eikä pääse juuri nyt puhelimeen.

Arjun Patiala on romanttinen komedia, joka kertoo pikkukaupungin poliisista.