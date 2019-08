Nyt on Päijät-Hämeen vuoro tehdä miljoonasäästöt soteyhtymässä – henkilöstön vähennystarve 250 ei edes riitä

– Tunnelma on synkkä. Yt-neuvottelut eivät tulleet meille yllätyksenä, mutta nämä ovat kovia lukuja, kuvailee Tehyn pääluottamusmies Kati Keränen Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Tehy on suurin henkilöstöjärjestö Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Jäseniä on 2 500, joista suurin osa työskentelee erikoissairaanhoidossa. Työnantaja kutsui henkilöstön yt-neuvottelupöytään ensi viikosta alkaen. Tavoitteena on säästää 15 miljoonaa euroa tänä ja ensi vuonna. Henkilöstön vähennystarve on 250.

– Kuormitus on nyt jo tosi kovilla ja työntekijöiden jaksaminen on tiukilla. Mitä me jätämme tekemättä, jos työntekijämäärä vielä tästä vähenee?

Päijät-Hämeen keskussairaalan tehyläinen pääluottamusmies Kati Keränen istuu syksyllä yt-neuvottelupöydissä. Marjo Pirilä / Yle

Yt-neuvottelut koskevat koko organisaatiota eikä mitään ammattiryhmää ole rajattu ulkopuolelle. Tehyläisten tavoitteet ovat selvät.

– Potilastyöstä ei ole varaa vähentää yhtään.

Tukipalveluistakaan ei voisi tinkiä, sillä pahimmillaan se lisäisi potilastyötä tekevien kuormaa.

– On tärkeää ottaa kaikkien osaaminen ja ammattitaito täyteen käyttöön. Jo tällä hetkellä lääkärit, sairaanhoitajat ja fysioterapeutit tekevät tukipalvelutyötä, jonka voisi tehdä joku muu, sanoo Keränen.

Samaan aikaan henkilöstöpula

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n pääluottamusmies Linda Sydänmäki on myös törmännyt tilanteeseen, jossa ammattitaito ei ole ollut oikeassa käytössä.

– Erityisammattiryhmien työhön sisältyy tehtäviä, jotka esimerkiksi toimistosihteerit hoitaisivat sujuvammin ja tehokkaammin.

JUKO edustaa reilua tuhatta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ammattilaista. Joukossa on lääkäreitä, hammaslääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja terveydenhoitajia.

Henkilöstöjärjestöille annettiin ymmärtää ennen kesälomia, että irtisanomisilta ja lomautuksilta voidaan välttyä, vaikka hankala taloustilanne olikin tiedossa. Henkilöstön suuri vähennystarve tuli JUKO:n pääluottamusmiehelle yllätyksenä.

– Olisi aivan absurdia hakea nopeita säästöjä lomautuksilla tai irtisanomisilla. Meillä on lääkäreistä ja sosiaalityöntekijöistä jo nyt kova pula.

Sydänmäki toivoo, että yhtymän palveluverkko käydään yt-prosessin aikana kunnolla läpi ja tarpeetonta päällekkäistä työtä ja turhaa byrokratiaa karsitaan. Hän uskoo, että osa säästöistä saadaan niin kasaan. Pääluottamusmies aikoo myös ottaa yt-neuvottelupöydässä esille keskussairaalan suuren rakennushankkeen.

– Ulkopuolista rakennuttajakonsulttia ei aiota käyttää. Onko yhtymässä riittävää osaamista valvoa tilaajan etua kaikissa prosessin vaiheissa ja pitää yli 90 miljoonan euron hankkeen kustannukset hallinnassa?

Toiset yt-neuvottelut ovat ovella

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, THL:n, ylijohtajan tehtävistä hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajaksi siirtynyt Marina Erhola tuli suoraan rytinän keskelle. Hänen epäkiitollinen tehtävänsä on vastata kuntien asettamaan talouspaineeseen.

– Tuo määrä, 250 henkilötyövuotta, ei edes riitä saamaan 15 miljoonan euron säästöjä. Kunnat ovat asettaneet meille vieläkin kovempia tavoitteita, sanoo viime viikolla Päijät-Hämeessä aloittanut Erhola.

Toimintaa ei voi sopeuttaa taloustilanteeseen kertaheitolla, sillä yhtymän pitää varmistaa, että palvelut pysyvät lainsäätämällä minimitasolla. Päijät-Hämeessä on palveluiden saatavuudessa ollut ongelmia. Perusterveydenhuollon vastaanotoille on myös ollut vaikeuksia saada lääkäreitä.

– Lahden kaupungilla on pitkä perinne siihen, että peruspalvelut eivät ole olleet kovin hyvin resurssoituja. Kun kaupunki siirtyi kuntayhtymään, se tuli paremmin näkyviin. Kuntayhtymä on saanut vähän hilattua palvelujen saatavuutta paremmaksi, sanoo toimitusjohtaja Erhola.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen (sdp.) sanoo suoraan, että nyt alkavat yt:t ovat alkusoittoa.

– Kyllä se siltä näyttää. Ainahan yt:lle pitää olla kunnon perusteet, mutta katsotaan nyt ensin tämä ponnistus. On paljon mahdollista, että yt:t ovat ensi vuonnakin.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Lempinen (sdp.) kohdistaisi irtisanomiset hallintoon - ei potilastyöhön. Marjo Pirilä / Yle

Toimitusjohtaja Marina Erhola muistuttaa, että Päijät-Häme ei ole ainoa maakunta, joka painii talousongelmien kanssa. Kymenlaakson Kymsote sai yt-neuvottelunsa päätökseen vastikään. Kuopion yliopistollinen sairaala kävi yt-neuvottelut keväällä.

– Valtakunnan tasolla nämä haasteet tulevat siitä, että väestö ikääntyy ja syntyvyys laskee. Maakunnat painivat tämän haasteen edessä vuorotellen.

Yt-neuvottelujen lisäksi yhtymä aloittaa monivuotisen muutosohjelman, jossa kaikkien toimenkuvat käydään läpi. Hyvinvointiyhtymä perustettiin nopeasti muutama vuosi sitten ja Erholan näkemyksen mukaan se ei ole vielä hioutunut tarpeeksi tehokkaaksi.

Johtoporras syyniin

Kun potilastyöstä on vaikea karsia, kohdistuvat asukkaiden ja säästöjä vaativien päättäjien katseet yhtymän hallintoon. Onko hyväpalkkaisia johtajia liikaa? Pyörittelevätkö he papereita ja kulkevat käytävillä aikaa tappaakseen? Pitävätkö he italialaista lakkoa, kun pitäisi aloittaa toiminnan järkevöittäminen? Ovatko kaikki kehittämishankkeet tarpeellisia?

Toimitusjohtaja Marina Erhola joutuu vähentämään henkilöstöä, vaikka samaan aikaan osaajista on pulaa. Marjo Pirilä / Yle

Toimitusjohtaja Marina Erhola lupaa, että johtoporras ja hallinto perataan myös läpi.

– En osaa vielä sanoa, kuinka tuhti hallinto täällä on, kun olen ollut vasta vähän aikaa talossa. Hallinnon tehtävä on turvata perustehtävää. Tietty määrä hallinnonväkeä pitää olla, sitä ei voi kokonaan poistaa. Vaikeina aikona muutosjohtaminen ja kyvykkäiden ihmisten osaaminen korostuvat.

Erhola ennakoi, että yt-neuvottelut kestävät pitkään ja niistä tulee vaikeat. Kuudessa viikossa ei tule vielä valmista.

– En halua yhtään pitkittää asiaa, mutta organisaatio on niin suuri ja sopeutus vaikea, että meidän pitää ottaa tähän aikaa.

