Pääministeri Rinne täsmensi Puolustusvoimain komentajasta antamaansa haastattelua – tarkoituksena ei ollut ojentaa Kivistä

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on parhaillaan maakuntavierailulla Kiteellä ja Joensuussa. Rinne vieraili päivällä Stora Enson tehtaalla ja tapasi Kiteen kaupungin edustajia.

Matkalla Joensuuhun pääministeri kommentoi lyhyesti Uutissuomalaiselle antamaansa haastattelua (Karjalainen) (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi Puolustusvoimain komentajan tehtävänkuvasta ja asemasta yhteiskunnassa.

Jutussa Rinne korosti, että uuden komentajan, elokuun alussa aloittaneen kenraali Timo Kivisen "on syytä ymmärtää asemansa".

Mitä pääministeri tällä oikein tarkoitti?

– Tarkoituksena ei ollut millään tavalla ojentaa uutta komentajaa, eikä puuttua hänen sanoihinsa. Kysymys on siitä, että meillä on virkakoneistossa aika-ajoin sellaisia tilanteita, joissa selkeästi poliittisen päätöksenteon näkökulmasta voisi toimia täsmällisemmin kuin mitä on toimittu, Rinne vastaa.

Rinne kertoo, että häneltä kysyttiin haastattelussa, millaisia terveisiä hän haluaa lähettää Puolustusvoimain komentajalle.

– Tässä tilanteessa halusin vain muistuttaa aloittavaa komentajaa siitä, ja tämä koskee koko virkakuntaa, että meillä on päätöksentekojärjestys valtionsäännöissä määritelty ja sen mukaan mennään, hän jatkaa.

Stora Enson sahalla tehtiin vielä tiistaina töitä. Sahan lakkauttaminen uhkaa loppuvuodesta. Heikki Haapalainen / Yle

Kitee ehdottaa Rinteelle omistajaohjausta

Metsäyhtiö Stora Enso haluaa sulkea Kiteellä sijaitsevan sahan, joka työllistää suoraan 85 ihmistä. Tehdasalueella tapahtuva tukkien alkukäsittely altaalta sahalle, sekä muu siihen liittyvä toiminta työllistää lisäksi 45 ihmistä.

Kaupungilla on pääministerin vierailulle selkeät tavoitteet. Ensimmäinen on se, että saha jatkaa toimintaansa, joko Stora Enson tai toisen yrityksen toiminnassa.

Kitee korostaa, että Stora Enso on osin valtio-omisteinen ja toivoo toiminnan jatkumiseen omistajaohjausta.

Pääministerin mukaan tähän ei olla menossa.

– Stora Enso on finanssisijoitus Suomen valtiolle ja näistä lähtökohdista pitkäaikainen toimintapa on ollut se, että tämän kaltaisten yhtiöiden liiketoimintaan ei puututa omistajaohjauksella merkittävällä tavalla, Rinne kertoo.

Kaupungin toissijaisena tavoitteena on saada muuta yhteiskunnan tukea. Kaupunki ehdottaa Rinteelle, että valtiovalta rahoittaisi erilaisia kärkihankkeita ja parantaisi alueen liikenneyhteyksiä.

Yksi vaihtoehto on työllisyysperusteisen investointiavustuksen käyttöönotto.

– Olemme hyvin tietoisia, että Kitee ei yksin selviä, sanoo kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen.

Pääministeri Rinne tutustui Kiteen ehdotuksiin yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

– Kyllä siellä on sellaisia toimenpiteitä, jotka näen hyvin mahdollisiksi, että lähdetään viemään eteenpäin. Yhtään niitä tarkentamatta sen enempää, Rinne sanoo.

Sahan sulkeminen aiheuttaisi Kiteelle kriisin

Stora Enson saha on kaupungille merkittävä työnantaja, sillä yli 80 prosenttia sen työntekijöistä asuu Kiteellä.

Kaupunginjohtajan mukaan sahan lopettaminen tarkoittaisi Kiteen työttömyyden nousemista yli 25 prosenttiin. Vaikutukset näkyisivät koko Keski-Karjalassa.

Kitee ei ole ensimmäistä kertaa vaikeassa tilanteessa. Valtioneuvosto nimesi Keski-Karjalan seutukunnan äkilliseksi rakennemuutosalueeksi vuosiksi 2008–2013, sillä alueella menetti tuolloin työpaikkansa 329 ihmistä.

– Kitee on menettänyt puolet teollisista työpaikoistaan reilussa 10 vuodessa. Siihen päälle vielä tämä sahan lopettaminen, niin tilanne on erittäin vakava ja vaikea, Auvinen kertoo.

Kiteen saha työllistää toista sataa ihmistä. Heikki Haapalainen / Yle

Juttuun täydennetty klo 15.00 Rinteen Stora Enson tehdasta ja Kiteen kaupungin ehdotuksia koskevia kommentteja.

Lue myös:

Kiteen terveiset pääministeri Rinteelle: Sahan toiminnan on jatkuttava

Kiteen saha tarjosi töitä vuosikymmeniksi – "Täällä on sitoutunutta tämä työporukka"

Kiteen sahan yt-neuvottelut alkavat maanantaina

Stora Enso haluaa keskittää tuotantoaan – Kiteen sahan sulkeminen osa muutosohjelmaa

Jos Stora Enso lopettaa Kiteen sahan, myös Puhoksen satama hiljenee