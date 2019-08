Uusi sisustustrendi nousee roskiksista – koteihin kannetaan nyt kaatopaikkakamaa, joka ei kelpaa edes kirpputorille

Romuja sisustuselementeiksi jalostava trash design on ollut näkyvästi esillä Kouvolan asuntomessuilla.

Keskellä kaunista kattausta seisoo erikoiselta näyttävä häkkyrä, jossa on kolme metallista uloketta. Tarkemmin katsottuna se esittää kolmea kukkasta, jotka on upotettu betoniin.

– Metsästä löytyi vanhaa kanaverkkoa ja eräästä varastosta iso kela ohutta rautalankaa. Päätin sitten yhdistää ne kauniiksi kukkasiksi, kertoo somistaja Sarianne Solio.

Romusta koottu kukkateos koristaa nyt erästä Kouvolan asuntomessujen kohdetta: rivitalohuoneistoa, joka on suunniteltu opiskelijan käyttöön sopivaksi vuokra-asunnoksi. Juuri tästä trash designissa – roskasta tehdyssä taiteessa – on kyse. Jokin tarpeeton tavara saa hieman paranneltuna ja muokattuna tyystin uuden elämän.

Kukka-asetelman materiaalina on käytetty vanhaa kanaverkkoa ja rautalankaa. Jesse Mäntysalo/Yle

Solio ei näe tarpeettomina lojuvia esineitä roskina vaan tulevina design-tuotteina.

– Se voi oikeastaan olla mitä vain, vaikkapa patsaita tai tauluja. Lähtökohta materiaaleissa on kuitenkin se, että ne ovat roskaa. Ei siis kirpputoritavaraa, vaan sinne kelpaamatonta.

Solio painottaa, että trash designissa ei ole kyse tuunaamisesta tai entisöinnistä.

– Materiaalit ovat selvää roskiskamaa.

Sarianne Solio ja Tiina Henttonen ovat sisustaneet taloja Kouvolan asuntomessuilla. Jesse Mäntysalo/Yle

Lähes mistä tahansa jätetavarasta voi muokata romudesignia. Sarianne Soliolla on periaate, ettei hän heitä mitään pois.

– Maalaan työkseni esineitä ja huonekaluja. Siitä tulee tietenkin tyhjiä maalipurkkeja ja spraypulloja. Tällä hetkellä mietin, mitä keksisin niistä tehdä. Uskon siihen, että aina tulee joku idea.

Trash designia pidetään Solion mukaan alunperin pohjoiseurooppalaisena ilmiönä, joskaan tarkkaa alkuperämaata trendille hän ei pysty määrittelemään. Solio uskoo, että halu roskata mahdollisimman vähän liittyy pohjoismaalaisten identiteettiin.

– Meillä luonnosta ei löydy roskaa sellaisia määriä kuin jossain muualla päin maailmaa. Olemme kierrättämisessä aika hyviä. Ehkä se kuuluu enemmän meidän luonteeseen, ettemme haluta roskata ja heittää tavaraa turhaan pois.

Autonrengas sai uuden elämän tuolina. Jesse Mäntysalo/Yle

Ekologisuus ja kestävä kehitys näkyvät suomalaisessa sisustamisessa muutenkin kuin trash designin lisääntyvänä suosiona. Sisustusarkkitehti Tiina Henttosen mukaan ympäristöystävällinen sisustaminen voisi olla oiva vientituote maailmalle.

– Kaikki trendithän tulevat meille aina jostain, mutta on meillä joitain omiakin tunnuspiirteitä. Tämä kierrätysteema on niistä yksi. Toivon, että meiltäkin menisi maailmalle uusia trendejä, sanoo Henttonen.

Trash design -valaisimen materiaalina on käytetty vanha roskakoria. Jesse Mäntysalo/Yle

Uutta on sekin, että nyt ekologisemmat valinnat lähtevät paljon asiakkaista itsestään. Kaikkea entistä ei enää heitetä pois uuden tieltä. Henttosen mukaan myös sisustusarkkitehti saattaa vinkata, miten asiat voisi tehdä ekologisuus edellä.

– Kun alan sisustaa uutta kotia, menen aluksi katsomaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän vanhaa kotiaan. Katsomme yhdessä läpi, mitä kaikkea siellä on, ja silloin ihmiset saattavat nähdä omat kalusteensa ihan eri valossa kuin aiemmin.

Rikkinäisestä matkalaukusta syntyi Sarianne Solion käsissä koiranpeti. Jesse Mäntysalo/Yle

Myös Sarianne Solio on huomannut, että ihmisten ympäristötietoisuus on nousussa. Hän kertoo, että ihmiset ovat ilmoittaneet hänelle esimerkiksi roskiin menevistä tavaroistaan.

– Olen löytänyt näin muun muassa erään marmoripöydän, josta sitten tein trash design -esineen. Se oli jo lähdössä kaatopaikalle, Solio sanoo ja osoittaa lasitetulle terassille sijoitettua sinistä pöytää, josta on katkaistu jalat.

Romumuotoilun ei siis tarvitse olla vain pieniä koriste-esineitä vaan isommillekin huonekaluille voi tarjota uuden elämän. Marmoripöydästä syntyi marokkolainen kahvi- ja teepöytä.

– Haimme marokkolaisteemaa, koska asunnon sisustus on yleisestikin boheemia. Pöydän pintaan on tehty taideteos, jossa on keskellä aurinko, reunoilla kuparin- ja kullanväriä. Se oli niin hirveässä kunnossa, ettei olisi kelvannut edes kirpputorille.

Sarianne Solio katkaisi marmoripöydästä jalat ja teki siitä marokkolaisen kahvi- ja teepöydän. Jesse Mäntysalo / Yle

Sarianne Solion luomaa trash designia löytyy asuntomessujen kahdeksasta messukohteesta, joita Tiina Henttonen on ollut sisustamassa. Ekologisuuden lisäksi asunnoissa on tarjolla värikukoistusta, sekin kun on tällä hetkellä sisustamisessa trendikästä.

Asuntomessut jatkuvat Korian Pioneeripuistossa Kouvolassa vielä tämän viikon ajan.