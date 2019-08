Heikki Kuusniemi on nähnyt kaikki Tampereen isojen teatterien näytelmät vuodesta 1979 – "Samakin esitys kannattaa katsoa moneen kertaan"

Tältä paikalta Tampereen Työväen Teatterissa Heikki Kuusniemi on nähnyt satoja esityksiä.

Tältä paikalta Tampereen Työväen Teatterissa Heikki Kuusniemi on nähnyt satoja esityksiä. Jarkko Vuolle / Yle

Teatteri on ollut Heikki Kuusniemelle tuttua lapsesta lähtien. Sen maailmaan hänet johdatti oma kummisetä, Tampereen Työväen Teatterin pitkäaikainen näyttelijä Ossi Kostia.

– Kaiketi siksi minulla on ihan erityinen suhde juuri siihen teatteriin. Mutta syksyllä 1978 näin Hiirenloukun Tampereen Teatterissa, ja seuraavasta vuodesta lähtien olen nähnyt kaikki, mitä jommassa kummassa teatterissa täällä on mennyt, kertoo Heikki Kuusniemi.

Hiirenloukun nähdessään Kuusniemi oli 13-vuotias. Nykyään hän laskee katsovansa parisensataa näytelmäesitystä vuodessa. Nopeasti voi ynnätä, että mies on nähnyt vuosikymmenten aikana tuhansia näytöksiä.

Kuusniemi kertoo nähneensä myös tuon Hiirenloukun useita kertoja. Tämä Agatha Christien rikosnäytelmä tuli nähdyksi myös muun muassa Lontoossa, mutta ensimmäinen kerta Tampereella on ollut mieleenpainuvin.

Lokista Suomen hevoseen

Heikki Kuusniemi sanoo, että maailman parasta näytelmäkäsikirjoitusta ei kerta kaikkiaan voi nimetä.

– Se on mahdotonta. Hyvänä käsikirjoittajana voisin kuitenkin mainita muun muassa Anton Tšehovin, ja esimerkiksi hänen näytelmänsä Lokki. Tykkään yleensäkin klassikoista, niihin kuuluvat muun muassa Tennessee Williamsin tekstit.

– Kotimaisista voisin mainita Sirkku Peltolan. Hänen näytelmätekstinsä tuntuvat olevan klassikoita jo syntyessään, sanoo Heikki Kuusniemi.

Yhdysvaltalainen Williams muistetaan muun muassa Lasisen eläintarhan ja Viettelyksen vaunun kirjoittajana. Peltolan trilogia Suomen hevonen taas pysyi Tampereen Työväen Teatterin näyttämöllä yli kymmenen vuotta, ja sai lopulta neljännenkin osan.

Teatterikesä kuuluu Tampereelle

Heikki Kuusniemi on ammatiltaan opettaja. Hänelle on suorastaan luksusta, jos Teatterikesä sattuu olemaan kokonaan jo ennen kuin koulut alkavat.

– Teatterikesä on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä sitä kotimaista, mitä talvella ei päässyt näkemään. Ja jotakin jo talvella näkemääni menen Teatterinkesässä katsomaan uudestaan.

Teatterin suurkuluttajalle teatteritapahtuma tuo nähtäville myös ulkomaisia makupaloja. Kuusniemen mukaan ne ovat mielenkiintoisia ja usein hiukan kokeilevampia esityksiä.

Kuluvana kesänä Heikki Kuusniemi aloitti maratoninsa jo sunnuntaina ennen Teatterikesän virallisia avajaisia. Tiistaihin mennessä hän oli nähnyt esimerkiksi opiskelijoiden esittämän Hairin jo kolmesti.

Heikki Kuusniemi sanoo musikaalit melkein erityisalakseen. Hän innostuu myös kesäteatterista.

– Kyllä ehdottomasti. Kesäteatterit ovat merkittävä osa Tampereen teatterikaupungin mainetta. Jos joku ei vielä tänä kesänä ole nähnyt Komediateatterin ja Pyynikin esityksiä, niin tällä viikolla ehtii vielä, jos vaan saa lippuja.

Kananlihaa katsomossa

Heikki Kuusniemi sanoo arvostavansa kaikkien teatterissa työskentelevien ammattiryhmien työtä.

– He ovat kaikki tarpeellisia ja kaikki kovia ammattilaisia. Mutta sittenkin sanon, että näyttelijä on kaiken sydän ja sielu. Hän välittää sen näytelmän sanoman.

Tampereen Työväen teatterin iso näyttämö ja viides rivi. Sen keskellä on Heikki Kuusniemen vakiopaikka. Jarkko Vuolle / Yle

Myös yleisö on tärkeä – Kuusniemen mukaan joka kerta erilainen ja siksi myös esitykset ovat joka kerta erilaisia.

– Se on ainutlaatuinen kokemus. Parasta on, kun kaikki hengittävät yhdessä, näyttelijät ja yleisö. Tunnelma on aina erilainen, ja siksi samakin esitys kannattaa katsoa moneen kertaan.

Vielä tuhansienkin nähtyjen esitysten jälkeen iho nousee katsomossa joskus kananlihalle. Heikki Kuusniemi sanoo, että juuri Teatterikesän alkajaisiksi nähdyssä Hairissa sitä kananlihaakin sai.