Parikymppiset kokevat lapsuusnostalgiaa, kun Minecraft on jälleen kerran pelimaailman kuumin ilmiö – eikä sen suosio ole mikään sattuma

Tällä hetkellä pelimaailmassa on outo ilmiö. Kymmenen vuotta vanha peli Minecraft on noussut yhtäkkiä suosioon, etenkin tubettajien parissa. Kun avaa Youtuben, huomaa, että sen nousussa olevissa pelivideoissa lähes poikkeuksetta pelataan juuri Minecraftia. Pelimaailmassa vastaavaa suosion paluuta ei tapahdu lähes koskaan, kertoo pelikehityksen asiantuntija Nanne Leskinen.

Mikä ihmeen Minecraft? Minecraft on vuonna 2009 julkaistu videopeli, jossa pelaajan on mahdollista luoda erilaisia rakennelmia kuutioiden avulla kolmiulotteisessa maailmassa.

Pelin kehittäjänä toimii ruotsalainen Mojang AB, joka siirtyi vuonna 2014 Microsoftin omistukseen.

Toukokuussa Minecraft ilmoitti myyneensä yli 176 miljoonaa peliä, ja sillä on yli 200 miljoonaa rekisteröityä pelaajaa.

Minecraft on virallisesti maailman myydyin peli, sillä Tetriksen myyntilukuja ei ole virallistettu.

Minecraftia voi pelata tietokoneella, konsoleilla tai mobiililaitteilla. Lähteet: Wikipedia, gamesindustry.biz (siirryt toiseen palveluun)

Mutta kyseessä ei olekaan täysin sama peli, kertoo Leskinen. Hänen mukaansa suosion taustalla on osin se, että Microsoft on jatkuvasti päivittänyt peliä. Siitä on tarjottu uusia versioita uusille alustoille, ja ominaisuuksia on suurimman suosion jälkeenkin viitsitty kehittää.

Suosiopelistä opetuspeliksi ja takaisin suosioon

Sen jälkeen, kun suosio hiipui noin vuonna 2016, Minecraftia pidettiin vuosia lähinnä opetuspelinä.

Lukuisia opetusohjelmia perustettiin ympäri maailmaa, myös Suomessa, ja ne käyttivät Minecraftia työkaluna. Minecraftin avulla lapsille opetettiin kaikenlaista arkkitehtuurista maatilan hoitoon ja kaupunkisuunnittelusta ohjelmointiin.

Pelin monipuolisuudesta kertoo se, että sitä on käytetty myös Kouvolan kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelussa. Kouvolan kaupunki

Leskinen kertoo, että pelin uuden suosion taustalla on osaltaan vuonna 2018 tehty suuri päivitys Update Aquatic. Se oli suurin yksittäinen päivitys pitkiin aikoihin, ja peliin ilmestyi liuta uudenlaisia ominaisuuksia ja uutta tutkittavaa. Päivityksessä vedenalaiseen maailmaan tuli muun muassa uusia vesieläimiä, uusia joukkoja, näköaloja ja vesitemppeleitä.

– Tämä ei ollut kuitenkaan vielä päänkääntäjä pelaajakunnalle, joka oli täysillä mukana Fortniten pyörteissä. Tämä kuitenkin oli Minecraftin uudelleenheräämisen alkua.

Tämän vuoden ensimmäinen iso päivitys Village and Pillage lisäsi jälleen ison määrän sisältöä peliin ja muutti jo olemassa olevia ominaisuuksia mielenkiintoisemmiksi. Päivityksessä tuli eri biomeja, eli eloyhteisöjä, uusia vihollisia ja yksi uusista ominaisuuksista oli mahdollisuus suojella kyliä ryöstelijöiltä.Heti tämän jälkeen Microsoft aloitti Minecraftin 10 vuoden juhlinnan.

Youtube trendsetterinä

Jo hieman noussutta suosiota vauhdittivat pian tubettajat. Kun uudet päivitykset ilmestyivät, ja Minecraft oli ajankohtainen meemi, tämä ei jäänyt huomaamatta heiltä. He alkoivat taas pelaamaan Minecraftia, Leskinen kertoo.

– Yllättävän suuretkin tubettajat tarttuivat siihen. Muun muassa maailman suosituin tubettaja PewDiePie alkoi lataamaan Minecraft-videoita. Tämä takasi Minecraftin räjähdysmäisen takaisinnousun.

Tällä hetkellä Suomen suosituimpaa Minecraft-sarjaa Youtubessa tekee on Beata "Paqpa" Rodas.Rodas aloitti Minecraft-videoiden teon noin kuukausi sitten, ja moni on seurannut perässä. Esimerkiksi Lakko, yksi Suomen tunnetuimmista tubettajista, aloitti oman sarjansa noin viikko sitten.

Rodas kertoo, että hän oli jo vuosi sittenpelannut Minecraftin horrormappeja eli kauhuteemaisia minipelejä. Yleisö oli kysellyt Minecraftin perään jo pitkään, ja uusi päivitys sattui tulemaan hyvään saumaan.

Nostalgian nälkä houkuttaa pelaamaan

Leskinen muistuttaa, että ne, jotka pelasivat suosion alkuvuosina peliä, ovat nyt tyypillisesti 15-20-vuotiaita. Ja koska kymmenen vuotta on valtavan pitkä aika tuossa iässä, tämä tarkoittaa, että Minecraftilla on iso nostalgia-arvo näiden ihmisten elämässä. Tämä on herättänyt Minecraftin suurimman fanimassa kokeilemaan, miltä peli pitkästä aikaa tuntuu.

Pelin aiheuttama nostalgia on myös Rodakselle tuttua. Vaikka peli on jo tuttu seitsemän vuoden takaa, on tutun ja turvallisen lisäksi tullut uuttakin.

– Kerkesin aikanaan kyllästyä tuohon survival-pelimoodiin. Kun aloitin uudestaan, olin ihan että wau, tämä peli on kehittynyt niin paljon, ja uusia juttuja on tullut niin paljon.

Beata "Paqpa" Rodas pyrkii olemaan katsomatta muiden tubettajien videoita Minecratista, jotta videot ovat omalaatuisia. Beata Rodas

Uusien asioiden selvittämisessä Rodaksella on apuväline, mitä ei kaikilla ole, nimittäin sadat kommentoijat.

– Kysyn kommenteissa, mitä kaikkea uutta peliin on tullut ja mitä minun kannattaisi pelissä tehdä.

Palikehityksen asiantuntija Leskinen huomauttaa, että Minecraft on myös peli, johon ei helposti kyllästy, koska siinä on niin paljon variaatiota kuten eri pelimoodeja. Myös esimerkiksi graafisia ominaisuuksia voi muokata mieleisikseen, joten vain taivas on rajana.

– Luomisen vapaus antaa sitten kaikille näille sadoille miljoonille pelaajille satoja miljoonia tapoja pelata ja kokea peliä uudelleen ja uudelleen.

Mitä mieltä sinä olet Minecraftin uudesta noususta? Keskustele aiheesta kello 22.00 asti!