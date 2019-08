Kiina yrittää kiristää otettaan Hongkongin mielenosoituksissa – poliisi käyttänyt jälleen kyynelkaasua

Hongkongissa poliisi on jälleen käyttänyt kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan. Poliisien ja mielenosoittajien yhteenotot ovat jatkuneet pitkälle iltaan.

Hongkongilainen englanninkielinen South China Morning Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi liveseurannassaan myös, että mielenosoittaja oli yrittänyt heittää poliisia polttopullolla. Heitto oli jäänyt kuitenkin pahasti vajaaksi, eikä saavuttanut kohdettaan. Lehden mukaan illalla yhteenottoja on ollut ainakin neljällä "sotatantereella".

Tuhannet hongkongilaiset protestoijat täyttivät Kiinan erityishallintoalueen Mongkok-kaupunginosan lauantaina.

Lehti kertoi aiemmin, että päämarssi oli maalissaan iltapäivällä kymmentä vaille viisi paikallista aikaa eli noin puoliltapäivin Suomen aikaa. Järjestäjän mukaan hallinnon vastaiseen marssiin osallistui 120 000 ihmistä. Poliisi oli alkuaan kieltänyt marssin alueella, mutta oli myöhemmin kiertänyt päätöksensä.

Marssi ei sujunut aivan yhtä jalkaa, sillä lehden mukaan noin tuhannen protestoijan joukko irtaantui omaksi kulkueekseen. Kumpikin marssi päätyi lopulta samaan paikkaan.

Protestoijat häiritsivät liikennettä

Mielenosoittajat pysäyttivät aiemmin päivällä järjestettyjen marssien aikana liikenteen joillain tieosuuksilla, pystyttivät barrikadeja ja tukkivat jopa joksikin aikaa tunnelin, joka alittaa sataman veden alla.

South China Morning Post kertoi iltayhdentoista aikaan paikallista aikaa, että mielenosoittajien on onnistunut tukkia satamatunneli jo toistamiseen tänään.

Mielenosoittajat ovat päivän aikana muun muassa saartaneet paikallisen poliisiaseman. He ovat rikkoneet autojen ikkunoita poliisiaseman parkkipaikalla ja maalanneet graffiteja aseman seiniin. Yhden mielenosoittajaryhmän on kerrottu jopa rakentaneen suuren ritsan, jolla he ampuivat tiiliskiviä poliisirakennusta kohti.

Mielenosoittajat ja poliisi ovat ottaneet päivän aikana yhteen useassa eri paikassa.

Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua muun muassa turistien suosimalla Tsim Sha Tsuin alueella. Sataman läheisyydessä oleva alue tunnetaan ylellisistä ostoskeskuksista ja hotelleista.

Kaupungissa myös vastamielenosoitus

Hongkongin saarella tuhannet Peking-myönteiset vastamielenosoittajat ovat tukeneet poliisin ylläpitämää järjestystä, kertoo media. Poliisia tukevia mielenosoittajia on järjestäjän mukaan ollut 90 000.

Aiempina kertoina marssit ja mielenosoitukset ovat alkaneet rauhallisina, mutta myöhemmin illalla saattaneet muuttua levottomuuksiksi.

Vastalauseet jatkuvat tulevina päivinä. Sunnuntaina on kaksi marssia. Maanantaina on koko kaupungin kattava lakko ja seitsemän kokoontumista.

Hongkongin ja Pekingin viranomaiset ovat antaneet tällä viikolla ymmärtää, että suhtautuminen mielenosoituksiin kovenee. Kiinan asevoimat ovat viranomaisten mukaan valmiita nujertamaan "sietämättömät" levottomuudet.

Kiinan Kansan vapautusarmeijan Hongkongissa sijaitseva varuskunta julkaisi keskiviikkona dramaattisen propagandavideon. Videossa armeija lähtee tukahduttamaan mielenosoituksia mittavalla asearsenaalilla. Videolla uhittelu on asevoimien tähän mennessä voimakkain puuttuminen itsehallintoalueen kriisiin.

Viikkotolkulla levottomuuksia

Hongkongin mielenosoitukset ja rauhattomuudet ovat jatkuneet koko kesän ajan.

Yleisradioyhtiö BBC:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan viranomaiset ovat tehneet 150 pidätystä kesäkuun jälkeen.

Kaupungin suurmielenosoitukset alkoivat lähes kaksi kuukautta sitten, kun kansa lähti kaduille vastustamaan luovutuslakia, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Mielenosoitukset ovat usein päättyneet poliisin ja mielenosoittajien ydinjoukon väkivaltaisiin yhteenottoihin.

Vaikka laki on pantu jäihin, ovat mielenosoitukset muuntuneet yleisemmäksi Hongkongin hallinnon ja Kiinan vastaiseksi liikehdinnäksi.