Kuluttajaliitto: Asiakkaiden luottamus Postiin on rapautunut – Näin postinjakaja, asiakas ja Postin johto näkevät postinjakelun tulevaisuuden

Postilla on Suomessa yhteensä noin 18 500 työntekijää. Kuvituskuva. Mikko Koski / Yle

Postin tulevaisuus on pitkälti nettishoppailijoiden käsissä – samaan aikaan kun asiakkaat ärsyyntyvät kirjepostin jakelun heikentyessä ja hintojen kallistuessa. Kuluttajaliiton mukaan asiakkaiden luottamus Postiin on rapautunut.

Posti kertoi tänään, että kirjeiden lähetys väheni toisella vuosineljänneksellä 13 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toisaalta pakettijakelu vilkastui kahdeksan prosenttia. Tämä tarkoittaa postimerkin kallistumista, mutta lisää pakettiautomaatteja.

Postinjakelun murroksen takia Posti on joutunut viime vuosina laittamaan palvelunsa ja rakenteensa uusiksi, esimerkiksi sulkemalla omia myymälöitä sekä irtisanomalla työntekijöitä. Lisää muutoksia on luvassa jatkossakin.

Yle kysyi asiakkaiden, postilaisten sekä Postin johdon näkemyksiä siihen, millainen postinjakelu meillä on tulevaisuudessa.

Mihin posti on menossa viiden vuoden sisällä?

Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Posti Group

– Posti käy läpi historiansa suurinta murrosta, sillä kirjeposti on laskenut noin 50 prosenttia 10 vuodessa. Meillä on tähän kaksi keinoa: Vastaamme kuluttajien kasvavaan verkkokaupan ostamisen tarpeeseen laajentamalla pakettiautomaattiverkostoa. Toiseksi, haemme kasvua logistiikasta.

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti ja logistiikka -alan unioni PAU

– Toivoisin, että Posti pysyisi luotettavana ja tärkeää yhteiskunnallisena palveluna. Viime vuosina kuitenkin työntekijöitä on vähennetty paljon. Pelkään, että se romuttaa luottamusta Postin palveluun.

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

– Postin palvelut monialaistuvat, mikä ei ole usein kuluttajien toive. He haluaisivat, että Posti pysyisi Postina, eli turvaisi jatkossakin laadukkaan postin kulkemisen.

Posti Groupin toimitusjohtaja Heikki Malinen kertoo, että Postilla on tällä hetkellä yksi Euroopan suurimmista pakettiautomaattien verkostosta. Pakettiautomaatteja on tällä hetkellä lähes 1 500. Jani Saikko / Yle

Vieläkö kirjeiden jakelu supistuu ja postimerkkien hinnat nousevat?

Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Posti Group

– Tällä hetkellä kirjepostin määrä laskee noin 14 prosentin vauhtia. Valitettavasti tämä jatkuu lähivuosina, sillä meidän suuret kirjelähettäjät, kuten Verohallinto ja Kela, digitalisoivat omian prosessejaan ja näin niiden kirjeiden postittaminen tulee laskemaan tulevina vuosina.

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti ja logistiikka -alan unioni PAU

– Varmasti supistuu. Toki jos Posti nostaa palvelun hintaa ja heikentää laatua, nopeuttaa se ennestään kirjemäärän laskua. Harva varmaan uskoo, että Postin työntekijämäärä tulee olemaan niin iso, mitä se tällä hetkellä on.

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

– Käynnissä on itseään ruokkiva kierre: luottamus rapautuu, kun palvelu heikkenee. Kirjejakelua tulisi olla jatkossakin, koska on asiakkaita, jotka ovat siitä riippuvaisia.

Kuinka pakettijakelu jatkossa hoidetaan?

Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Posti Group

– Kuluttajat haluavat, että tavara tulee nopeasti perille. Nopea toimittaminen on myös verkkokauppojen keskeinen kilpailutekijä. Automaattiverkkoa laajentamalla tuomme noutopisteen mahdollisimman lähelle kuluttajaa.

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti ja logistiikka -alan unioni PAU

– Paketit eivät ilmesty tyhjästä pakettiautomaatteihin – sitä työtä postilaiset tulevat tekemään jatkossakin. Kilpailu on kovaa, mutta Postin verkko on lyömätön. Postilla on varsin hyvä markkina-asema, jonka pitäminen tosin vaatii jatkossa kovaa työtä.

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

– Moni asiakas ei ymmärrä, että alalla on useita toimijoita. Posti saa haukut, vaikka joku muu firma olisi toimittanut paketin väärään osoitteeseen. Pakettiautomaatit ovat käteviä, mutta kuluttajat tarvitsisivat enemmän ohjeistusta niiden käyttämiseen.

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen. Yle

Ovatko asiakkaat tyytyväisiä Postiin?

Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Posti Group

– Kirjepostin jakelupäivien määrä askarruttaa asiakkaita. Me teemme kaikkemme, että nämä palvelut pysyisivät hyvinä valtakunnallisesti. Toki se tulee aina vaan haastavammaksi, kun kirjepostin määrä laskee niin nopeasti. Pakettiautomaateista saamme paljon hyvää palautetta.

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti ja logistiikka -alan unioni PAU

– Asiakkailta tulee ikävää palautetta siitä, että laatu laskee ja hinnat nousevat. Viimeaikaiset toimet ovat heikentäneet asiakkaiden luottamusta. Työntekijöitä on vähemmän kuin ennen ja vuokratyövoiman tuoma jatkuva vaihtuvuus vaikuttaa väistämättä laatuun.

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

– Luottamus Postiin on rapautunut. Maakuntien kuluttajayhdistysten edustajille tehdyssä kyselyssä Posti sai kouluarvosanan 5,8. Postinkulkua pidetään nykyisin epävarmana ja hitaana.

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Yle/Niklas Fagerström

Pitäisikö postinjakelun olla kaikille kuuluva peruspalvelu vai puhtaasti markkinaehtoista liiketoimintaa?

Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Posti Group

– Molempia. Täytyy muistaa, että ala on erittäin kilpailtu tänä päivänä. Meidän täytyy pystyä toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, että pärjäämme. Valtakunnallinen verkko on meidän suuri kilpailuetu, ja teemme kaikkemme sen eteen, että se pysyisi jatkossakin sellaisena.

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti ja logistiikka -alan unioni PAU

– Jatkossa kysymys on siitä, onko Postin tuottama palvelu sellaista palvelua, jota meillä kansalaiset tarvitsee ja sitä tuotetaan, vaikka se ei olisi kannattavaa. Vai laitetaanko ruksi päälle siinä vaiheessa, kun huomataan, että tästä ei tuottavaa bisnestä saa?

Juha Beurling-Pomoell, pääsihteeri, Kuluttajaliitto

– Yleispalveluvelvoite kotiin kannetusta postista on laissa ja se pitää taata jatkossakin. Viimeksi kun postilakia muutettiin, väljennettiin esimerkiksi vaatimuksia siitä, missä ajassa postin tulisi olla perillä. Tätä Kuluttajaliitto vastusti.

