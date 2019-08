Suomen suurin stadionkeikka on valtava show – Rammsteinilla pyrotekniikkaa joka biisissä ja mukana matkustaa oma keittiö

Rammsteinin kahdelle Tampereen keikalle on tulossa yhteensä yli 60 000 katsojaa.

300 ihmistä on rakentanut Rammsteinin keikkoja Tampereen Ratinan stadionilla viime viikosta asti.

Työ alkoi nurmen peittämisellä. Sen jälkeen oli vuorossa esimerkiksi noin viisi kilometriä aitaa. Stadionille rakennetaan baarit ja roudataan vessat.

Tällä viikolla Tampereelle saapuivat yhtyeen omat kamat, joita on yhteensä yli 80 rekallista. Helsingissä konsertoineella Ed Sheeranilla tavaraa oli noin 40 rekallista, mutta tuotantokin oli toisenlainen.

Sheeran laulaa lavalla kitaransa kanssa. Rammstein käyttää esimerkiksi pyrotekniikkaa. Sitä on paljon.

– Pyrotekniikkaa on niin paljon, että sitä nähdään joka biisissä. Lieskat nousevat hyvin korkealle. Lieskojen lisäksi on isoja valoja, jotka nähdään kaupungin ulkopuolella asti. Visuaalisuus on isoin juttu Rammsteinissa, sanoo Fullstemin projektipäällikkö Iina Maula.

Iina Maulan mukaan Rammsteinin bäkkärin tarjoilut ovat arvoitus, sillä mukana kulkee oma keittiö ja siihen henkilökunta. Jarkko Vuolle / Yle

Ratina on Maulan mukaan tällä hetkellä Suomen ainoa stadion, jolle voi rakentaa Rammsteinin kokoisen esityksen. Se on Maulan mukaan tähän mennessä Suomen suurin.

Helsingin Olympiastadion on edelleen remontissa.

Bändin saapumisaikataulusta kaupunkiin ei kerrota sanallakaan

Rammsteinin keikat ovat perjantaina ja lauantaina. Molempiin tulee yli 30 000 ihmistä. Lauantain keikan 32 000 lippua myytiin noin kymmenessä minuutissa. Perjantain lisäkeikkakin on miltei täynnä. Keskiviikkona iltapäivällä oli myynnissä muutamia vapautuneita lippuja.

Yöpaikkaa voi enää etsiä kaverin luota. Hotellit ovat Tampereella viimeistä huonetta myöten täynnä.

Liikenteeseenkin keikka vaikuttaa. Perjantaina ja lauantaina paikallisbusseilla on lisävuoroja konsertin päätyttyä. Myös VR on lisännyt yöjunien määrää keikkojen takia. Ratinanniemen puisto taas on suljettuna yleisöltä perjantaina ja lauantaina.

Projektipäällikkö Iina Maula ei kerro milloin bändi itse saapuu ja missä he yöpyvät. Bäkkärin tarjoiluistakaan hän ei voi puhua.

– Artistihan on sen verran suuri, että matkustaa oman keittiön ja keittiöhenkilökunnan kanssa. Jos sinne jotain erikoisempaa tilattaisiin, emme tietäisi siitä välttämättä mitään.

Yöpyjiä stadionin liepeillä tuskin nähdään. Järjestäjä on määritellyt, että jonottaminen on sallittua molempina konserttipäivinä aamulla yhdeksältä alkaen.

Viikonloppu tuo seudulle yli kymmenen miljoonaa euroa

Rammsteinin lisäksi Tampereen keskustaan tuovat viikonloppuna väkeä esimerkiksi Teatterikesä ja esimerkiksi Tampere Filharmonian puistokonsertti.

Visit Tampereen tapahtumapalvelujen johtajan Perttu Pesän arvion mukaan viikonloppuna menee sadantuhannen tapahtumakävijän raja helposti rikki.

Perttu Pesä aikoo ehtiä viikonlopun aikana kaikkiin tapahtumiin. Jarkko Vuolle / Yle

Väkimäärät jättävät yli kymmenen miljoonaa euroa seudulle. Siitä löytyy syy kestää ruuhkat ja ajoittainen möykkä.

– Kaupunkien keskustoihin ympäri maailmaa kuulu se, että ne elävöittyvät tapahtumilla. Festivaalien, konserttien ja urheilutapahtumien tuotoilla tehdään paljon hyviä asioita kaupunkilaisille. Muutaman viikonlopun kun jaksaa kestää, niin kyllä se sieltä alkaa näkyä positiivisesti.