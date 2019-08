Miestä syytetään entisen vaimonsa murhasta Tampereella: Oli asentanut lieden taakse valvontakameran

Miehelle vaaditaan elinkautista vankeutta murhasta Tampereella.

Tampereen Takahuhdissa viime marraskuussa tehdyn murhan käsittely alkoi tänään oikeudessa. Viisikymppistä miestä epäillään vaimonsa murhaamisesta.

Sekavasti käyttäytynyt mies meni itse poliisiasemalle ja kertoi puukottaneensa vaimoaan. He eivät enää asuneet yhdessä. Syyttäjän mukaan motiivi oli mustasukkaisuus.

Miestä syytetään myös salakuuntelusta. Hänellä oli syytehakemuksen mukaan valvontakamera entisen vaimonsa keittiössä keittiölieden takana.

Pariskunnalla on yhteisiä lapsia, joista osa on aikuisia. Syytetyn mielentila on tutkittu ennen oikeuskäsittelyä. Murhan käsittelylle on varattu kaksi päivää.

Mies on ollut vangittuna marraskuusta 2018 lähtien.

