Turun yliopiston uusi rehtori luottaa parempiin aikoihin: "Tutkijat pitäisi saada tekemään tutkimusta eikä vain hakemaan rahoitusta"

Turun yliopiston uusi rehtori Jukka Kola viihtyy hyvin Turussa. Viisivuotinen virkakausi alkoi tämän elokuun alussa, mutta Kola on pystynyt valmistautumaan tehtäväänsä neljän kuukauden ajan.

Tutuksi ovat tulleet yliopiston yksiköt ja ihmiset sekä ympäristö Saloa, Raumaa ja Poria myöten. Lempipaikaksi on osoittautunut Aurajoen rantamiljöö.

– Kehitettävää aina löytyy, mutta aiemman rehtorin kaudella on tehty niin hyvää työtä, että tästä on hyvä jatkaa. Erityisesti aion panostaa yhteistyöhön muiden alueen korkeakoulujen sekä tietysti muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, kertoo Kola.

Jukka Kola 59-vuotias maatalouspolitiikan professori. Maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Helsingin yliopistossa tarkastettu väitöskirja vuodelta 1991 käsitteli suomalaista maataloutta. Helsingin yliopiston rehtorina viisi vuotta alkaen 1.8.2013. Turun yliopiston rehtorina viisivuotinen kausi alkoi 1.8.2019. Kola hankkii Turusta kakkosasunnon, mutta koti säilyy pääkaupunkiseudulla.

Turun yliopiston päärakennus on remontissa. Sinne päästään juhlimaan Turun yliopiston 100-vuotista taivalta vuonna 2020. Minna Rosvall / Yle

Turun yliopiston päärakennuksen ympärillä on rakennustyömaa. Jopa uusi rehtori aloittaa työnsä evakossa työhuoneestaan, Hämeenkadulla.

Taannoin yliopistonmäellä korjattiin myös isoa luonnontieteiden taloa.

Rehtori Jukka Kola kertoo, että ensi vuonna vietettävää Turun yliopiston 100-vuotisjuhlaa päästään juhlimaan remontoidussa päärakennuksessa ja muutamissa muissa uusissa tiloissa.

Juhlavuosi tuo potkua rahoitukseenkin, sillä silloin on luvassa varainhankintakampanja.

Opiskelijat kaipaavat lisää tilaa

Myös Turun yliopiston ylioppilaskunnassa on tutustuttu uuteen rehtoriin. Hallituksen puheenjohtajan Sini Saarisen mukaan rehtorista on saatu myönteinen kuva.

Opiskelijat toivovat, että rehtori kuuntelee heidän mielipiteitään muun muassa tilaratkaisuissa. Työskentelytilat ovat vähissä.

– Meidän yliopistossamme koulutusleikkaukset ratkaistiin pääasiassa tilojen tiivistämisellä. Opiskelijoille tämä tarkoitti erityisesti järjestöjen kahvihuoneiden tai toimistojen häviämistä, Saarinen kertoo.

– Luentojen välissä olisi tärkeää päästä kohtamaan oman alan opiskelijoita myös rennossa tilassa.

Rahoitushankaluudet helpottuivat

Jukka Kola työskenteli Helsingin yliopiston rehtorina viime hallituskaudella eli juuri silloin, kun yliopistot joutuivat karsimaan budjettejaan rajulla kädellä.

Turussa vältyttiin väen vähentämiseltä, mutta Helsingissä yli 300 henkeä irtisanottiin. Tämä aiheutti kriittisiäkin äänenpainoja, kun Kola valittiin Turkuun. (siirryt toiseen palveluun)

– Yliopistojen rahatilanne on erilainen kuin viime hallituskaudella. On mukavampi aloittaa työ, kun nykyinen hallitus on luvannut jopa lisää rahoitusta yliopistoille, sanoo Kola.

– Tosin sehän on vain ikään kuin entisten leikkausten korvaamista, mutta nyt näyttää toisenlaiselta.

Kokonaan ei Kolan mukaan voi huokaista helpotuksesta, että rahahuolet olisivat ohi, mutta suunta on muuttunut.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Sini Saarinen pohtii, että Kolan teot ratkaisevat. Hallituksen lupaamat määrärahat auttavat vakiinnuttamaan toiminnan nykylaajuuden ja antavat hengitystilaa uuden ideoinnille.

– Myös edellisellä rehtorilla Kalervo Väänäsellä oli irtisanojan mainetta aloittaessaan. Väänäsen kausi Turussa sai kiitosta ”ei irtisanota” -linjasta ja yhteisön hyvinvointiin panostamisesta, pohtii Saarinen.

Tutkijoille työrauha kansainvälisellä rahalla

Rehtori Jukka Kola haluaa kansainvälistä rahoitusta ja sitä kautta työrauhan tutkijoilleen. Yleensä tutkijat johtuvat kirjoittelemaan ahkerasti erilaisia apurahahakemuksiaan ja jännittämään tutkimuksensa jatkumisen puolesta.

– Tutkijat pitäisi saada tekemään tutkimusta eikä vain hakemaan rahoitusta, joka on sirpaloitunut moniin kanaviin, pohtii Kola.

Hän kertoo yhdeksi vahvuudekseen kansainvälistymisen edistämisen.

– Minulla on laaja kokemus kansainvälisistä tehtävistä myös johtotehtävistä. Kansainvälisen rahoituksen saaminen edellyttää yhteistyötä kaikilta Suomen yliopistoilta. Suomi on pieni maa, ja Turun yliopisto on pieni tekijä kansainvälisissäkuvioissa.

Kansainvälistymisen avulla Turkuun pyritään rekrytoimaan kansainvälisiä opiskelijoita, tutkijoita ja professoreja. Lisäksi yliopiston pitää parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua.

Sitä kautta yliopisto haluaa lisää vaikuttavuutta ja uusia yhteistyökumppaneita Suomessa ja maailmalla.

Turun yliopiston pääkirjaston edessä voi ihailla Wäinö Aaltosen teosta Genius ohjaa nuoruutta. Minna Rosvall / Yle

Ketterä pystyy reagoimaan nopeasti

Turun yliopisto sai kesällä varmistuksen siitä, että diplomi-insinöörikoulusta laajennetaan. Tämä syntyi yliopiston ja monien muiden tahojen yhteistyönä.

Insinöörejä tarvitaan Varsinais-Suomen yrityksiin, joilla on paljon tilauksia.

Rehtori Jukka Kolan mukaan Turun yliopiston pitää tarttua ketterästi ajankohtaisiin asioihin. Yksi sellainen on kestävä kehitys ja siihen liittyvät aiheet.

– Maailman ongelmat ja haasteet ovat monitieteisiä. Se on vahvuutemme, että pystymme tuomaan monipuolisen, laadukkaan osaamisemme esiin esimerkiksi Itämeren suojelussa tai ilmastonmuutoksessa.