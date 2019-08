Kanadalaiset tutkijat: Myytti miehestä aina halukkaana seksipetona on väärä, ja se rajoittaa miesten seksuaalisuutta

Miehen seksuaalinen halu ja halun puute on usein väärinymmärretty. Nyt sitä on vihdoin alettu laajemmin tutkia.

Kaikki miehet ajattelevat seksiä koko ajan. Tosimiehellä seisoo ajasta, paikasta, kumppanista ja tilanteesta huolimatta. Oikea mies ei koskaan kieltäydy seksistä. Seksissä miehelle tärkeintä on hänen oma nautintonsa.

Näin me usein ajattelemme miehen seksuaalisuudesta. Nämä yleistykset antavat kuitenkin väärän ja yksipuolisen kuvan miehen seksuaalisuudesta ja halun moniulotteisuudesta.

– Ajattelemme yksioikoisesti että miehen halu on jatkuvaa ja järkkymätöntä. Lisäksi seksuaalista häirintää koskenut #metoo korosti tarinoita, joiden mukaan miehen halu on vaarallista ja vallanhimoista, kuvailee kanadalainen ihmissuhdeterapeutti Sarah Hunter Murray The Globe and Mail (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle.

Seksologista keskustelua ja tutkimusta on viime vuosina hallinnut naisten halun monipuolisuuden ja toisaalta halun puutteen kartoittaminen. Usein ainoana miestä uhkaavana ongelmana on melko mekaanisesti nähty erektion puute tai sen vääränlainen kesto. Erektio-ongelmaa hoidetaan usein vain lääkkeillä ilman sen mahdollisiin psykologisiin syihin pureutumatta.

Nyt seksologit eri puolilla maailmaa ovat kuitenkin alkaneet havahtua siihen, miten vähän me tiedämme miesten halusta. Kanadassa on käynnissä suoranainen miehen halua koskevien tutkimusten buumi.

Miehen seksuaalisuus on herkkää

Winnipegiläinen seksologi ja terapeutti Sarah Hunter Murray kiinnostui miesten väärinymmärretystä seksuaalisesta halusta niin paljon, että hän haastatteli aiheesta lähes 300 miestä. Heidän kokemuksensa ja kertomuksensa on koottu Murrayn kirjaan Not always in the mood: The new science of men, sex and relationships (linkki juttuun, jossa Murray kertoo kirjastaan) (siirryt toiseen palveluun).

Kirjan mukaan miehen halu on paljon ymmärrettyä monipuolisempaa ja herkempää. Se ei ole niin pinnallista, ahnetta ja itsekästä kuin usein ajatellaan sen olevan.

Väsymys, stressi ja ongelmat parisuhteessa voivat vähentää miehen seksihaluja. Christopher Stewart / AOP

Sen sijaan Murrayn haastattelemat miehet kertoivat seksuaalisen halunsa liittyvän vahvasti tunteisiin ja olevan erittäin herkkää, jopa helposti särkyvää. Seksi ei ollut heidän mielessään koko ajan, ja halu loisti poissaolollaan varsinkin väsyneenä, stressantuneena tai silloin, kun tunneyhteys kumppaniin pätki.

– Olemme tottuneet puhumaan unen, stressin tai vanhemmuuden aiheuttamista paineista naisten haluun. Miesten suhteen näistä ei puhuta, Murray sanoo.

Käsitys miehistä seksipetoina vahingoittaa parisuhteita

Kanadassa on meneillään peräti kolme tutkimushanketta miehen halusta ja halun puutteesta. Vielä kesken olevat tutkimukset antavat ymmärtää, että väärät käsitykset miesten halusta vahingoittavat paitsi miehiä itseään myös parisuhteita.

Tiukat roolikäsitykset estävät pariskuntia vapaasti etsimään juuri heille sopivat tavat toteuttaa seksielämäänsä. Esimerkiksi tutkija Kristen Mark on havainnut, että miesten tilanne on erityisen hankala sellaisissa heteroseksuaalisissa parisuhteissa, joissa nainen on miestä kiinnostuneempi seksistä. Tämä ei oikein mahdu ennakko-oletuksiin eri sukupuolten seksuaalisesta halusta.

Murray kuuli haastattelemiltaan miehiltä myös miten vaikea heidän on kieltäytyä seksistä, jos naispuolinen kumppani sitä ehdottaa. Moni mies koki naisten ottavan kieltäytymisen henkilökohtaisena loukkauksena, ja siksi miehet suostuivat seksiin vaikka eivät olisi sitä itse halunneetkaan.

Miesten halun puutetta tutkiva kliininen psykologi Natalie Rosen toivoo, että miesten halun monipuolisuuden ymmärtäminen auttaa purkamaan tiukkoja stereotypioita. Sillä puolestaan on kauaskantoisempia vaikutuksia.

– Laajentamalla ymmärrystämme miesten seksuaalisesta halusta voimme parantaa sekä miesten omaa että heidän parisuhteidensa seksuaalisuutta ja intiimisuhteiden laatua, Rosen sanoo.

Mies syttyy, kun häntä halutaan

Sarah Hunter Murray löysi haastattelemiensa miesten kertomuksista yhden jatkuvasti toistuvan toiveen: miehet syttyisivät, jos kokisivat olevansa haluttavia kumppaninsa silmissä. Saman on havainnut Waterloon yliopiston tohtorikoulutettava Siobhan Sutherland maaliskuussa julkaistussa tieteellisessä artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun).

Sutherlandin tutkimuksen mukaan aloitteen tekeminen ja seksuaalisen halun osoittaminen ovat yhtä tärkeitä sekä miehille että naisille.

Liian kapea näkemys miehen seksuaalisuudesta voi aiheuttaa ongelmia parisuhteessa. AOP

– Olemme tottuneet ajattelemaan, että naiset haluavat vain romantiikkaa ja miehet pelkkää seksiä. Se ei ole totta. Miehetkin haluavat tuntea olevansa haluttuja, Sutherland sanoo.

Sutherlandin tutkimuksesta voi päätellä, että seksuaalisen halun ja sen puutteen suhteen sukupuolten välillä on vähemmän eroja kuin yksilöiden välillä. Hänen mukaansa ummehtunut ja ajasta jälkeenjäänyt ajatus siitä, että miehet ovat Marsista ja naiset Venuksesta, on siis jo aika heittää romukoppaan.

