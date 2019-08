Keskussairaala hyllytti räväkän työpaikkailmoituksen – uusi toimitusjohtaja kehottaa nyt rohkeuteen rekrytoinnissa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten uusi toimitusjohtaja Timo Saksela on ollut virassaan runsaan viikon. Yksi haaste, jonka Saksela joutuu kohtamaan heti uudessa työssään, on Eksoten lääkäripula.

Eksote hyllytti juuri ennen Sakselan virkaan astumista räväkän rekrytointikampanjan, jossa nuoria lääkäreitä houkuteltiin Etelä-Karjalaan sähäkällä kuvalla ja tekstillä.

Kohua aiheuttanut ilmoitus vedettiin pois julkisuudesta Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen (sd.) käskyllä.

Saksela kehottaa nyt kuitenkin rohkeuteen rekrytointi-ilmoittelussa.

– Ottamatta kantaa siihen, onko jokin kuva ollut hyvä tai huono, niin kyllä jatkossa täytyy olla rohkea tekemään tiettyjä asioita. Ei me saada lisää lääkäreitä, jos teemme asiat aina sillä vanhalla tavalla, joka ei tähän mennessä ole tuonut tuloksia, Saksela sanoo.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela Mikko Savolainen / Yle

Sakselan mukaan pois vedetty mainos on jo tuonut yhteydenottoja nuorilta lääkäreiltä.

Ylilääkäri Minna Linna kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, että ilmoitus poiki lyhyen esilläoloaikansa aikana seitsemän kyselyä. Se on enemmän kuin mikään aikaisempi ilmoitus.

Sote-rajat ylittävällä yhteistyöllä apua lääkäripulaan

Saksela katsoo lääkäripulaan ja muun hoitohenkilökunnan pulan riippuvan suurelta osin valtakunnallisista päätöksistä.

– Meillä ei vain ole tarpeeksi tekijöitä. Tähän pitäisi kiinnittää suuresti huomiota valtakunnan tasolla. Nyt onkin puhuttu lääkäreiden koulutusmäärien nostosta.

Yhtenä ratkaisuna akuuttiin lääkäripulaan Saksela näkee henkilöstön käytön yli sote-piirien rajojen.

– Erään Eksoten ylilääkärin mielestä esimerkiksi lääkäreitä voitaisiin käyttää enemmän sairaanhoitopiirien rajojen ylitse. Tehtäisiin siis yhteistyötä eikä kilpailtaisi. Aion selvittää tämän vaihtoehton mahdollisuutta, Eksoten uusi toimitusjohtaja Timo Saksela sanoo.

Ei näe kriisiä Eksotessa

Saksela tulee Eksoten johtoon juuri, kun kuntayhtymä on saanut ankaraa kritiikkiä esimerkiksi kotihoidon laadusta. Eksoten tarkastuslautakunta kuvasi tilannetta alkukesästä kriisiksi. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta kertoi Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Saksela valaa kuitenkin öljyä laineille.

– Kriisi on liian voimakas sana. Kriisi on nostettu esille jo aikaisemmin, ja sen jälkeen on tehty jo paljon erilaisia toimenpiteitä ja asioita tilanteen korjaamiseksi. Haasteita on, mutta meillä on selkeät suunnitelmat, miten ne korjataan ja mitä tehdään, Saksela vakuuttaa.

Saksela ei muutenkaan näe Eksoten taloustilannetta liian synkissä väreissä.

– Eksoten taloustilanne näyttää haasteelliselta, mutta ei dramaattiselta, Saksela sanoo.

Eksote valmistelee strategiaa lähivuosille. Peliä sekoittaa kuitenkin vanha mörkö, sote-ratkaisu, joka hallituksen vaihduttua on jälleen hämärän peitossa.

Kuntapäättäjät haluavat selkeyttä raportointiin

Saksela kertoo saaneensa kuntapäättäjiltä yhden selkeän toiveen: Auta meitä ymmärtämään, mistä me päätämme.

– Keskusteluissa on tullut ilmi, että Eksoten kuntapäättäjät haluavat selkeämpää raportointia. He haluavat saada selkeämmän kuvan siitä, mitä Eksotessa tapahtuu ja mihin olemme menossa. Yksinkertaisilla mittareilla pitäisi tulla selväksi, missä ollaan ja mitä pitää tehdä, että asiat sujuvat paremmin, Saksela sanoo.

