Metsäpalolentäjillä on ollut kiireinen kesä – paloja havaittu koneista jo 100

Lentokone on iso apu maastopalojen torjunnassa. Håkan Sundelin / Kokkolan Ilmailukerho

Koko maassa palolentoja on kertynyt tähän mennessä noin 600. Se on selvästi keskimääräistä enemmän.

Metsäpalolentoja hoitavat ilmailukerhojen koneet ovat nousseet tiuhaan ilmaan varsinkin huhtikuussa ja heinäkuun lopulla.

Aluehallintovirastosta arvioidaan, että tästä kesästä on tulossa 10-vuotisen mittaushistorian toiseksi tai kolmanneksi vilkkain tähystyslentojen osalta. Myös Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kolkutellaan näitä lukuja.

Lennot aloitettiin tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, jo huhtikuussa useiden metsäpalojen takia. Kesän kuivuus kuitenkin näkyy.

– Alkukesästä tähystyslentoja tehtiin pohjalaismaakunnissa noin kerran päivässä. Heinäkuun lopulta lähtien niitä on jouduttu lentämään jo kaksi kertaa päivässä kohonneen metsäpaloriskin takia, kertoo pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen.

Tähän mennessä palolentoja on kertynyt koko maassa noin 600. Viime kesän poikkeuksellisiin lukuihin ei kuitenkaan tänä vuonna ylletä, silloin lentoja kertyi yli 1 400.

Tavanomaisena kesänä koko maassa lentoja on 300–500.

Tähystyslennot tehokas keino havaita palo

Tämän kesän tähystyslennoilla maastopaloja on havaittu noin 100 ja muita paloja parikymmentä. Pelastuslaitosta on opastettu palokohteeseen lentojen avulla kolmisenkymmentä kertaa.

Melkein kolmannes lennoilta havaituista maastopaloista on ollut pohjalaismaakunnissa. Lentoja on alueella tehty vajaat 100, ja pelastuslaitos on ohjattu palopaikalle kuusi kertaa.

Tästä lentokaudesta ennakoidaan normaalia pitempää. Se paitsi alkoi harvinaisen aikaisin myös voi jatkua pitkälle syksyyn, ainakin siihen varaudutaan. Normaalisti tähystyskausi kestää toukokuusta elokuun loppuun.

– Säätä seurataan tarkasti, ja jos tilanne vaatii, niin kautta voidaan jatkaa syyskuulle, sanoo Kurvinen.

Ilmailukerhot ja yritykset lentävät Suomessa 22:ta reittiä, joilla paloja tähystetään. Suurimmalla osalla Suomen reiteillä koneet nousevat ilmaan, kun indeksi on 4,1. Osalla raja on 4,3.