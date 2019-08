Sofia Sihvonen kömpii jokaisella lounastauolla autonsa takakonttiin nukkumaan – "Kun pääsee nollaamaan, niin jaksaa tsempata"

27-vuotiaan Sofia Sihvosen farmariauto on sisustettu nukkumista varten: takapenkit on kaadettu ja pitkin pituuttaan takakontissa makaa patja, jonka päällä peitto ja tyyny houkuttelevat päiväunille.

Sihvonen on tottunut nukkumaan pienemmässäkin autossa, hän on nukkunut päiväunia ammattikoulusta lähtien. Aina työaikaan nukkuminen ei työtehtävistä johtuen ole ollut mahdollista, mutta nykyisessä työssään Sihvonen pystyy vetäytymään päiväunille lounasaikaan.

– Aluksi tein niin, että ajoin auton vähän matkan päähän ja kävin nukkumaan. Sitten kerroin pomolle päiväunistani, ja nyt nukun firman parkkipaikalla, Sihvonen naurahtaa.

IT-alalla työskentelevä Sihvonen kertoo työnsä vaativan keskittymistä ja uuden oppimista. Keskittymishäiriöstä kärsivän Sihvosen on vaikea jaksaa työtä kahdeksaa tuntia putkeen.

– Se kuormittaa. Varsinkin, kun on neurologisia ongelmia. Kun pääsen nollaamaan kesken päivän, niin jaksaa tsempata ja keskittyä sitten iltapäivälläkin.

Sihvonen työskentelee IT-alalla, ja hänellä on työaikojensa puolesta mahdollista nukkua keskellä päivää. Meeri Niinistö / Yle

Vireyttä, muistia, päättelyä ja luovuutta työpäivään

Sihvonen kömpii autoonsa, kun työpaikalla muut lähtevät lounaalle. Puolen tunnin tauko on palkaton, joten Sihvonen saa itse päättää, miten taukonsa viettää.

Päiväunista on tullut Sihvoselle rutiini. Hän syö ensin lounaaksi leivän, ja painuu sitten pehkuihin.

– Se on maksimissaan 30 minuuttia, pidemmistä ei ole hyötyä. Yleensä otan 20 minuutin powernapit.

Päiväunet todella parantavat toimintakykyä – kunhan ne eivät veny liian pitkiksi, ja ne otetaan oikeaan aikaan, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen.

– Ne parantavat vireyttä, muistia, päättelyä ja luovuutta. Vaikutus kestää joidenkin tutkimusten mukaan noin puolitoista tuntia. Tutkimusten mukaan nokoset ovat hyödyllisiä, vaikka ei olisikaan univajetta tai ongelmia vireydessä.

Tärkeää on tunnistaa, milloin vireystaso on laskenut. Monella meistä vireys laskee iltapäivästä tai lounaan jälkeen.

– Jos on paljon univajetta, niin torkkujen kesto on kriittinen. Kun on vajetta, niin syvä uni tulee todella nopeasti, ja jos sinne asti mennään, niin herääminen on vaikeaa. Silloin toimintakyky ei välttämättä palaudu pitkään aikaan. 10–20 minuuttia on tutkimusten mukaan hyvä pituus.

Yhä useampi työpaikka tarjoaa tiloja nokosille. Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Monilla työpaikoilla on ryhdytty ymmärtämään nokosten tuomia etuja. Esimerkiksi vuoro- ja yötyötä tehtävissä yrityksissä on ryhdytty sekä tarjoamaan mahdollisuutta ennaltasovittuihin nokosiin että järjestämään tiloja, joissa voi käydä ottamassa tirsat.

Työterveyslaitos suosittaakin erityisesti yötyötä tekeville mahdollisuutta nokostaukoihin, sillä lyhyillä unilla on tutkitusta vaikutusta jaksamiseen, ja pidemmällä tähtäimellä myös terveyteen, sanoo Puttonen.

– Hektisessä kulttuurissa ja erilaisissa elämäntilanteissa on hyvä, että voidaan yhdessä miettiä, mikä on hyvä ihmiselle, työn tuottavuudelle ja työteholle.

Sihvosella on yksi sääntö: torkuttaa ei saa. Meeri Niinistö / Yle

"En töiden jälkeen ensimmäisenä kaadu sänkyyn"

Sofia Sihvonen on päättänyt panostaa päiväuniinsa: hän on tilannut autonsa takalaseihin tummennukset. Jatkossa Sihvonen saa siis torkahtaa pimeämmässä ja katseilta piilossa. Nyt näkösuojaksi Sihvonen on virittänyt pyyhkeet auton ikkunoihin.

– Jos on kova helle, ajan lähimmän kauppakeskuksen parkkihalliin nukkumaan, etten kuole kuumuuteen. Talvea varten minulla on makuupussi, joka kestää pakkasta 20 asteeseen asti, hän naurahtaa.

Sihvonen saa päiväunistaan huolimatta unta yöllä, ja nukkuu itselleen sopivat, reilun kuuden tunnin yöunet.

– Kahvinjuonti on vähentänyt, kun ei tarvitse pitää itseään hereillä kahvin ja energiajuoman avulla.

– Isoin muutos on se, etten töiden jälkeen ensimmäisenä kaadu sänkyyn, vaan jaksan laittaa kotia kuntoon, harrastaa ja käydä salilla.

