Veikkaus kertoo laittavansa osan mainontaansa tauolle syyskuun loppuun saakka.

Päätös koskee Veikkauksen kaikkea ostettua mainontaa lukuun ottamatta Loton, Eurojackpotin ja Vikingloton pottimarkkinointia sekä brändi- ja vastuullisuusmarkkinointia. Mainontaa ajetaan alas jo tämän viikon aikana.

Veikkauksen markkinointia kohtaan on viime aikoina esitetty kritiikkiä muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Tiedotteessa Veikkauksen toimitusjohtaja Olli Sarekoski myöntää yhtiön tehneen virheitä.

Hän kertoo Ylelle, että aiemmin kesällä poisvedettyä Toto-mainontaa (siirryt toiseen palveluun) ei voi pitää onnistuneena, eikä se ei vastaa Sarekosken mukaan yhtiön linjaa. Myös Kenon mainonta (siirryt toiseen palveluun) sosiaalisessa mediassa herätti aiemmin kesällä kritiikkiä sosiaalisessa mediassa.

– Meidän lähtökohtainen tavoite koko toiminnassa on toimia tavalla, joka on laajasti hyväksyttyä ja nyt se ei ole viime aikoina onnistunut. Eilen lomalta tullessani tein arvion, että on hyvä rauhoittaa tilanne ja ottaa tähän ulkopuolinen selvitystyöntekijä, käydä läpi toimintamallit ja prosessit, sanoo Sarekoski.

Hänen mukaansa asiassa tehdään tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja asiat käydään läpi valvovan viranomaisen kanssa.

– Inhimillisessä toiminnassa aina välillä tulee vääriä arvioita ja lähtökohtaisesti prosessin pitäisi varmistaa, että väärä arvio ei mene tuotantoon asti, Sarekoski sanoo.

Hän uskoo, että ulkopuolinen selvitys tilanteesta valmistuu syyskuun loppuun mennessä.