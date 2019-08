Oppositio Veikkauksen monopolista: Kokoomuksen Vartiainen soimii "epäterveitä piirteitä", perussuomalaiset puolustaa erityisasemaa

Veikkaus on noussut julkisuuteen mainoksiensa takia. Mainoksien on kritisoitu leikittelevän peliongelmaisten kanssa.

Veikkaus on noussut julkisuuteen mainoksiensa takia. Mainoksien on kritisoitu leikittelevän peliongelmaisten kanssa. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Pääministeri Antti Rinne (sd.) väläytti keskiviikkona pelimonopolin tarkastelua. Yhtiö on joutunut myrskynsilmään mainontansa takia.

Veikkauksen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Niikko (ps. ) tyrmää ajatuksen Veikkauksen pelimonopolista luopumisesta.

Esimerkiksi Ruotsi siirtyi vuoden alussa yksinoikeudesta lisenssijärjestelmään sen jälkeen, kun ulkomaiset pelifirmat olivat murtaneet rahapelimonopolin.

Esimerkiksi Ruotsi siirtyi vuoden alussa yksinoikeudesta lisenssijärjestelmään sen jälkeen, kun ulkomaiset pelifirmat olivat murtaneet rahapelimonopolin.

– Luopuminen olisi suuri virhe. Pelien tuotto on vähentynyt voimakkaasti maissa, joissa näin on tehty. Kaikki Veikkauksen kautta saatava rahahan tulee takaisin yhteiskuntaan niille, jotka tarvitsevat apua eniten, Niikko perustelee.

Niikon mukaan Veikkauksen pelimonopolin alasajaminen ja pelitoimintojen ulkoistaminen vain kasvattaisi peliriippuvuutta ja muita haittoja.

Sen sijaan Niikko haluaa suitsia ulkomaisten peliyhtiöiden aggressiivista toimintaa Suomessa. Hän toivoo nykyiseltä hallitukselta esitystä, jolla näiden yhtiöiden toiminta voitaisiin estää Suomessa.

– Kansainvälisessä rahapelitoiminassa ei ole minkäänlaisia vastuullisuutta, kuten Veikkauksen nettikasinotoiminnassa on.

– Näiden yhtiöiden blokkaaminen vaatisi lainsäädäntöä. Odottaisin uuden pääministerin tarttuvan tehtävään, kun hän on ollut huolissaan pelihaittojen kasvusta, Niikko sanoo.

Kansanedustaja Mika Niikko (ps.) sanoo, että Veikkauksen rahapelimonopolista luopuminen vain lisäisi pelihaittoja. Jarno Kuusinen / AOP

Vartiainen: Vastuu mainoksista päättäjillä

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) on aiemmin arvostellut Veikkauksen ympärille muodostuneita ”hyvä veli -verkostoja”. (siirryt toiseen palveluun) Tällä hän on viitannut siihen, että yhtiön, järjestökentän ja poliittisten päättäjien välillä vallitsee yhteys.

Poliitikot päättävät Veikkauksen toiminnasta ja Veikkaus lahjoittaa voittovaroja useille järjestöille, joissa poliitikot toimivat aktiivisesti. Vartiainen ei kuitenkaan purkaisi monopoliasemaa, ennen kuin asiaa on selvitetty.

– On hyvä, että monopoliasemaa ei pidetä itsestäänselvänä. En osaa sanoa, pitäisikö monopoliasema purkaa, mutta siinä on epäterveitä piirteitä, hän sanoo.

Vartiaisen mukaan Suomen pitäisi tutustua pohjoismaisiin esimerkkeihin, joissa on lisenssijärjestelmä. Yhtiöt maksavat julkiselle taholle siitä, että ne saavat harjoittaa liiketoimintaa maassa.

Vartiaisella on selvä käsitys siitä, kenellä on vastuu mainoksista, joita on arvosteltu viime aikoina paljon.

– Mainoksista on turha syyttää Veikkausta, koska yhtiön päämies eli julkinen valta antaa selvästi epäselviä ohjeita. Veikkauksen pitäisi toisaalta rajoittaa peliongelmia, mutta samalla päättäjät toivovat ahneesti omille tahoilleen yhtiössä syntyviä rahatuloja.

Vartiaisen mukaan epäselvä tehtävänanto johtaa siihen, ettei Veikkaus voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan eduksi. Vastuu asiasta on poliitikoilla.

Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) pitää päättäjiä vastuullisena Veikkauksen mainoksista. Jarno Kuusinen / AOP

Peliautomaatit pois kaupoista Ruotsin tyyliin?

Mika Niikko pitää valitettavana Veikkauksen markkinoinnissa tapahtuneita ylilyöntejä, mutta onneksi yhtiön johto reagoi välittömästi asiaan. Niikon mukaan osa Veikkauksen mainonnasta ostetaan ulkopuolisilta tekijöiltä.

– Sieltä on päässyt läpi mainoksia, joita ei ole harkittu loppuun asti. Tämähän on ollut virhe ja tosi mautonta. On hyvä, että käytännöt tarkastetaan, ettei huteja pääse enää syntymään, Niikko sanoo.

Veikkaus kertoi laittavansa puolet mainonnasta tauolle syyskuun loppuun asti, sen jälkeen kun yhtiön Toto- ja Keno-mainonnasta nousi elokuussa kohu. Päätös ei koske Loton, Eurojackpotin ja Vikingloton pottimarkkinointia sekä brändi- ja vastuullisuusmarkkinointia. Mainontaa ajetaan alas jo tämän viikon aikana.

Rahapelejä valvova Poliisihallitus on joutunut (siirryt toiseen palveluun) puuttumaan useamman kerran Veikkauksen mainontaan. Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että Veikkaus harjoittaa rahapelitoimintaa vastuullisesti.

Niikko kertoo, että pelihaittojen vähentämisestä on keskusteltu hallintoneuvostossa useasti, joten Veikkauksen johto on tietoinen siitä, että tämä on kaikkien puolueiden yksimielinen tahtotila.

Niikko mainitsee peliriippuvuutta vähentävistä keinoista rahapeliautomaatteihin vuonna 2022 tulevan pakollisen tunnistautumisen, mutta muitakin keinoja mietitään.

Hän ennakoi, että peliautomaattien tuotto tulee laskemaan voimakkaasti toimen ansioista, ja samalla myös pelihaitat vähenevät.

– Ruotsissa peliautomaatit ovat kiellettyjä julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa. Ehkä tämä on asia, johon palataan sen jälkeen, kun on nähty miten tämä tunnistautuminen vaikuttaa, Niikko sanoo.

