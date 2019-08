Norjassa siepattu miljonäärin vaimo on edelleen elossa, sieppaaja kertoi perheelle

Viime vuoden lokakuussa siepatun norjalaisnaisen sieppaaja sanoo naisen olevan yhä elossa. Pohjoismaiset uutistoimistot TT ja NTB kertoivat tiistaina, että sieppaaja tai sieppaajat olivat olleet yhteydessä Anne-Elisabeth Hagenin perheeseen heinäkuun alussa.

Perheen asianajaja sanoi, että sieppaaja oli kertonut naisen olevan elossa, mutta vahvistusta asialle ei ole saatu. Asianajajan mukaan perhe on kuitenkin vakuuttunut, että yhteyttä ottanut taho on sama, joka on vastuussa sieppauksesta.

Ruotsin uutistoimisto TT:n mukaan Hagenista ei ole saatu elonmerkkejä sieppauksen jälkeen. Uutistoimiston mukaan myös poliisi on alkanut uskoa, että Hagen on surmattu, mutta ei toisaalta sulje pois mahdollisuutta, että nainen on yhä elossa.

Siepattu on miljonääri Tom Hagenin vaimo. Mediatietojen mukaan siepatusta on vaadittu yhdeksän miljoonan euron lunnaita.

