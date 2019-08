Nobelin kirjallisuuspalkinnon saanut Toni Morrison on kuollut

Yhdysvaltalainen kirjailija Toni Morrison on kuollut, Morrisonin perhe kertoo tiedotteessaan. Kirjailija oli 88-vuotias.

Morrisonin perhe kertoi, että kirjailija kuoli lyhyen sairauden jälkeen omaisten ja ystävien ympäröimänä 5. elokuuta, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Perhe kertoo olevansa kiitollinen siitä, että kirjailija vietti pitkän ja hyvän elämän. Kirjailijan perhe toivoo rauhaa suruaikana, mutta tiedotti kertovansa myöhemmin miten kirjailijan elämän perintöä tullaan muistamaan.

Toni Morrison, oikealta nimeltään Chloe Anthony Wofford, syntyi Ohion Lorainissa. Morrisonin esikoisromaani Sinisimmät silmät ilmestyi 1970.

Morrison oli ensimmäinen musta nainen ja musta amerikkalainen, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Morrison kirjoitti muun muassa rotukysymyksistä sekä mustien naisten arjesta teoksissaan.

Hänelle myönnettiin Nobelin kirjallisuuspalkinto vuonna 1993. Morrison sai vuonna 2012 presidentti Barack Obaman hänelle myöntämän presidentin vapausmitalin.

Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun) kuvailee Morrisonin työstä tulleen osa "amerikkalaisen elämän kangasta, joka kudottiin lukioiden opinto-ohjelmiin".

Morrison myös opetti luovan kirjoittamista Princetonin yliopistossa vuodesta 1989 eläköitymiseensä asti vuoteen 2006. Vuonna 2017 hänen kunniakseen nimettiin myös rakennus yliopistokampuksella (siirryt toiseen palveluun).

Useita Morrisonin teoksia on suomennettu. Hänen menestynein teoksensa on Beloved. Se on suomennettu nimellä Minun kansani, minun rakkaani. Tarina kertoo Yhdysvaltojen orjien elämästä mustan naisen näkökulmasta. Teos suomennettiin vuonna 1988.

Morrisonin kirjoja Suomessa julkaissut kustannusosakeyhtiö Tammi muisti kirjailijaa Facebook-sivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP, STT, AFP