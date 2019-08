Metsähallitus rakensi Örön linnakesaarta 5 miljoonalla eurolla – saari menetti lumovoimansa, vaikka yrittäjällä on ideoita ämpäritolkulla

Kesä on ollut vaikea saaristokohteissa. Kuumin sesonki jäi lyhyeksi kolean alkukesän vuoksi.

KemiönsaariYrittäjä Teemu Knuutila on hämmentynyt. Hän lähti Örön linnakesaaren yrittäjäksi innostunein odotuksin. Juhannukseen mennessä kävijöitä oli ollut noin 2 000, kun aikaisempina vuosina saarella oli käynyt noin 30 000 vierailijaa.

Knuutila pohti alkukesästä saaresta luopumista, vaikka sopimusta Metsähallituksen kanssa on jäljellä useita vuosia.

– Heinäkuun lopussa vierailijoita on ollut noin 16 000. Jos elokuu jatkuu inhimillisenä, eli ei tule vettä ja lämpötila on yli 10 astetta, voimme päästä 20 000 kävijään, pohtii Knuutila.

Tämä ei kuitenkaan ehkä riitä. Lopullisen päätöksen jatkamisestaan saarella Knuutila tekee elo-syyskuun vaihteessa. Hänen mielestään yhteyksiä saarelle on parannettava.

– Örön parhaina kesinä eli 2016 ja 2017 saareen ajettiin Turusta 150- ja 200-paikkaisilla vesibusseilla. Veneilijät löytävät yhä saarelle, mutta kannattaisin tuettua yhteyttä Turusta, jotta laajemmat ihmismassat saadaan liikkeelle. Ideoita minulla on saaren varalle ämpäritolkulla, pohtii Knuutila.

Örön linnakesaareen pääsee tutustumana parhaiten pyörällä. Minna Rosvall / Yle

Metsähallitus on panostanut vahvasti

Örön saari vapautui Puolustusvoimilta matkailukäyttöön vuoden 2015 kesällä. Yrittäjä Teemu Knuutila kertoo, että majoituspaikkoja on parhaillaan 90. Työntekijöitä saarella on kesäkaudella noin 20.

Metsähallitus on panostanut Örön linnakesaaren rakentamiseen viime vuosina viiden miljoonan euron edestä. Puistonjohtaja Harri Karjalainen kertoo, että rahalla on rakennettu satamaa, kunnostettu rakennuksia eli hotellia ja majoitustiloja. Myös maastoreittejä on tehty.

Puistonjohtaja Harri Karjalainen Metsähallitujksesta uskoo Örön vetovoimaan luontokohteena. MInna Rosvall / Yle

– Alkukesä on ollut hiljainen muissakin Metsähallituksen kohteissa. Toisaalta yrittäjä pääsi markkinoimaan saarta vasta myöhään keväällä, kun yleensä ennakkomyynti aloitetaan hyvissä ajoin. Emme ole huolestuneita, pohtii Karjalainen.

Metsähallitus joutui vaihtamaan yrittäjää kesän 2018 päätteeksi, koska silloinen yhteistyöyritys jätti maksamatta vuokria ajoissa. Nykyinen yrittäjä, West Coast Seaservice, toimii myös muun muassa Kylmäpihlajan majakkahotellissa, Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaarella ja Vepsän ulkoilusaarella.

– Olemme tehneet kävijätutkimusta ja saaneet yleisöltä hyvää palautetta Örön palveluista. Jos yrittäjä päättää luopua, toivomme, että päätös siitä tulee mahdollisimman nopeasti, jotta uusi yrittäjä pääsee vauhtiin ajoissa, sanoo Karjalainen.

Metsähallitus toivoisi osatukea valtiolta kuljetuksille Örön saarelle. Kohteen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot eli saaren merkitys Puolustusvoimien tukikohtana halutaan säilyttää.

Örön kallioilta näkee hyvällä säällä Bengtskärin majakalle saakka. Minna Rosvall / Yle

"Valtion tehtävä ei ole kuljettaa saariston matkailukohteisiin"

Kesällä 2019 saarelle on liikennöinyt maksullinen yhteysalus kerran päivässä.

Wilson Charterin yrittäjä Daniel Wilson kertoo, että päivittäin vuoroja ajetaan 25. elokuuta saakka. Syyskuussa saareen pääsee hänen aluksellaan viikonloppuisin. Myös venetaksit ovat käytössä.

Tämä alus on Ely-keskuksen käytössä. Se vie tavaroita ja tuo muun muassa roskia saaresta. Minna Rosvall / Yle

– Nyt on käynnissä elokuun ruuhka, mutta alkukesä oli hiljainen. Heinäkuussa oli luonnollisesti enemmän matkustajia. Koulujen lomia saisi siirtää muutamalla viikolla eteenpäin, jotta lapset saisivat olla vapaina, kun sää on edelleen lämmin, pohtii Daniel Wilson.

Maksuton, valtion tukema yhteys on ainostaan huoltoalus, joka kulkee Örön saarelle kerran viikossa. Saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen Ely-keskuksesta kertoo, että huoltovuoro tukee saarelle syntynyttä yritys- ja matkailutoimintaa ja muutaman saaressa vakituisesti asuvan henkilön kuljetustarpeita.

Elokuun alun ruuhkaa Kasnäsin satamassa. Matkailijoita lähdössä muun muassa Örön saareen ja Bengtskärin majakalle. Minna Rosvall/Yle

Kuljetukset hoitaa Hiittisten yhteysalusreitillä operoiva alus, ja liikenteestä on sovittu nykyisen sopimuskauden loppuun eli vuoden 2023 loppuun asti. Ely-keskus ei halua häiritä yrittäjien mahdollisuuksia toimia markkinoilla.

– Valtion ensisijaisena tehtävänä ei ole kuljettaa asiakkaita saariston matkailukohteisiin, linjaa Nieminen.

– Esimerkiksi Kotkan saaristosta saatujen kokemuksien perusteella voidaan sanoa, että markkinaehtoinen yksityinen liikenne ei kannata ilmaisen, valtion järjestämän liikenteen rinnalla.

Niemisen mukaan osittain tästä syystä Ely-keskus keskittyy hoitamaan vain Örön huoltoliikennettä, jolloin matkailijat ohjautuvat käyttämään maksullisia yhteyksiä.

Yrittäjä Daniel Wilson ohjaa yhteysalusta kohti Örön saarta. Minna Rosvall/Yle

Luonnonystävät haluavat saarelle

Örön luonto on ollut monelle kävijälle tärkeä syy saapua saarelle. He haluavat vierailla saarella myös turistikauden ulkopuolella kuten syksyisin ja keväisin.

Yrittäjä Teemu Knuutila myöntää, että lintuharrastajia on paljon. Heitä on ollut liikkeellä myös Knuutilan yrityksen muissa kohteissa eli Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saarilla.

– Olemme huomanneet muissa kohteissa, että he ovat hyvin omatoimisia. He eivät kaikki käytä palveluja, vaan bongailevat vain lintuja. Kourallinen lintuharrastajia tai luontoväkeä ei riitä kattamaan kuluja, jos tarvitsemme kuitenkin viisi henkilöä pyörittämään kohdetta, pohtii Knuutila.

Örön vierasvenesatamassa oli tilaa elokuun alun torstaina. Minna Rosvall / Yle

