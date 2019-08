Suomalaiset innostuivat ilmastoystävällisen arjen kokeilusta – kuopiolaisperhe aikoo pienentää hiilijalanjälkeä vähentämällä ruokahävikkiä

Kuopiolaisessa Niskasen perheessä on otettu jo suuria askeleita kohti hiilijalanjäljen pienentämistä.

Nelihenkinen perhe muutti hiljattain lähiössä sijainneesta rivitaloasunnosta huomattavasti pienempään keskustakolmioon. Yksi syy oli juuri hiilijalanjäljen pienentäminen.

Niskaset ovat myös ryhtyneet käyttämään aiempaa enemmän joukkoliikennettä ja polkupyörää.

Nyt on aika miettiä sitä, miten perhe pystyy arkisemmilla teoilla ottamaan ympäristöasiat huomioon.

– Meillä on aika iso ruokahävikki kotona. Haluaisimme vinkkejä, että miten siihen voisi vaikuttaa, kertoo kahden pienen lapsen äiti Jenni Niskanen.

Perhe toivoo tähän neuvoja osallistumalla kansainväliseen hankkeeseen, missä kokeillaan ilmastoystävällisempää arkea.

Astianpesukone pyörii Niskasen nelihenkisessä perheessä päivittäin, kertoo Jenni Niskanen. Sami Takkinen / Yle

Ilmoittautuneiden määrä yllätti

Porvoossa viime syksynä käynnistynyt Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö (siirryt toiseen palveluun) laajenee nyt myös muihin kaupunkeihin. Mukana on jo lähes kymmenen kaupunkia, joista Kuopio on yksi.

Ympäri Suomea syksyn mittaan käynnistyvissä kokeiluissa kodit pyrkivät kuukauden ajan pienentämään hiilijalanjälkeään arkisilla valinnoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi autoilun vaihtaminen joukkoliikenteeseen tai pyöräilyyn tai lihan syömisen vähentäminen.

Hiilijalanjälkeä on tarkoitus pienentää hiilijalanjälkeä Pariisin ilmastosopimuksen vuoden 2030 tavoitetasolle, joka on alle kolme tonnia henkilöä kohti vuodessa. Suomalaisten hiilijalanjäljen keskiarvo on noin 10,4 tonnia henkilöä kohti vuodessa.

Porvoon kokeilussa kotitalouksien hiilijalanjälki pieneni kotitalouksilla noin 25 prosenttia.

– Se osoittaa, kuinka paljon mahdollisuuksia on lyhyelläkin tähtäimellä, toteaa toimitusjohtaja Michael Lettenmeier projektia Suomessa koordinoivasta D-mat oy:stä.

Mukaan on ilmoittautunut jo kymmeniä kotitalouksia ja kaikki halukkaat pääsevät kokeiluun.

Innokkuus yllätti kaupungeissa.

– Ikinä ei tiedä, että kuinka hyvin ihmiset lähtevät tämmöiseen mukaan. Tämä vaatii kuitenkin yhden kuukauden aktiivisia toimenpiteitä, iloitsee energianeuvoja Mari Turunen Kuopion kaupungilta.

Myös esimerkiksi Lappeenrannassa ja Valkeakoskella on jo saatu runsaasti kotitalouksia mukaan kokeiluun. Lappeenrannassa mukaan ilmoittautui lyhyessä ajassa 35 kotitaloutta.

– Ilmastonmuutosasiat ovat viime aikoina olleet pinnalla ja ihmiset ovat selkeästi heränneet pohtimaan omaa hiilijalanjälkeään ja keinoja sen pienentämiseksi, sanoo asiantuntija Sanna Laukkanen Lappeenrannan kaupungin greenreality-palveluista.

Kansainvälisessä kokeilussa on mukana seitsemän maata. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koordinoivat saksalainen Wuppertal-instituutti, Suomessa D-mat oy ja mukana olevat kaupungit.

Kokeiluun kaivataan mukaan myös yrityksiä, joiden tarjoamia tuotteita tai palveluita osallistujat voisivat testata kuukauden kestävän kokeilujakson aikana.

Kuopion kaupungin Energianeuvoja Mari Turusen mukaan mukaan ilmoittautuneiden kotitalouksien määrä yllätti. Sami Takkinen / Yle

Osallistujat haluavat tutkia hiilijalanjälkeään

Projekti alkaa kussakin kaupungissa viikon mittaisella jaksolla, jonka aikana kotitaloudet kirjaavat omaa kulutustaan. Perheet arvioivat muun muassa liikkumistaan, syömistään ja vapaa-aikaansa.

Tämän jälkeen kotitalouksille lasketaan tiekartta tulevaisuuteen, missä valikoidaan muutamia toimenpiteitä, joiden avulla hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään. Näitä voisivat olla esimerkiksi autoilun vaihtaminen joukkoliikenteeseen ja lihan syömisen vähentäminen.

Perheet saavat neuvoa ja tukea koko kokeilun ajan.

– Kokeilun jälkeen jää tietysti nähtäväksi, että kuinka siitä eteenpäin ja jääkö omaan arkeen pysyviä muutoksia. Tämän myötä pystytään myös levittämään tietoutta muillekin, sanoo Kuopion kaupungin energianeuvoja Mari Turunen.

Hänen mukaansa kotitaloudet ovat kertoneet halukkuudestaan tutkia omaa hiilijalanjälkeään ja siksi ottavat osaa kokeiluun. Monet ovat jo ennestään hyvin ekologisia, mutta useille keskustelu hiilijalanjäljestä on ollut hämmentävää.

– Mediassa tulee jatkuvasti uutta tietoa siitä, mikä on ympäristölle hyväksi. Se hämää ihmisiä. Ilmoittautuneet haluavat asiantuntijoilta tietoa oikeista toimintatavoista, uskoo Turunen.

Hiilijalanjälkeä voi pienentää hyvin arkisilla valinnoilla. Sami Takkinen / Yle

Luonto ei tykkää roskista, sanoo 6-vuotias Hertta

Kuopiolainen Jenni Niskanen pitää kokeilua hyvänä keinona tukea ihmisten toimintaa arjessa.

– Tämän avulla tulee varmasti tietoisemmiksi asioista.

Hän toivoo puolisonsa kanssa erityisesti neuvoja liikkumiseen ja ruokahävikin pienentämiseen, mutta myös ruokailuun ylipäätään.

Perheessä on pyritty keskustelemaan ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista myös 4- ja 6-vuotiaiden lasten kanssa.

Aikuisten termeillä puhumisen sijaan lasten kanssa on keskusteltu siitä, mistä luonto ei tykkää. Kouluun tänä syksynä lähtevän Hertta Niskasella on tähän nopea vastaus.

– Se kuolee, jos tulee liikaa roskia, kommentoi Hertta.

Lapset halutaan ottaa myös mukaan kokeiluun.

– Toivon, että he oppivat myös tässä mukana, Jenni Niskanen toteaa.

