Tulipalot ammusvarastolla on sammutettu Krasnojarskissa

Tiistaina armeijan varastojen palot eivät enää ole räjähtäneet ja palot on saatu sammutettua, kertoivat Krasnojarskin viranomaiset. Aluetta raivattiin tiistaina.

Viereisen Atšinskin kaupungin evakuoidut asukkaat pääsevät kotiin myös tiistain aikana.

Venäjän puolustusministerin Dmitri Bulgakovin mukaan onnettomuuden uskotaan alkaneen ihmisen tekemästä virheestä. Hänen mukaansa neljä ihmistä on loukkaantunut.

Krasnojarskin kuvernöörin Alexander Uss on kertonut, että yksi ihminen on edelleen kateissa ja 12 on saanut hoitoa vammoihinsa. Mediatietojen mukaan yksi ihminen on kuollut.

Maanantaina Itä-Siperiassa Krasnojarskin alueella sattui suuria räjähdyksiä, kun armeijan ammusvarasto oli syttynyt palamaan.

Räjähdyksistä levisi kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Ainakin 9 500 ihmistä evakuoitiin ja 6 000 lähti itse pois alueelta räjähdysten takia.

Varastossa oli säilytetty tykistön ampumatarvikkeita.

Päivitetty 16.24: Asukkaat pääsevät takaisin kotiin tiistaina.

Lähteet: AFP