Vielä muutama vuosi sitten afrohiuksille oli hankala löytää tuotteita Helsingissä – Curly girl -metodin suosio jatkaa kiharoiden vapautumista

Kun Harriet Aryenda tuli Suomeen Ugandasta vuonna 2010, afrohiuksille sopivia tuotteita ja kampaamopalveluita oli erittäin hankala löytää.

– Tuotteita sai etsimällä etsiä, ja jos sellaisen löysi, puuttui myyjältä usein hiusten hoitamiseen liittyvä tietotaito. Suomessa valmistettuihin tuotteisiin ei törmännyt koskaan, Aryenda sanoo.

Vuonna 2014 Aryenda perusti Helsingin Hämeentielle oman afrohiuksiin keskittyvän liikkeensä The Natural Beauty Shop Finlandin.

Monet Aryendan asiakkaista jakavat kokemuksen siitä, että afrohiuksille sopivia tuotteita on Suomessa tarjolla harmillisen vähän. Moni on myös kipuillut tavalla tai toisella omien hiustensa kanssa. Hiukset ovat esimerkiksi keränneet epämiellyttävää huomiota ja niihin on koskettu jatkuvasti ilman lupaa.

Aryenda kertoo, että vielä muutama vuosi sitten Helsingin katukuvassa näkyi vain harvoin aukinaisia afroja. Usein hiuksia myös suoristettiin ja ajettiin lyhyeksi, koska osaamista niiden käsittelyyn ei ollut riittävästi.

– Silloin näkyi paljon myös peruukkeja, ompelupidennyksiä ja päähuiveja. Nyt kuitenkin yhä useampi kasvattaa ylpeästi omia kiharoitaan.

Harriet Aryenda laittaa Sandoo Mäenpään hiuksia liikkeessään Helsingin Hämeentiellä.

Natural hair movement purkaa hiuksiin liittyviä normeja

Vaikka kampaamopalveluiden tarjonta afrohiuksille on lisääntynyt, on ammattimaisille tekijöille jatkuvasti kysyntää. Afrohiusten hoidossa puhutaan usein suojaavista hiustyyleistä. Erilaiset twistit ja letit ovat paitsi kampauksia, myös käytännöllisiä suojauskonsteja.

– Merkittävin tekijä hiustenhoidon helpottumisessa on kuitenkin internet, Aryenda sanoo.

Tietoa hiuksista on nykyään nopeasti saatavilla ja erityisesti Youtube-tutoriaalit ovat saavuttaneet suursuosion. Samalla Yhdysvalloista peräisin oleva natural hair movement eli “luonnollisten hiusten liike” on levinnyt kansainväliseksi ilmiöksi.

Yhdysvalloissa afroamerikkalaisten hiuksia on pitkään käytetty syrjinnän välineenä (siirryt toiseen palveluun) niin kouluissa kuin työpaikoilla.

– Myös Ugandassa natural hair movementin vaikutus on ollut merkittävä. Se on saanut ihmiset kyseenalaistamaan uudella tavalla kolonialismin mukanaan tuomia kauneusihanteita, Aryenda kertoo.

Afrohiuksiakin on erilaisia, joten mitään yleispäteviä hoito-ohjeita on vaikea antaa. Tavallisesti kiharat hiukset kuitenkin kaipaavat paljon kosteutusta. Antti Kolppo / Yle

Kaupunkitapahtuma juhlistaa afrohiuksia

Helsingissä järjestetään elokuun loppupuolella jo neljättä kertaa afrohiuksia juhlistava tapahtuma Good Hair Day (siirryt toiseen palveluun). Tapahtuma haluaa nostaa afrohiukset keskiöön ja haastaa vallitsevia kauneusihanteita. Tämän vuoden teemana on yhteisö.

GHD -kollektiivin Akunna Onwen ja Saida Mäki-Penttilä kertovat, että yksi tapahtuman tavoitteista on luoda yhteenkuuluvuutta afrosuomalaisten kesken. Tapahtuma haluaa tarjota voimaannuttavan tilan heille, joita on työnnetty marginaaliin ulkonäön vuoksi.

– Monella afrosuomalaisella liittyy omiin hiuksiin jokin tarina, Mäki-Penttilä sanoo.

Kapeat eurosentriset kauneusstandardit eivät koske vain hiuksia vaan kehoa ylipäätään, mutta hiukset ovat helppo lähtökohta laajemmalle keskustelulle.

– Afrohiukset ovat näkyvä tunnusmerkki, joka saattaa välillä toimia magneettina ei-toivotulle huomiolle. Jos osaa käsitellä omia hiuksiaan ja löytää niille tuotteita, niin se tunnusmerkki on helpompi hyväksyä ja sitä voi myös juhlistaa, Akunna Onwen jatkaa.

Monella afrosuomalaisella liittyy omiin hiuksiin jokin tarina. Saida Mäki-Penttilä

GHD:ssä järjestetään muun muassa afroblooming-piste, jossa jaetaan hiusvinkkejä ja koristellaan hiuksia kukilla. Moni afrosuomalainen on saattanut kuulla päiväkodista asti, että omat hiukset ovat liian erilaiset ja hankalat joillekin kampauksille. Saida Mäki-Penttilä kertoo, että moni lapsi tulee pisteelle kysyen, sopiiko koristelu varmasti hänen hiuksilleen.

– Parasta on, kun saa sanoa lapselle, että hei tää on juuri sun hiuksille!

Curly girl -metodi nosti kiharat uudestaan esille

Harriet Aryenda valmistaa suuren osan liikkeensä tuotteista itse ja huomioi resepteissä myös vuodenajat. Kesällä riittävät kevyemmät tuotteet kuin talvella. Hiuslaatujen yksilöllisyys on kuitenkin tärkeä muistaa: afrohiuksiakin on erilaisia, joten mitään yleispäteviä hoito-ohjeita on vaikea antaa. Tavallisesti kiharat hiukset kuitenkin kaipaavat paljon kosteutusta.

Harriet Aryenda uskoo, että hiustenhoito voi parhaimmillaan yhdistää erilaisia ihmisiä. Antti Kolppo / Yle

Tällä hetkellä Suomessa villitsee curly girl -metodi, jossa muun muassa vältetään silikoneja, sulfaatteja ja kuivattavaa alkoholia hiustenhoidossa. Metodin avulla moni suorahiuksinen on löytänyt niin sanotut salaiset kiharansa ja useat marketit ovat ottaneet uusia tuotteita valikoimiinsa.

Curly girlin suosio näkyy myös Aryendan liikkeen asiakasvirrassa. Erityisesti pellavansiemenestä ja aloe verasta valmistettu geeli on curly girl -harrastajien suosiossa.

Kyseessä on vanha hiustenhoitometodi, joka on Suomen ulkopuolella paljon kansainvälisempi ja moninaisempi ilmiö.

Mistä siis johtuu, että curly girl -metodi nousi Suomessa trendiksi vasta nyt?

– Luulen, että se johtuu vain tiedon puutteesta afrohiuksiin ja ylipäänsä kihariin hiuksiin liittyen, Aryenda sanoo.

Aryenda iloitsee curly girlin suosiosta, sillä hän uskoo metodin lisäävän kiharia hiuksia katukuvassa. Parhaimmillaan hiustenhoito voi yhdistää ihmisiä, vaikka kiharatyyppi olisikin erilainen.

– Jos käytämme osittain samoja tuotteita, pystymme jakamaan kokemuksia hiuksista. Se on mielestäni vain positiivinen asia.

