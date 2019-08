Tampereella järjestetään asunnottomien jalkapallon MM-kisat

Pelaajan on täytynyt olla asunnoton kahden viime vuoden aikana tai hänellä on ollut päihdeongelma.

Tampereella järjestetään ensi kesänä asunnottomien jalkapallon MM-kisat. Kisat pidetään Tampereen Ratinassa 28.6.–6.7. 2020.

Asunnottomien jalkapallon MM-kisoihin voivat osallistua asunnottomat pelaajat. Pelaajan on täytynyt olla asunnoton kahden viime vuoden aikana tai hänellä on ollut päihdeongelma, jonka hän on hoitanut. Pelaajat joukkueisiin valitaan aina sosiaalisin perustein.

– Asunnottomuus on globaali ilmiö ja se näkyy erilaisena eri maissa ja maanosissa. Kisat ovat ensisijaisesti sosiaalinen tapahtuma, jonka tavoitteena on parantaa asunnottomuudesta kärsivien elämäntaitoja sekä tuoda mielekästä sisältöä elämään, Tampereen kaupunki kuvaa kisoja.

Kisat järjestetään vuosittain eri puolilla maailmaa. Ensimmäiset kisat pelattiin kesällä 2003 Grazissa Itävallassa. Vuodesta 2010 lähtien mukana on ollut myös naisten turnaus. Miesten joukkueita osallistuu 48 maasta ja naisten joukkueita 16 maasta.

Tämän vuoden kisat pelattiin Cardiffissa Walesissa (siirryt toiseen palveluun). Meksiko voitti sekä naisten että miesten ylimmän sarjan. Suomi oli 41:s miesten sarjassa, naisten joukkuetta Suomella ei ollut.

Suomi on ollut mukana kisoissa vuodesta 2006.

Kisat järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen Pelastusarmeijan, Helsingin Diakonissalaitoksen, Nauha ry:n sekä Suomen Homeless Academy ry:n kanssa.