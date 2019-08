Monaco höllentämässä aborttilakiaan – naisen saisi ohjata maan ulkopuolelle suorittamaan toimenpiteen

Frank May / EPA

Monte Carlon satama Monacossa. Frank May / EPA

Välimeren pieni rantavaltio Monaco kertoi maanantaina höllentävänsä aborttilakiaan. Jos lakiesitys menee läpi, abortti ei olisi enää rangaistavaa raskaudenkeskeytyksen haluavalle naiselle.

Aiemmin Monaco on sallinut abortin vain raiskauksen uhrille, naisen terveyden ollessa vaarassa tai jos sikiöllä on suuria terveysvaurioita. Rangaistus muissa tapauksissa on naiselle ollut kolmen vuoden vankeustuomio ja enintään 18 000 euron sakot.

Uuden lain jälkeenkään lääkärit eivät kuitenkaan saa suorittaa toimenpidettä. Heitä odottaa 10 vuoden vankeustuomio, jos he avustavat operaatiossa. Sen sijaan uusi laki takaisi lääkärille mahdollisuuden suositella toista lääkäriä valtion rajojen ulkopuolella.

Naiset joutuvat siis tekemään abortin myös tulevaisuudessa muualla kuin Monacossa. Lakiesityksen mukaan nainen voi tehdä raskaudenkeskeytyksen 12 raskausviikkoon asti.

Monacon hallinto on pitänyt lakia hyvänä, sillä naisen kuunteleminen ja neuvominen ei ole tulevaisuudessa enää rangaistavaa, joten laki ottaa huomioon paremmin nainen hädän.

Samalla laki säilyttää valtion uskonnon periaatteet. Monaco on katolinen valtio.

Monacon kansallisneuvoston on määrä äänestää lakiesityksestä lähikuukausina.