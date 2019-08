Maiju Kunnas ja Jenni Ruotsalainen saivat koripallon MM-hopeaa – näin työssäkäyvät äidit ehtivät urheilla: "Välillä käytetään mielikuvitusta"

Joukkueen treenit alkavat kello 20.45, jolloin pienet lapset on saatu jo nukkumaan.

Suomalaiset saivat koripallon senioreiden MM-kisoista hopeaa viime viikonloppuna. Saavutus on 40-vuotiaiden Jenni Ruotsalaisen ja Maiju Kunnaksen urheilu-uran kovin.

He olivat haltioissaan, sillä 35-vuotiaiden sarjassa jäi taakse Saksan ja Yhdysvaltain tapaisia kovia joukkueita.

Joukkueella oli vain yksi ongelma. Kuinka kauan mitalijuhlissa viitsii olla, kun perhe ja työt odottavat?

– Miehet eivät ehkä miettisi tällaisia, Kunnas ja Ruotsalainen naurahtavat.

Esimerkki kuvaa sitä, millaisia erityisjärjestelyitä etenkin työssäkäyvän äidin urheiluharrastus vaatii.

Koulut alkavat ja vanhempien aika kuluu usein lasten harrastuksissa. Ylen kyselyn mukaan vanhemmalta kuluu lasten harrastuksiin reilut viisi tuntia viikossa.

7-, 9- ja 11-vuotiaiden lasten äidillä Maiju Kunnaksella vielä paljon enemmän, sillä lapset harrastavat esimerkiksi salibandya, jääkiekkoa ja joukkuevoimistelua.

Joukkueessa pelasivat (alhaalta vas. lähtien) Anna Riisiö, Noora Halme, Jelena Kilpeläinen, Paula Muilu, Taru Asp, Saara Riihelä, ylärivi vasemmalta: huoltaja/valmentaja Mari Korhonen, Maiju Kunnas, Hanna Penttilä, Susanna Rasimus, Kaisa Jännes, Niina Hyvärinen ja Jenni Ruotsalainen. Kuvasta puuttuvat valmentaja Kati Packalén sekä huoltojoukkoihin kuulunut Hanna Hurskainen. Off Ballers

Toisaalta nelikymppisten pitäisi harrastaa aktiivisesti liikuntaa, että he jaksavat töissä. Vain joka viides suomalainen liikkuu tutkimuksen mukaan riittävästi. Miten Kunnas ja Ruotsalainen saavat yhtälön toimimaan?

– Välillä käytetään mielikuvitusta, Kunnas sanoo.

Kisapaikalta kotiin ja töihin

Suomessa pidettyjen koripallon seniorien MM-kisoihin osallistui yli 230 joukkuetta yli 40 maasta eri ikäsarjoissa. Naisten seniorisarjat alkavat 30. ikävuodesta.

Ruotsalainen ja Kunnas pelaavat nokialaisessa Off Ballers joukkueessa, joka on voittanut kahdesti +30-vuotiaiden sarjassa SM-kultaa ja kahdesti SM-hopeaa. Joukkueessa pelaa Tampereen Pyrinnön ja BC Nokian entisiä pelaajia.

MM-kisoissa vain Viro oli kovempi, mutta osa pelaajista on siellä vielä ammattilaisia. Off Ballersin naiset käyvät työssä ja ovat perheellisiä.

MM-kisat kestivät viikon, mutta vain harva suomalaispelaaja oli siellä koko ajan. Kunnas ja Ruotsalainen suhasivat kodin, töiden ja kisapaikan väliä ja viettivät Espoossa kisapaikalla vain yhden yön.

Lasten syntymät toivat tauon

Kunnas ja Ruotsalainen ihastuivat joukkueurheiluun jo lapsina. Ruotsalainen aloitti Pyrinnössä 10-vuotiaana ja uransa aikana pelasi myös BC Nokian paidassa.

179-senttinen Ruotsalainen kärsi teininä pituudesta, mutta koripallossa se oli ehdoton valtti. Nykyäänkin hän tykkää olla korin alla ottamassa levypalloja.

Ruotsalainen pelasi nuorena SM-sarjaa, mutta seniorin MM-hopea on hänen kovin saavutuksensa. Se lisää uskoa, että aikuisenakin voi kehittyä.

Maiju Kunnas aloitti koripallon jo ennen koulua ja saavutti juniorien SM-mitaleja. Hän pelasi SM-sarjaa BC Nokiassa ja Tampereen Pyrinnössä, mutta sarjat vaihtuivat divareihin kun hän muutti Helsinkiin opiskelemaan.

Pelaaminen jäi, kun lapsia alkoi syntyä. Kipinä ei sammunut.

Kilpailuvietti tuli esiin

Off Ballers perustettiin neljä vuotta sitten, kun naiset kaipasivat taas vanhoihin urheiluympyröihin. Kilpaurheilu oli ollut useimmilla useita vuosia tauolla lasten syntymien takia.

– Kun on tottunut liikkumaan koko ikänsä, sitä kaipasi. Kavereiden kanssa kilpailuvietti tulee esiin, Kunnas kertoo.

Pelaamisen riemu ja joukkuehenki olivat parasta turnauksessa. Sonja Herrala

Pirkkalassa asuva Maiju Kunnas on koulukuraattori ja sanoo, että liikunta tuo työelämään virtaa. Ylöjärvellä asuvalla Jenni Ruotsalaisella on 6- ja 1,5-vuotiaat lapset ja hän on palaamassa yrittäjän työhönsä osteopaatiksi.

Kiire näkyy treeneissä. Off Ballers harjoittelee yhdessä kerran viikossa. Treenit alkavat kello 20.45 niin, että pienet lapset ovat jo nukkumassa.

Treenit ovat niin arvokasta aikaa, että naiset eivät häröile.

– Treeneissä yritämme pelata täysillä. Aika on rajallista, joten haluamme käyttää sen treenaamiseen. Muulla ajalla sitten joukkueen Whatsapp laulaa, Kunnas kuvaa.

Tukea puolisolta ja isovanhemmilta

Treenien tuoma hyvä olo on huomattu kotona.

– Mieheni kysyi, olisiko treenejä enemmän, koska tulen niistä aina niin hyvällä tuulella kotiin, Jenni Ruotsalainen hymyilee.

Maiju Kunnaksen mies kulkee Helsingissä töissä, mutta molemmat haluavat antaa toiselle aikaa liikkua, koska tietävät sen tärkeäksi.

Isovanhemmat auttavat molempia naisia. Joskus lapset ovat mukana peleissä tai harjoituksissa.

Aika usein koko perhe liikkuu yhdessä.

– Nyt kun lapset ovat isompia, voi tehdä jo paljonkin yhdessä. Kun lapset olivat pieniä, vedin kotikadun ylämäessä mäkivetoja lasten leikkiessä pihalla ja tein kuntopiiriä. Palo liikkua oli niin suuri, Kunnas sanoo.

Harjoittelua aina kun voi

Kaikki joukkuelaiset harjoittelevat omalla ajallaan. Maiju Kunnas käy salilla, jumpissa ja juoksemassa, miten lasten kuskaamiselta ehtii. Hyvää aikaa treenata on se, kun lapset ovat harjoituksissa.

Jenni Ruotsalainen käy juoksemassa ja cross fitissä mielellään aamuisin ennen kuin asiakkaita alkaa tulla. Kotipelit Off Ballers yrittää sopia omalle harjoitusvuorolle.

– Jos on samalla viikolla sekä treenit että peli, palautuminen on hitaampaa, Maiju Kunnas sanoo.

Mitali kertoo siitä, ettei nuoruuden urheiluharrastusta tarvitse haudata. Jani Aarnio / Yle

Ennen pelejä naiset jännittävät lähinnä sitä, ettei kukaan loukkaantuisi kovissa otteluissa. Koripallo on kontaktilaji ja vammoja voi tulla herkästi.

– Selvisimme MM-kisat niin, että kaikki pystyivät pelaamaan. Olen päässyt vähällä, vain pikkusormi on murtunut, Kunnas sanoo.

Yhdessä asiassa naiset kertovat olevansa huonompia kuin nuorena.

– Nuorempana oli enemmän saunailtoja. Nyt on hyvä, jos saamme yhden saunaillan vuodessa järjestettyä.

Seniorin MM-kisoissa naiset näkivät eläkeläisikäisiä naisia, jotka yhä pelasivat koripalloa. Näillä näytti olevaa hyvin hauskaa.

– Puhuimme, että jos polvi vain nousee, sittenhän se on helppoa lähteä kisoihin ulkomaille. Lapset ovat jo muuttaneet kotoa ja miehetkin voivat olla tyytyväisiä, jos välillä vaimo on poissa kotoa, naiset naurahtavat.

Lue lisää:

Vain joka viides suomalainen liikkuu riittävästi – vertaa liikkumistasi ja painoasi ikätovereihisi ja suosituksiin

"Uskaltaakohan niitä tunteja edes laskea" – 20 Whatsapp-ryhmää ja yli 20 viikkotuntia kentän laidalla eli erään kolmen lapsen futisvanhemman elämä

Ylen kysely: Vanhemmalta kuluu lasten harrastuksiin reilut 5 tuntia viikossa – "Aina tarvitaan se, joka täyttää vesipullot ja paikkaa tällit"

Vertaa suosituimpia lajeja: Näin paljon aikaa suomalaisilla lapsilla kuluu harrastamiseen – "Määrät kuulostavat aika kovilta"

Kolme perhettä piti kirjaa, miten paljon aikaa menee lasten harrastuksiin – tulos on hengästyttävä: "Vapaa viikonloppu on tuntematon käsite"