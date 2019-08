The Guardian: Britannian poliisin mukaan Putin antoi todennäköisesti luvan Skripalien salamurhayritykselle

Scotland Yard on tutkinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin roolia entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin salamurhayrityksessä.

Britannian poliisi arvioi, että Venäjän presidentti Vladimir Purin oli todennäköisesti antanut hyväksyntänsä venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin salamurhayritykselle.

Scotland Yard on tutkinut Putinin roolia salamurhayrityksessä, jossa Skripal yritettiin murhata Novitšok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssa viime vuoden maaliskuussa. Myös Skripalin tytär Julia altistui myrkylle. He molemmat selvisivät murhayrityksestä.

Poliisin tutkimuksista kirjoittaa The Guardian-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Britannian mukaan kaksi venäläistä tiedustelupalvelun edustajaa yrittivät murhata Skripalit. Britannia on vaatinut Venäjää luovuttamaan miehet ja heistä on annettu pidätysmääräys. Epäiltyjä vastaan on nostettu Britanniassa syytteet.

Venäjä on kiistänyt olevansa osallinen murhayritykseen.

Hermomyrkylle altistunut sivullinen nainen kuoli myöhemmin. Hänen kumppaninsa oli löytänyt parfyymipullon, jonka oli antanut naiselle. Pullossa oli Novitšok-hermomyrkkyä. Nainen kuoli ja mies sairastui. Myrkyn uskotaan kuuluneen Skripalin salamurhaa yrittäneille miehille.

Britannian poliisin terrorismin vastaisen yksikön johtaja Neil Basu sanoo The Guardianille, että tutkimukset jatkuvat.