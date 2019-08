Lisääntyvä kanansyönti kasvattaa myös broileritiloja – 150 000 lintua ei ole enää harvinaisuus

Broilerin kulutus kasvaa ja myös tuotanto lisääntyy tasaisesti. Etelä-Pohjanmaalla laajennushankkeita on vireillä ennätyksellisen paljon.

Broileri maistuu suomalaisille ja kulutus kasvaa koko ajan. Viime vuonna jokainen suomalainen söi broileria jo lähes 26 kiloa. Tuotanto nousi 5 prosenttia yli 136 miljoonaan kiloon.

Menekki näkyy etenkin broilerimarkkinoita hallitsevan Atrian kotimaakunnassa Etelä-Pohjanmaalla. Paikallisessa ELY-keskuksessa broileri-investointeihin on annettu rahaa tasaisella tahdilla jo muutaman vuoden ajan.

Tänä vuonna hakemuksia on kuitenkin tullut ennätyspaljon.

– Kolme edellistä vuotta on ollut keskimäärin viisi hakemusta per vuosi. Mutta tämä vuosi on kyllä jo nyt ennätys, sanoo maatalouden rahoituksesta vastaava asiantuntija Anja Norja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Yhteensä rahaa on jo nyt myönnetty yhdeksään laajennukseen ja yhden uuden broileritilan perustamiseen. Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat 9 miljoonaa euroa. Pienimmät laajennukset ovat muutaman sadantuhannen ja suurimmat 1,5 miljoonan euron projekteja.

Lisää laajennuksia odotellaan loppuvuoden aikana.

– Tiedossa on, että tälle vuodelle on vielä tulossa hakemuksia, Norja sanoo.

Ylisen tilalla on investoitu tasaisesti viiden vuoden välein uusiin rakennuksiin tai peruskorjauksiin. Vuodessa tila tuottaa miljoona kiloa broilerinlihaa. Anne Elhaimer / Yle

Suuruuden matematiikkaa

Ylisen tilalla Seinäjoella usko broileriin on vahva. Sitä se on ollut jo pian 50 vuotta.

Tilaa peruskorjattiin viimeksi viime vuonna ja tänä vuonna on investoitu aurinkopaneeleihin. Viimeisin laajennus valmistui viisi vuotta sitten.

Kahden laajennuksen jälkeen tilalla on luvat 90 000 broilerin kasvattamiseen. Tilan alkuvuosista tuotantomäärä on kolminkertaistunut.

– Koko ajan on jotain tehty ja touhuttu. En usko, että se tulee muuttumaan. Näen, että tämä tila kehittyy jatkossakin ja se toteutuu tietenkin vain investointien kautta, sanoo isäntä Aki Ylinen.

Laajennuksiin isäntäpari Aki ja Elina Ylinen on edelleen valmis, mikäli kumppani Atrialla siihen on halukkuutta.

– Olen pitänyt sitä parempana kehityksenä, että kasvetaan kuin pysytään paikallaan. Talousmatematiikka toimii paremmin isossa yksikössä, Aki Ylinen perustelee.

Myös tuottajalle broileri maistuu edelleen.

– Koen, että se on helppoa ruokaa. Enemmänkin vielä voisi syödä. Uunibroileri on meidän perheen suosikki, Elina Ylinen sanoo.

Aki ja Elina Ylinen ovat laajentaneet sukutilaa jo muutamaan otteeseen. Nyt tilalla on ympäristölupa 90 000 lintuun. Laajentaminen on suunnitelmissa tulevaisuudessakin. Anne Elhaimer / Yle

Säänneltyä sopimustuotantoa

Atrialla on Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla yhteensä sata broilerin tuottajaa. Tilojen keskikoko on 60 000 broileria – pienimmät tilat ovat 15 000 eläimen yksiköitä ja suurimmat 150 000 eläimen tuotantohalleja, joita on muutamia.

Broilerintuotanto on vahvassa ohjauksessa, sillä ennen investointia tarvitaan sekä ympäristölupa että sopimus teurastamon kanssa.

Teurastamo kyselee investointihalukkuutta tuottajilta ja tekee päätöksiä laajennuksista sen mukaan.

– Meidän tuottajat varautuvat etukäteen siihen, ilman varmuutta laajentamisesta, että hakevat ympäristölupia, koska se on aika pitkällinen prosessi. Aina ne eivät siihen paikkaan osu, mitä tuottaja on suunnitellut, sanoo Atria Suomen alkutuotantojohtaja Harri Rosenberg.

Broilerin kulutuksen kasvu on ollut nousujohteinen jo kymmenkunta vuotta. Markkinajohtaja Atrialla broilerin kasvuun luotetaan edelleen.

– Se on nyt ollut melko kovaa viimeiset kymmenen vuotta. Mutta kyllä me edelleenkin uskomme, että joku kahden prosentin kasvu, mitä tämä vuosi näyttää, varmasti jatkuu, Rosenberg sanoo.