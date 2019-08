Satamaan pystytetty vaatimaton teräskehys niittää turistien suosiota: "On muodostunut jopa jonoa"

Kuvanveistäjä Samuli Poutanen on iloinen, että ihmiset ovat löytäneet maisemakuvakehykset.

Kuvanveistäjä Samuli Poutanen on iloinen, että ihmiset ovat löytäneet maisemakuvakehykset. Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrannassa sijaitsevien maisemakuvakehysten luona voi ottaa kuvan itsestään tai vain kauniista näkymästä. Kehyksiä on tulossa Suomeen lisää.

Oikea kuvakulma kasvoista, hymyä ja sitten kännykän kamera laulamaan.

Lappeenrannassa on tänä kesänä voinut kuvauttaa itsensä maisemakuvakehyksissä. Puusta ja metallista valmistettuja kehyksiä on kaksi: toinen sataman alueella Kasinon puistossa ja toinen vähän matkan päässä Linnoituksen valleilla.

– Jos otetaan valokuva ja laitetaan se seinälle, siihen laitetaan usein jotkut kehykset. Tässähän kehykset ovat valmiina kuvassa eli niitä ei tarvitse hankkia kehystämöstä, toinen teosten tekijöistä, kuvanveistäjä Samuli Poutanen selittää.

Kehyksiin mahtuu isompikin porukka kerralla, sillä leveyttä ja korkeutta on lähes kaksi metriä.

Corten-terästä ja lehtikuusta

Erityylisiä maisemakuvakehyksiä on ympäri Eurooppaa, muun muassa Virossa. Suomessa maisemakehyksiä on esimerkiksi Uudessakaupungissa. 370 vuotta täyttävä Lappeenrannan kaupunki tilasi kehykset juhlavuoden kunniaksi.

– Maisemakuvakehyksiä alkoi näkyä sosiaalisessa mediassa. Minusta oli korkea aika saada Lappeenrantaankin sellaiset, sanoo Lappeenrannan kaupungin matkailupäällikkö Mirka Rahman.

Kehysten paikat valittiin asukkaille suunnatulla Facebook-kyselyllä. Vastauksissa nousivat esiin varsinkin sataman ja Linnoituksen alueet. Kaupungin toiveena oli, että teokset tehdään kestävistä ja tyylikkäistä materiaaleista, jotka sopivat maisemaan.

– Valitsimme lehtikuusen ja corten-teräksen, sillä ne ovat kustannustehokkaita. Lisäksi corten-teräs on säänkestävä, kun se saavuttaa punaruskean pintansa, kertoo taideseppä Antti Nieminen.

Hanna Muukkonen testaa maisemakuvakehystä Lappeenrannan Kasinon puistossa. Lappeenrannan kaupunki

Kehykset asennettiin paikoilleen kesäkuussa.

Mirka Rahmanin mukaan kehykset ovat olleet niin suosittuja, että niille on aika ajoin muodostunut jopa jonoa. Rahman on kuullut kehyksistä vain positiivista palautetta.

Kehysten hinnaksi tuli noin 700 euroa kappaleelta. Rahmanin mielestä kaupunki sai rahalle vastinetta.

– Raha on tullut takaisin kaikella sillä kuvien jakamisella, mitä ihmiset ovat tehneet. On ollut ilo nähdä, että joskus joutuu jonottamaan ennen kuin saa kuvan itsestään kehyksissä.

Mirka Rahman ei kuitenkaan pysty sanomaan, kuinka paljon kuvia kehyksistä on jaettu sosiaalisessa mediassa, koska kehyskuvilla ei ole virallista hastagia eli aihetunnistetta, jolla jakojen määrää voisi seurata.

"Tuollaiset haluan tuoda meille!"

Myös ulkomailla maisemakuvakehysten suosio on ollut suurta. Kansainvälisen aikakauslehti National Geographicin suojattu tuotemerkki, Keltainen kehys, on maailmanlaajuisesti tunnettu.

Idea fyysisistä keltaisista kehyksistä, joiden kanssa ihmiset voivat ottaa valokuvia, on syntynyt lehden kansikuvasta. National Geographicin kansi on ympäröity keltaisella kehyksellä, joten ihmiset voivat kuvitella olevansa arvostetun lehden kannessa ottaessaan kuvan keltaisissa kehyksissä. Kehyksiä on kahta kokoa.

Keltaisia kehyksiä on ympäri maailmaa erilaisissa kulttuuri- ja luontokohteissa, esimerkiksi Virossa. Kehysten ideana on lisätä vähemmän tunnettujen kohteiden tunnettavuutta.

Lappeenrannan kaupunki on saanut omista maisemakuvakehyksistään vain positiivista palautetta. Kare Lehtonen/Yle

Kymenlaakson Leader Sepra ry ja Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry ovat yhteistyössä puuhanneet keltaisia kehyksiä myös Kaakkois-Suomeen.

– Näin National Geographicin keltaiset kehykset ensimmäisen kerran työmatkalla Virossa noin kuusi vuotta sitten. Kuulin, että niiden avulla on kehitetty erityisesti luonto- ja kulttuurimatkailua. Ajattelin saman tien, että tuollaiset haluan tuoda jonakin päivänä meidänkin alueellemme, Leader Sepran toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen kertoo.

Joka kuntaan kaksi kehystä

Keltaiset kehykset muodostavat kehysreittejä, joita seuraamalla matkailijat voivat kulkea maasta toiseen ja tutustua erilaisiin kohteisiin.

– Kevättalvella 2018 virolainen kollegani Kristiina Tammets kertoi, että he aikovat laajentaa kehysten reittiä Latviaan ja Pohjois-Irlantiin. Samassa yhteydessä kehykset voisi tuoda myös Suomeen, Tolvanen sanoo.

Tolvanen alkoi samantien selvitellä kiinnostusta ja vaadittavia käytännön järjestelyjä. Tolvasen ansiosta kehyksiä on nyt tulossa Leader Sepran alueelle, johon kuuluvat Pyhtää, Kotka, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä, yhteensä 11 kehystä.

– Jokaiseen kuntaan tulee kaksi pientä kehystä ja sen lisäksi yksi iso reitin aloituspisteeseen Virolahden Bunkkerimuseolle.

Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin eli Imatran, Parikkalan, Ruokolahden ja Rautjärven alueelle kehyksiä tulee niin ikään kaksi kuhunkin kuntaan. Yhteensä Kaakkois-Suomen reitille tulee siis vähintään 19 kehystä.

Lehtikuusesta ja corten-teräksestä valmistetut maisemakuvakehykset ovat noin kaksi metriä korkeita ja kaksi metriä leveitä. Kare Lehtonen/Yle

Tolvasen mukaan varsinainen kehysten asennustyö on tarkoitus aloittaa Kymenlaaksossa elokuussa. Kehysten rakentajina ovat toimineet Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin opiskelijat, jotka myös asentavat ne paikoilleen.

Etelä-Karjalassa kerätään vielä ehdotuksia kehysten asennuspaikoista.

Kehysreitin varrella katkos

Keltaisten kehysten käyttöoikeutta ei myydä rahalla.

– Uskon, että saimme yhteistyösopimuksen nimenomaan siksi, että toimimme samoilla arvoilla ja periaatteilla kuin National Geographic -organisaatio.

Leader Sepralla on oikeus tehdä Suomessa yhteistyösopimuksia muiden Leader-ryhmien kanssa, ja näin laajentaa reitti vaikka koko itärajan pituiseksi. Tällä hetkellä vain Etelä-Karjalan Kärki-Leader on lähtenyt mukaan hankkeeseen.

Nyt keltaisten kehysten reittiin onkin jäämässä Lappeenrannan kokoinen aukko. Lappeenrannan alueella toimiva Leader Länsi-Saimaa ry ei lähtenyt mukaan hankkimaan kehyksiä alueelleen.

Kehykset ulottuvat Kotkan seudulla pohjoisimmillaan Miehikkälään. Sen jälkeen reittiin tulee Lappeenrannan kohdalla katko, kunnes kehyksiä tulee taas vastaan Imatralla.

– Olisi toki hienoa, jos saisimme reitin kulkemaan keskeytyksettä Lappeenrannan alueen läpi, jotta kulkijoille ei tule 60-70 kilometrin kehyksetöntä taivalta.