"Kaikki rahat menevät, eivätkä riitäkään" – nainen laittoi kaiken likoon ja pelasti upean jugendtalon, joka oli jätetty rapistumaan keskelle kaupunkia

– Lasku. 13 paria lapikkaita ja 30 paria lastenkenkiä. Maksettu 30.10.1916.

Jaana Kinnunen selaa jugendtalon takapihalla vanhoja kuitteja. Ne lepäävät pahvilaatikossa, johon kuitit ovat päätyneet takana olevan Kinnusen talon vintiltä satojen pölyisten tavaroiden seasta.

Vetoisa vintti piti jo tänä kesänä eristää, mutta siitä ei tullut mitään.

– Näitä aarteita löytyy edelleen. Vintin eristämisestä ei olisi tullut mitään, koska vanhat tavarat olisivat jääneet sinne purujen alle. Pakkohan ne on pelastaa, kertoo Jaana Kinnunen.

Jaana Kinnusen voisi nimetä pelastajaksi. Reilu vuosi sitten hän osti Lappeenrannan keskustasta 110-vuotiaan Kinnusen talon, jonka kohtaloksi oli koitumassa rapistuminen ja jopa päätyminen maan tasalle.

Alun perin Kinnusen talossa oli alun perin useita torneja, mutta vain kaksi on jäljellä. Petri Kivimäki/Yle

Mummon koti

Jaana Kinnusen puhe vilahtaa vähän väliä 1960-luvulle, jolloin hän pikkutyttönä juoksenteli samalla takapihalla.

– Kyllähän talon ostamisessa lisäpointtina oli, että tämä on minun mummola. Tähän liittyy niin paljon muistoja ja tunteita.

Usein hän oli mummon luona yökylässä. Mummo asui päätyasunnossa. Sinne vie erillinen portaikko, joka Jaana Kinnusen mukaan nyt näyttää ulkoapäin hökötykseltä.

– Noita portaita pitkin kävelin mummon luota pihan poikki ja sain mennä kylään talon toisessa päädyssä asuneen rouvan kotiin. Hänellä oli kirjahyllyllä tosi hienoja koriste-esineitä, joita ihailin.

Mummon asuntoon johtavan portaikon ovi avautuu. Punaisen puuoven takana on vanha punainen käsilaukku täynnä papiljotteja.

– Jaha. Joltain jäänyt tämmöinen tähän, naurahtaa Kinnunen.

Hän kävelee portaita ylös ja ihailee kuluneita portaita.

Joku oli jättänyt tänne papiljottinsa. Petri Kivimäki/Yle

Kaksikerroksinen Kinnusen talo seisoo jylhänä aivan Lappeenrannan keskustassa. L-kirjaimen muotoinen rakennus on Snellmaninkadun puolelta leveydeltään noin 40 metriä ja Valtakadun puolelta noin 35 metriä.

Talo näyttää kauempaa katsottuna olevan elämänsä kunnossa.

Viimeistään takapihalla huomaa, että näin ei ole. Ruosteiset rännit olisi pitänyt uusia jo ajat sitten. Sieltä täältä pilkottaa lautoja ja seinä huutaa maalia. Ikkunoiden puitteet näyttävät luurangoilta.

Kun Lappeenrannassa alkoi kiiriä huhu, että Kinnusen perikunnalla olisi halu purkaa talo, alkoi hurja vastarintaliike: “Lappeenrannan kauneinta taloa ei saa purkaa”.

Siirrä palkkia keskellä. Näet Kinnusen talon kuvattuna vuosina 1910 ja 2019.

Köyhästä kisällistä arvostettu suutarimestari

Jaana Kinnusen isoisä Pekka Kinnunen syntyi Kerimäellä vuonna 1871. Hän muutti 16-vuotiaana Lappeenrantaan ja aloitti valmistaa jalkineita. Hiljalleen Kinnusen kenkäpaja laajeni jopa 200 työntekijän kenkätehtaaksi.

Niinpä Pekka Kinnunen rakennutti Lappeenrannan keskustaan talon, jonka katutasoon tuli kenkätehdas ja liikehuoneistoja sekä yläkertaan asuntoja.

Pekka Roihan suunnittelema talo valmistui vuonna 1909. Aihetta juhlaan oli paitsi uuden tehtaan valmistumisen takia myös siksi, että Pekka Kinnusen suunnittelemat naisten varsikengät olivat samana vuonna voittaneet kultamitalin Pariisin maailmannäyttelyssä.

Suutarimestari Pekka Kinnusen tehtaan valmistamat kullanvärisen kengät 1900-luvun alkupuolelta. Lappeenrannan museot

Aikaa myöten kenkien valmistaminen loppui, ja jäljelle jäi kenkäkauppa. Niiden jälkeen talon kivijalan myymälöissä on vuosikymmenten aikana ollut koko suomalaisen kaupankäynnin kirjo. On ollut leipomoa, lastenvaateliikettä, kahvilaa, kultasepänliikettä, valokuvaamoa, osto- ja myyntiliikettä, matkatoimistoa ja jopa autojen varaosaliike.

Kalliit remontit odottivat

Alusta lähtien Kinnusen talo on ollut Kinnusen suvun omistuksessa. Lopulta perikunnan jäseniä alkoi olla eri puolilla Suomea, ja heillä kosketuspinta taloon tuli hataraksi. Kaikki eivät olleet edes käyneet koko talossa.

Osa perikunnasta kertoi haluavansa purkaa talon ja rakentaa tilalle uuden. Talo oli jäänyt Lappeenrannan asemakaavassa ilman suojelumerkintää.

Ennen talvea Jaana Kinnunen haluaisi uusia vielä kaikki ikkunat. Kalle Purhonen / Yle

Toisaalta taloon olisi pitänyt tehdä mittava ja kallis remontti, eivätkä kaikki perikunnan jäsenet olleet halukkaita laittamaan siihen rahojaan.

Viereisen tontin omistaja Ilpo Niemi lisäsi vettä myllyyn Etelä-Saimaan haastattelussa 26.10.2016 (siirryt toiseen palveluun).

– Jos tuo homeinen mökki jää tuohon pystyyn lahoamaan, niin se sotkee koko korttelin kehittämisen. Ei kukaan mitään lättänöitä rupea rakentamaan.

Kaupat syntyivät

Jaana Kinnunen oli yksi harvoista perikunnan jäsenistä, jotka kannattivat talon ehostamista. Hän halusi pitää rakennuksen Lappeenrannan kauneimpana rakennuksena.

– Minun päähäni ei mahdu sellainen ajatus, että tämä purettaisiin. Se olisi silkkaa hulluutta, kertoo Kinnunen.

Lopulta reilu vuosi sitten kaikki palaset loksahtivat paikoilleen. Kaupunkilaisille kerrottiin, että Jaana Kinnunen oli ostanut koko talon itselleen. Myyjinä olivat Kinnusen talon perikunnan jäsenet, joita on yhteensä 18.

Jugendtaloksi rakennuksen hahmottaa muun muassa kulmatornista, koristeilluista sisäänkäynneistä ja julkisivun mehiläiskoristeesta ja luonnonkivikoristeista. Kalle Purhonen / Yle

Kauppojen hieromiseen kului kaksi vuotta. Ihmiset asuivat eri puolilla Suomea. Jo heidän saaminen yhtä aikaa samaan paikkaan edes valtakirjalla oli oma urakkansa.

Nyt hänen hartain toiveensa talon säilyttämisestä oli toteutunut.

– Minä rakastan vanhoja taloja, kertoo Kinnunen.

Kunnostus alkoi

Yhdellä silmäyksellä näkee, että talon kunnostaminen ja kunnossa pitäminen vaatii aikaa, rahaa, kärsivällisyyttä ja osaamista. Jos Jaana Kinnunen olisi rakennusalan ammattilainen, kaikki olisi paljon helpompaa.

– Olen ammatiltani perheterapeutti. Olen itse joutunut opettelemaan kaiken.

Hänen työpaikkansa on Turussa, mutta Lappeenranta on edelleen hänen kotikaupunkinsa. Lähes joka perjantai hän hyppää Turussa junaan ja saapuu talonsa luokse.

– Turussakin asun 1800-luvulla rakennetussa talossa.

Vaikka Kinnusen talon ulkorännit ovat edelleen rempallaan, rappaus korjaamatta ja laudat törröttävät, on talon sisällä moni asia edistynyt.

Kymmenisen vuotta sitten Kinnusen taloon on tehty julkisivuremontti. Se koski vain kadulle näkyvää talon osaa, mutta ei takapihan puolta. Kalle Purhonen / Yle

Vuoden aikana on uusittu viemäri- ja vesijohtoja. Kaksi huonossa kunnossa ollutta asuntoa on remontoitu kauttaaltaan. Niistä toinen oli aiemmin varastona ja toisessa oli pahvit ikkunoissa.

Kinnunen harmittelee kunnostamisen hitautta.

– Yritimme ensi löytää sopivan kokoista vanhaa ikkunaa koko Suomesta. Samankokoista ei löytynyt mistään. Ikkunat piti teetättää.

Talon yksi rappukäytävistä on jo maalattu ja pystyuunit eli kakluunit yhtä lukuun ottamatta kunnostettu.

Menneisyys puskee silmille

Jyrkät ja kapeat puuportaat johdattavat Kinnusen talon valtavan isolle vintille. 110 vuodessa sinne oli tuotu valtavat määrät tavaraa, mutta vain vähän viety pois.

– Museon ihmiset ovat varmistaneet, ettei mitään ainutlaatuista joudu hävitykseen.

Vintiltä on viety talteen laatikkokaupalla vanhoja sanomalehtiä, valokuvia ja esineitä.

Lattialla viruu edelleen kengänpohjien malleja muistuttamassa talon alkuperäisestä tarkoituksesta.

– Isäni kertoi, että hänen nuoruudessaan kenkien lestejä oli poltettu uunissa. Ne olivat olleet hyvä lämmitykseen, naurahtaa Jaana Kinnunen.

Vintillä on vielä muistoja talon alkuperäisestä käytöstä. Kalle Purhonen / Yle

Ihmeellistä oli, kun yhdessä nurkassa oli iso pino vaaleanpunaisia postiennakko-osoituksia vuodelta 1917. Ne olivat matkalla Helsingistä Turkuun tai Helsingistä Kuopioon, mutta ei Lappeenrantaan.

– Yksi niistä oli muun muassa Minna Canthin tyttärelle, kertoo Jaana Kinnunen.

Postiennakko-osoitukset on kerätty talteen.

– Kukaan ei ole keksinyt, miksi ne ovat olleet täällä.

Seitsemän perheen koti

Kinnusen talo on niin keskellä kaupunkia: torille noin 100 metriä ja satamaan alle puoli kilometriä.

Talossa on koti seitsemälle perheelle.

Silloin harvoin kun Kinnusen talosta asunto vapautuu, on tulijoita riittämiin. Vastikään yksi huoneisto vapautui ja Jaana Kinnunen laittoi siitä ilmoituksen Kinnusen talon Facebook-sivuille. Toistakymmentä perhettä tuli huoneistoa katsomaan.

– Kovasti harmitti, kun heitä ei voinut kaikkia ottaa asumaan. Olisivat olleet tosi sopivia, harmittelee Kinnunen.

Myös katutason liikehuoneistoista kaikki on vuokrattu. Siellä ovat ravintola, antikvariaatti, valokuvaamo, vaateliike ja taideliike.

Lappeenrannan valokuvaamo on ollut Kinnusen talossa vuokralaisena 25 vuotta. Kalle Purhonen / Yle

Muurari on nyt laskenut, että rakennuksessa on aikoinaan ollut 35 kaakeliuunia. Niillä talo alkuvuosina lämmitettiin. Myöhemmin ne on korvattu vesikiertopattereilla ja öljylämmityksellä.

– Nyt uuneja on enää seitsemän. Harmillista, että muut uunit on aikoinaan purettu, mutta ollaan tyytyväisiä, että edes ne ovat säilyneet, sanoo Jaana Kinnunen.

Jäljellä olevat kaakeliuunit ovat alkuperäisiä ja hienosti jugendtyyliin koristeltuja. Vuosikausia ne olivat käyttämättöminä.

– Muurari ihmetteli, että kun ei uuni vedä millään. Lopulta sieltä löytyi vanha naakanpesä. Se poistettiin. Nyt kaikki uunit ovat käyttökelpoisia.

Jäljellä olevat kaakeliuunit on nyt saatu kaikki kuntoon. Petri Kivimäki/Yle

Jaana Kinnunen oli varma, että remontti tuo mukanaan yllätyksiä. Sellaisilta on ainakin toistaiseksi vältytty.

Saattoikin olla jopa talon pelastus, että talolle ei ole kaikkia tarvittavia korjauksia tehty.

– Mitään hometta tai sellaista ei ole tullut vastaan. Tähän taloon ei ole koskaan käytetty muovia. Tätä ei ole korjattu 1970-luvulla, kun ei vielä oikein tiedetty muovin huonoja puolia.

Salainen talo avautuu

Jaana Kinnunen liikkuu talonsa sisäpihalla hymyssä suin. Uskonpuute ei iske, sillä kaikki tulee aikanaan valmiiksi.

Seuraavana on vuorossa sisäpihan ulkoikkunoiden kunnostus. Sisäpihan seinustan rappaus ja korjaaminen alkaa Jaana Kinnusen mukaan pian, samoin kuin ullakon eristäminen.

Kinnusen talo on kaunis maamerkki Lappeenrannassa, ja sellaisena Jaana Kinnunen haluaa sen pitää. Siitäkin huolimatta, että se vaatii paksua lompakkoa.

– Kyllähän tähän kaikki rahat menevät, eivätkä riitäkään, hän huokaisee.

Hatun puhdistuksesta on Pekka Kinnunen veloittanut herra Mielikäiseltä 5 markkaa 6.11.1916. Kalle Purhonen / Yle

Ennen kuin hän osti Kinnusen talon itselleen, oli se kaupunkilaisille tuntematon ja ehkä salaperäinenkin rakennus. Jotta salamyhkäisyys häviäisi, on Jaana Kinnunen kutsunut kaupunkilaisia tutustumaan.

– Joulun alla kun pidimme joulutapahtumaa, oli täällä tuhat ihmistä. Se yllätti kaikki, mutta kertoo siitä, että ihmisillä oli kova halu päästä katsomaan Kinnusen taloa.

Lauantaina 24.8. Jaana Kinnunen pitää talon 110-vuotissyntymäpäivät. Hän ja Meijän piha – Kinnusen talon kannatusyhdistys ovat kutsuneet kaikki kaupunkilaiset ensin juhlakulkueeseen ja sen jälkeen illanviettoon Kinnusen talon takapihalle.

– Tänne katetaan pöydät 200 ihmiselle. Siitä tulee hieno juhla, riemuitsee Jaana Kinnunen.

Kinnusen talolla ei edelleenkään ole asemakaavassa suojelumerkintää. Suunnittelua ohjaavassa osayleiskaavassa se on, ja merkintä päätynee jossain vaiheessa myös asemakaavaan.

Jaana Kinnusen mukaan kaupunkilaisten ei kuitenkaan tarvitse huolestua, vaikka suojelumerkintä puuttuu.

– Voi olla minä suojelen mummolaa enemmän kuin mitä laki määrää, naurahtaa Kinnunen.