Turun funikulaari toimii vaihtelevasti – Yle seuraa päivä päivältä

Turun funikulaari eli Kakolanmäkeä pitkin kapuava rinnehissi toimii taas. Tämä on tilanne tiistaina 6. elokuuta, mutta onko se uutinen?

Yle on julkaissut toukokuun lopusta laskien pitkälti toistakymmentä uutista, joissa mainitaan sana funikulaari. Milloin 5,6 miljoonan euron arvoinen rinnehissi on mennyt rikki, milloin se on saatu kuntoon.

Toisteisuuden takia hissin oikuttelun uutisarvo väistämättä laskee. Tähän artikkeliin päivitetään funikulaarin kulloinenkin toimintakyky aina, kun tilanne muuttuu – tietysti sillä uhalla, että Turun joukkoliikenteen uusin osanen vastedes jauhaa reittiään väsymättä ja ilman ongelmia.

Tiistai 6. elokuuta: Ylen toimittaja Lassi Lähteenmäki matkustaa funikulaarilla ja haastattelee nousun aikana Visit Turun myynti- ja markkinointijohtajaa Satu Hirvenojaa. Hirvenojan mielestä rinnehissin saama julkisuus on matkailun kannalta hyvin arvokasta. Yläasemalla Funikulaari jumiutuu toviksi. Syy on käyttäjässä. Toimittaja on tunaroinut painamalla ovet avaavaa nappia, vaikka hissi piti saada lähtemään alas.

Maanantai 5. elokuuta: Funikulaari on ollut poissa käytöstä koko viikonlopun, kertoo Turun Sanomat. Vikaa on sisääntulo-ovessa. Myöhemmin maanantaina ongelma on ratkaistu ja hissi kulkee taas.

Tiistai 30. heinäkuuta: Kakolanmäen funikulaari on jälleen pois käytöstä ovimekanismin vian takia. Tieto viasta tuli maanantaina, mutta ongelma selätetään alle vuorokaudessa. Kiskohissi liikkuu jälleen.

Tiistai 23. heinäkuuta:Funikulaari esiintyy yhtenä kesäisenä menopelinä Turun muuttuvaa kaupunkikulttuuria käsittelevässä kuvareportaasissa. Riihimäkeläinen rouva matkustaa funikulaarilla ensimmäistä kertaa.

Funikulaari on kaupunkivinohissi, joka tarjoaa esteettömän kulun Turun Kakolanmäelle. Elokuun 6. päivänä matka alaspäin sujui ongelmitta. Lassi Lähteenmäki / Yle

Maanantai 15. heinäkuuta: Funikulaari kulkee, mutta sitä pidetään silmällä. Laitteistotoimittaja Leitnerin edustajat valvovat rinnehissin kulkua etäyhteyden päästä Italiasta ja vakuuttavat, että ongelmat on selätetty.

Keskiviikko 12. heinäkuuta: Funikulaari palaa takaisin liikenteeseen pitkän tauon jälkeen. Yli kolmen viikon odotusajasta käytetään otsikossa sanaa huoltopiina.

Maanantai 8. heinäkuuta: Funikulaari on ollut huoltotauolla yli kolme viikkoa, mutta sillä ajetaan testiajoa. Kaupungin mukaan vika johtuu ovia ja kabiinin vaakatasoa tarkkailevien sensorien virhetilasta.

Torstai 4. heinäkuuta: Ruisrock on käsillä, mutta funikulaari seisoo ainakin viikonlopun yli. Italiassa Leitner-yhtiö aikoo lähettää Turkuun käyttöhenkilön valvomaan ja seuraamaan hissin toimintaa.

Maanantai 24. kesäkuuta: Funikulaari seisoo ennakoitua pidempään. Huoltotoimissa on löydetty uusia vikoja. Yhdessä rullapyörässä on havaittu epätavallista kulumaa.

Tiistai 18. kesäkuuta: Hissi on ollut poissa käytöstä maanantai-illasta asti ja seisoo yli juhannuksen tunnistinlaitteiden ongelmien takia. Turun Sanomat kertoo, että paikalle odotellaan Leitnerin asentajaryhmää.

Maanantai 17. kesäkuuta: Funikulaari aiotaan ottaa käyttöön viikonlopun käyttökatkon jälkeen, mutta tulevina päivinä luvassa on vielä pari–kolme käyttökatkoa.

Funikulaarin radan pituus on 130 metriä. Ala- ja yläaseman välillä on 30 metriä korkeuseroa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Tiistai 11. kesäkuuta: Funikulaari oikuttelee. Oviongelmien takia hissi suljetaan noin tunniksi. Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun)on jo aiemmin kertonut, että hissi jumittui keskelle rinnettä perjantaina ja kyydissä olleet jouduttiin auttamaan ulos tikkaiden avulla.

Tiistai 28. toukokuuta: Funikulaari on saanut vauhdikkaan alun, vaikka se jumittuikin kahdesti avajaisviikonloppuna. Viikonlopun aikana rinnehissillä matkusti yli 5 000 ihmistä.

Perjantai 24. toukokuuta: Funikulaarin viralliset avajaiset kiinnostavat turkulaisia ja kauempaakin saapuneita. Jonottajat ovat tyytyväisiä siihen, että kauan odotettu hissi on käytössä. Ei teknisiä murheita.

Maanantai 20. toukokuuta: Funikulaarin lehdistöajelut sujuvat moitteettomasti. Yle striimaa rinnehissillä ajelua selostettuna. Tallenne on yhä nähtävissä Areenassa, jossa se on katseltu yli 11 000 kertaa.

Lue lisää:

Turun funikulaarille myönnetty kuntatekniikan yhdistyksen tunnustus

Turun funikulaari herättää hilpeyttä sosiaalisessa mediassa – "Mitä tilattiin ja mitä saatiin"

Turun funikulaari valmistuu tammikuussa – projektijohtaja kertoo, miksi aikataulu venyi ja hinta tuplaantui alkuperäisestä