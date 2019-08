Toinenkin kuutti päätyi eläinlääkärin hoiviin – Saimaalle perusteilla norppahoitola

Savonlinnan eteläpuoliselta Pihlajavedeltä löytyi eilen maanantaina jälleen huonokuntoinen saimaannorpan kuutti. Kuutilla on painoa noin kahdeksan kiloa. Tämä on vain puolet siitä, mitä kaksi viikkoa aikaisemmin löytynyt kuutti painoi.

– Tämä kuutti on todennäköisesti syntymästään saakka niin sanottu rääpäle, eli se ei ole saanut riittävästi ravintoa missään vaiheessa. Kuutissa on myös paljon loisia, jotka lisääntyvät helposti heikossa yksilössä, sanoo Juvan ja Puumalan alueen eläinlääkäri Jake Kukowski.

Heikkokuntoisten norppien hoidosta on käyty keskustelua siitä saakka, kun Yle kertoi kaksi viikkoa sitten Puumalassa rantaan ajautuneesta kuutista. Mökkiläisten löytämä kuutti sai paikallisilta eläinlääkäreiltä ensiavun ja kyydin Helsinkiin Korkeasaaren eläintarhaan.

Norppia ei tautien leviämisen riskin vuoksi ole yleensä voitu hoitaa Korkeasaaressa, mutta tällä kertaa tarhassa oli ollut parin kuukauden tauko edellisen Itämeren hylkeen jälkeen.

Tautiriski ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään, ja siksi Saimaan alueelle sijoittuva norppien hoitola on noussut keskusteluun

– Maailmalta tiedetään tapauksia, joissa tarhasta vesistöön palautettu hylje on aiheuttanut merkittävää tuhoa, sanoo Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela.

Myös Korkeasaaressa kannatetaan ajatusta Saimaan norppahoitolasta.

– Kuuttien hoitaminen niiden luonnollisella elinalueella on ehdottomasti hyvä mahdollisuus, sanoo Korkeasaaren eläinten hoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Norppien hoitotarhaa on perustamassa hiljattain eläkkeelle jäänyt eläinlääkäri Pekka Sarkanen. Sarkasella on vapaa-ajan asunto Puumalassa, ja hän on aiemminkin ollut mukana vapaaehtoisessa saimaannorpan suojelutyössä.

– Jos norpan voimat ehtyvät, voidaan ravinto ja tarvittava lääkinnällinen apu jatkossa antaa aidatulla alueella Saimaalla. Siitä norppa on helppo myös päästää takaisin vapauteen, Sarkanen sanoo.

Suojelubiologi Koskelan mukaan hoitola Saimaalla kohentaa huonokuntoisten norppien mahdollisuuksia huomattavasti.

– Tähän asti on voitu antaa nopea ensiapu ja sen jälkeen on toivottu parasta. Jatkossa voimme ruokkia ja lääkitä eläintä rauhassa, ja vapauttaa seurannan jälkeen, hän sanoo.

Kaksi viikkoa sitten löytyneen kuutin ennuste oli huono, sillä se oli mennyt heikkoon kuntoon ilmeisesti kalaverkkoon takertumisen yhteydessä. Vastoin ennusteita kuutti on toipunut hyvin ja sen palauttamista Saimaaseen harkitaan jo tällä viikolla.