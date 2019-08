Kouluun meneviltä ei enää vaadita samoja taitoja kuin ennen – rehtori: "Kuinka monessa kodissa syödään veitsen ja haarukan kanssa?"

Omista tavaroista huolehtiminen on yksi tärkeimmistä asioista, joka ekaluokkalaisen tulisi koulun alkaessa osata.

Esimerkiksi Kouvolan Mansikkamäen koulussa ja Kotkan Korkeakosken koulussa on kuitenkin huomattu, että koululaisten jäljiltä jää kouluun paljon jopa uuttakin tavaraa. Myös muissa Kotkan kouluissa ja päiväkodeissa on tehty samanlaisia havaintoja.

Lapsi ei esimerkiksi välttämättä iltapäivällä enää muista, oliko hänellä mukana takki vai ei. Mansikkamäen koulun rehtori Pekka Lipiäinen sanoo, että lapsien kirjo vaihtelee täydellisen huolellisista täydellisen huolettomiin.

– Elintaso on parantunut ja noussut. Hanskoja, pipoja ja takkeja jää koulun käytäville suunnattomia määriä, eikä niiden perään kysellä, Lipiäinen toteaa.

Myös Mannerheimin lastensuojeluliitolle on kiirinyt viestiä, että tavarat toisinaan hukkuvat ympäri koulua. Opettajat neuvovat, miten koulussa toimitaan, mutta MLL:n mukaan ennen kaikkea vanhempien tulee ohjeistaa lapsiaan.

– Vanhemmatkin voivat muistuttaa, että nämä ovat sinun tavaroitasi, pidä niistä huolta ja kuuntele ohjeita, se auttaa sinua selviytymään koulussa, nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius ohjeistaa.

Hilda Häkkiselle ei tarvinnut ostaa uutta koulureppua, koska sopiva löytyi kotoa. Nelilapsisen perheen äidille Inka Häkkiselle koulun alkamiseen liittyvien asioiden hoitaminen on jo tuttua. Minna Heikura / Yle

Helenius vinkkaa, että omaan naulakkoon laitetut tavarat myös löytyvät helposti.

Omista tavaroista huolehtimiseen kuuluu myös muun muassa se, että osaa pakata repun ja sinne tarpeelliset tavarat niin aamulla kotona kuin koulusta lähtiessä.

Hilda Häkkinen aloittaa torstaina ensimmäisen luokan Kouvolan Myllykoskella sijaitsevassa Saviniemen koulussa. Nelilapsisen perheen kuopus on äiti Inka Häkkisen mukaan hieman huoleton luonne, joka tietää mitä tavaroita hänellä on ja missä, mutta tavarat saattavat välillä unohtua.

– Pidän petsit tallessa ja puhelimet joskus hyvin tallessa ja joskus ei, kertoo Hilda, jonka ensimmäinen puhelimen äiti kertoo hävinneen.

Tänä syksynä ensimmäisen luokan aloittaa noin 61 000 lasta. Koulut alkavat yleisimmin torstaina. Kokosimme alle viime hetken vinkkejä tuleville ekaluokkalaisille.

1. Ulkovaatteet osattava pukea

Hilda Häkkiselle Saviniemen koulu on tuttu jo eskarista. Eskarissa Hilda on oppinut, miten ottaa ruokaa ja juomaa ruokalan linjastosta. Hän osaa syödä haarukalla ja veitsellä ja myös kuoria perunan.

Itsenäinen ruokailu on myös yksi arjen taidoista, joka ekaluokkalaisen tulisi hallita, kun koulu alkaa. Esimerkiksi Aittakorven koulussa Kotkassa on huomattu, että perunan kuoriminen tai yleinen veitsen käyttäminen on noin puolelle ekaluokkalaisista vaikeaa.

Mansikkamäen koulun rehtori Pekka Lipiäinen huomauttaa, että ruokailutottumukset ovat muuttuneet.

– Kuinka monessa kodissa syödään veitsen ja haarukan kanssa ja kuoritaan perunoita? Voi olla, että nykylapset eivät ole paljon törmänneet perunan kuorimiseen ennen kuin koulumaailmassa niitäkin tilanteita tulee vastaan.

Pihan portti pitää muistaa sulkea, kun on tullut pihalta kadun puolelle. Minna Heikura / Yle

Ulkovaatteiden pukeminen ja riisuminen sekä kengännauhojen sitominen kuuluvat myös arkisten taitojen työkalupakkiin, joka ekaluokkaisella pitäisi olla hallussa, kun koulu alkaa.

Mannerheimin lastensuojeluliitosta muistutetaan, että lapsen pitäisi osata huolehtia mukaan säänmukaiset asusteet. Tulevalle ekaluokkalaiselle Hilda Häkkiselle on selvää, mitä ulkovaatteita hän tarvitsee.

– Takki ja ulkkarit, joskus pipo ja hanskat, kengät tietysti ja joskus villasukat. Osaan sitoa kengännauhat.

2. Arjen taidot pitää opetella kotona

Koulumatkan turvallinen taittaminen on yksi taidoista, joka ekaluokkalaisen pitää hallita. Kännykkä on syytä pitää koulumatkan ajan joko taskussa tai repussa, ettei se haittaa keskittymistä liikenteeseen.

Inka Häkkinen on saattamassa ekaluokan aloittavaa tytärtään kouluun ensimmäisinä koulupäivinä. Alle kilometrin mittainen koulureitti on jo tuttu Hildalle.

– Matkaa enemmän käymme läpi käyttäytymistä koulumatkalla, autojen ja muiden liikkujien huomioimista sekä kuinka moneksi tunniksi voi jäädä ojan pohjalle leikkimään ennen kuin tulee koulusta kotiin, Inka Häkkinen heittää.

Esimerkiksi lukemista ekalle luokalle menevän lapsen ei tarvitse osata. Opetusalan Ammattijärjestöstä (OAJ) muistutetaan, että kouluun mennään opettelemaan koululaisen taitoja. Arkiset perustaidot on kuitenkin hyvä opetella jo kotona, jotta koulun alku lähtee käyntiin sujuvasti.

Hilda Häkkiselle koulureitti on jo ennestään tuttu, sillä samaa reittiä on menty esimerkiksi eskariin. Minna Heikura / Yle

Esimerkiksi Aittakorven koulussa Kotkassa on jouduttu muistuttamaan ekaluokkalaisten vanhempia vielä ensimmäisen luokan lopussa siitä, että perustaidot, kuten solmun tekeminen, pitää harjoitella kotona kuntoon. Taitojen harjoitteleminen pelkästään koulussa ei tuota tulosta.

– Kun kouluarjessa on yleensä opettaja ja yli kaksikymmentä oppilasta, menee paljon aikaa, jos lähteminen johonkin edellyttää, että opettajan pitää auttaa perusasioissa, OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo vahvistaa.

Salon mukaan ekaluokan aloittavat lapset tulevat kouluun hyvin erilaisilla taidoilla. Osa osaa lukea, osa aloittaa ensimmäisten äänteiden harjoittelusta. Myös arkisissa perustaidoissa on eroja.

– Lapset ovat hirveän erilaisia ja jopa eri ikäisiäkin, kun koulu alkaa. Oppilailla voi olla ikäeroa vuoden verran, joten sinänsä se on ihan luonnollista. Opettajille tämä on aika rutiinia. Alkuopetuksessa varmasti pyritään huomioimaan lasten yksilölliset tarpeet.

3. Iloinen asenne on tärkein taito

MLL:n nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius jakaa päivän eri osiin: on aamutaitoja, koulupäivän aikaisia taitoja ja iltapäivän taitoja.

Lapsen kanssa on esimerkiksi hyvä harjoitella kotoa yksin lähtemistä ja ovien lukkoon laittamista sekä sopia, mitä lapsi tekee koulun jälkeen. MLL on myös tehnyt tarkistuslistan (siirryt toiseen palveluun) ekaluokkalaisen vanhemmalle.

Hilda Häkkinen on eskarissa oppinut ottamaan ruokaa linjastosta. Hän osaa myös syödä haarukalla ja veitsellä. Minna Heikura / Yle

Sekä OAJ että MLL korostavat myönteistä suhtautumista koulua, oppimista ja kavereita kohtaan sekä iloista ja toiveikasta mielialaa. Kehittämispäällikkö Jaakko Salon mukaan ensimmäiseen kouluvuoteen varautuessa tärkeintä on asenne, jonka voi oppia kotona.

– Vanhemmat suhtautuvat innostuneesti, että koulun alkaminen on tosi hieno juttu. Ollaan kiinnostuneita, mitä koulussa on tehty ja opittu. Se on tärkeintä, että vanhemmat antavat lapselle vahvan kuvan, että koulu on erityinen ja tärkeä juttu.

4. Kuuntele opettajaa ja huomioi muut

Muiden arkitaitojen ohella lapselle on hyvä painottaa, kuinka tärkeää on kuunnella tarkkaavaisesti opettajaa. MLL:n mukaan ekaluokkalaiselle tärkeä taito on myös rohkeus kertoa aikuiselle, jos jokin painaa mieltä. Silloin asiaa voidaan pohtia yhdessä.

Liitto muistuttaa riittävän unen merkityksestä. Keskittyminen ja ohjeiden vastaanottaminen on vaikeaa, jos on väsynyt.

Lisäksi OAJ:n Salo kehottaa opastamaan ekaluokkalaista, että on reilu kaveri kaikille, menee reippaasti muiden leikkeihin ja ottaa itse muut mukaan leikkeihin.

Hilda Häkkinen on harjoitellut tätä jo eskarissa ja tietää, että muut pitää huomioida myös koulussa.

– Leikitään toisten kanssa ja otetaan muut leikkiin mukaan, kun aikuiset sanoo. Joskus jotkut eivät ota, mutta minä otan aina kaikki mukaan leikkiin, jos he haluaa. Sanon, että tulkaa vaan, jos haluatte leikkiä meidän kanssa.

