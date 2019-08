Helsinki-Vantaan matkustajamäärät ovat kasvaneet niin vauhdilla, että rajavartijoita on pikakomennettu kentälle Lapista ja Kainuusta - Uhkaa valvontaa maakunnissa

Rajavartijoita on jouduttu komentamaan maakunnista Helsinki- Vantaalle ajoittain jopa useita kymmeniä.

Elise Tykkyläinen / Yle

Rajavartijoita on jouduttu pikakomentamaan muista maakunnista Helsinki-Vantaalle ajoittain jopa useita kymmeniä.

Helsinki-Vantaan lentoasema on yhä merkittävämpi solmukohta Aasian ja Euroopan välissä. Kaikkiaan lentoliikenteen rajanylitykset kentällä ovat lisääntyneet viidessä vuodessa runsaasta neljästä miljoonasta noin kuuteen miljoonaan.

Viime vuonna Helsinki-Vantaalla rikottiin kahdenkymmenen miljoonan matkustajan raja.

Vilkastunut liikennöinti näkyy myös Rajavartiolaitoksen toiminnassa. Rajavartiolaitos on nyt joutunut vahvistamaan miehitystään pikakomennuksilla odotuksia voimakkaammin vilkastuneella Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

– Henkilöstöä täytyy lisätä matkustajamääriä vastaavaksi. Viime vuosina olemme joutuneet komentamaan maakunnista vartijoita tukemaan näitä tarkastuksia, Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa sanoo.

Komennukset Helsinkiin uhkaavat heikentää maakuntien valvontaa

Vilkkaimpina aikoina vartijoita on komennettu muista maakunnista lentokentälle jopa useita kymmeniä.

– Pääsääntöisesti loma-aikoina olemme siirtäneet 10–30 virkamiestä kerrallaan vahvistamaan näitä tarkastuksia, Laosmaa sanoo.

Kuluvana kesänä vartijoita on siirretty Helsinki-Vantaan lentoasemalle Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan vartiostoista.

– Henkilöt ovat pääsääntöisesti siirtyneet Helsinkiin rajojen valvontatehtävistä.

Samalla silmäparit maakuntien rajavalvonnassa ovat vähentyneet.

Rajavartijoiden siirtäminen Helsinkiin uhkaa heikentää valvontaa maakunnissa. Yle/Tommi Parkkinen

Rajavartijoiden kokonaismäärää on onnistuttu viime vuosina kasvattamaan parisen vuotta sitten saadun lisämäärärahan myötä. Uusia vartijoita on koulutettu kahden viime vuoden aikana noin 360, mutta tällä on Laosmaan mukaan kyetty lähinnä vain paikkaamaan takavuosina syntynyttä henkilöstövajetta.

Maakuntiin avattu uusia ulkorajalentoja, joita pitäisi myös valvoa

Laosmaa korostaa, että henkilöstön määrää pitäisi tarkastella tulevaa rajaliikennettä silmällä pitäen. Helsinki-Vantaalla ulkomaanliikenteen on ennakoitu kasvavan jopa 10 miljoonaan rajanylitykseen vuoteen 2025 mennessä.

Rajavartiolaitoksen kokonaismäärärahan vähentyessä on joko supistettava henkilöstöä tai muita toimintoja.

– Näyttää kuitenkin siltä, että rajaliikenteen kasvu jatkuu Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Itärajallakin liikenne on kääntynyt jälleen kasvuun muutaman heikomman vuoden jälkeen, Laosmaa toteaa.

Suomi on mukana EU:n pysyvissä raja- ja merivalvontajoukoissa. Yle/Tove Virta

Laosmaa sanoo, että pelkät sesonkiluonteiset komennukset maakunnista Helsinkiin eivät poista ongelmia rajalta.

Laosmaa huomauttaa, että viime vuosina myös maakuntiin on avattu uusia ulkorarajalentoja.

– Täytyy tarkastella myös sitä, miten me kykenemme nämä tarkastukset etenkin Pohjois-Suomen kentillä hoitamaan, Laosmaa sanoo.

Suomi mukana EU:n raja- ja merivalvontajoukoissa

Suomen raja- ja merivalvonnalle on tulossa lisää tehtäviä myös EU:n taholta. Ensimmäisenä suomalaisten rajavalvojien toimintaan vaikuttavat eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvät joukot.

– Näihin joukkoihin Suomi on velvollinen kohdentamaan 40–80 henkilötyövuotta vuositasolla, Laosmaa summaa.