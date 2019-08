Lipputankofarssi tuli kalliiksi Haminassa – lopullisen laskun maksajasta ei tietoa

Monissa vaikeuksissa ryvettynyt satametrinen lipputanko on seissyt paikallaan Sibeliuskadun kentällä Haminassa pian vuoden päivät. Tangon nupissa Suomen suurlippu liehuu edelleen väliaikaisella luvalla.

– Hanke ollaan viemässä suunnitelman mukaisesti loppuun saakka. Tangon teräksen laatuun liittyvä selvitystyö on parhaillaan kesken, kertoo Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Hintaa lipputankohankkeelle on tässä vaiheessa tullut yli 700 000 euroa. Tämän lisäksi erinäisistä korjaustöistä on tangon toimittaneelle ADS Finland Oy:lle koitunut kymmenien tuhansien eurojen kuluja, joiden maksajasta ei ole vielä tietoa.

– Meidän puoleltamme tämä on ollut äärimmäisen kallista puuhaa. Nähtäväksi jää, osallistuuko Haminan kaupunki kulujen korvaamiseen. Niistä sovitaan tangon luovuttamisen yhteydessä, toimitusjohtaja Kari Hyrkäs toteaa.

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen toivoo, että tanko voisi saada virallisen käyttöluvan jo tänä syksynä. Tiina Karppi / Yle

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen uskoo, ettei tankoon tarvitse investoida enää paljoa rahaa.

– Itse tanko ja perustukset ovat olleet suurin satsaus.

Samaa mieltä on myös Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Titta Erkkilä.

– Mahdollisesta lisäroituksesta hankkeeseen ei olla keskusteltu, mutta emme mekään ylettömästi ole valmiita maksamaan. Vaikka tankohankkeeseen käytetty summa kuulostaa suurelta, itse näen, että sillä summalla on saatu paljon medianäkyvyyttä, ja mainonta sinänsä maksaa aina.

Erkkilä vakuuttaa myös, että kaupunginhallituksella riittää pinnaa seurata hankkeen etenemistä – ainakin vielä kuukauden verran.

– Ei tässä kärsivällisyys vielä ole mennyt, mutta kyllä minusta elokuu on tietynlainen mittari, sillä se on vielä poikkeuslupa-aikaa tangon käytölle. Arvioimme miten etenemme, kun saamme takaisin mittaustulokset tangon materiaalista.

Ajallista takarajaa kaupunginhallitus ei ole hankkeelle asettanut.

– Toki toivon, että valmista tulisi mahdollisimman pikaisesti. On kuitenkin tärkeää ettei mennä mututuntumalla, vaan että meillä on todellista faktatietoa tangon tilanteesta, jotta voimme hyvillä mielin jatkaa eteenpäin, Erkkilä sanoo.

Suurtanko tehtiin Pietarissa. Nyt sen materiaalin lujuutta testataan. Tiina Karppi / Yle

"Purku epärealistista"

Haminan satametrisen lipputangon tarina on ollut vaiherikas. Se on venynyt muun muassa kustannusten paisumisen ja lujuuslaskelmien puutteellisuuden vuoksi.

– Suurin vastoinkäymisemme on johtunut siitä, että tanko on tehty Pietarissa, jossa on eri standardit lipputangoille kuin EU:ssa. Ongelmanamme on ollut saada nämä standardit täsmäämään, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo.

Itse tangon turvallisuudesta sen toimittaneella ADS Finland Oy:lla ei ole epäilystä.

– Tanko on luja, enkä näe mitään syytä miksi se jouduttaisiin esimerkiksi purkamaan.

Samaa mieltä on myös kaupunginjohtaja Hannu Muhonen. Haminan päättäjillä riittää yhä uskoa satametrisen lipputangon tulevaisuuteen.

– Varasuunnitelmaa tällaisen tilanteen varalle ei ole, sillä minusta purku on epärealistista. Kukaan ei sinänsä ole kyseenalaistanut tangon turvallisuutta, vaan kyse on ennemminkin sen todistamisesta.

Haminan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Titta Erkkilän mukaan lippuhankkeen saama mediahuomio on ollut hyvää mainosta Haminalle. Tiina Karppi / Yle

Ei uutta juhlaseremoniaa

Koripallokentän kokoinen Suomen lippu saatiin nostettua suursalkoon ensimmäistä kertaa huhtikuun alussa. Siitä lähtien se on nostettu ja laskettu useaan otteeseen erinäisistä syistä.

Esimerkiksi juhannuspäivänä lippu laskettiin tangosta ukkosmyrskyn takia. Silloin lipussa havaittiin reikä ja epäiltiin, että myrskytuulet olivat tehneet lippuun reiän. Kävi kuitenkin ilmi, että lippu olikin repeytynyt tankoa vasten.

Heinäkuun puolessa välissä puolestaan jumittui lipputangon mekanismi, jolla lippu pääsee pyörimään vapaasti. Tämän takia suurlippu laskettiin jälleen alas vian korjaamisen ajaksi. Nyt lippu liehuu salossa jälleen.

Alun perin lippu oli tarkoitus vetää ensimmäistä kertaa salkoon juhlamenoin jo viime vuoden toukokuussa, ja sen peruunnuttua juhlallisuuksien saattelemana joulukuun alussa. Silloinkaan lippua ei kuitenkaan saatu salkoon turvallisuussyistä.

– En usko että juhlaseremoniaa enää järjestetään, kun tanko saa virallisen käyttöluvan. Juhlallisuudet liittyivät Suomen lipun satavuotispäivään ja itsenäisyyspäivään. Nyt on tärkeintä saada lupa ja sitten jatkaa eteenpäin, kaupunginjohtaja Hannu Muhonen toteaa.

Koripallokentän kokoinen Suomen lippu näkyy kauas. Tiina Karppi / Yle

Huoltotöitä jäljellä

Lipputangon vaikeudet saattavat pian olla takana päin, jos lupaviranomainen toteaa sen vastaavan vaatimuksia. Tangolle voidaan myöntää virallinen käyttölupa vielä lähikuukausien aikana.

– Asiaa käsitellään todennäköisesti loppusyksystä, minkä jälkeen pääsemme siihen tavoitteeseen joka meillä on koko ajan ollutkin, eli lippu voi liehua ympärivuorokautisesti tangossa, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo.

Tulevien viikkojen aikana lipputankoa on tarkoitus vielä korjata.

– Sille tehdään niin sanottu täydellinen huolto, jossa vaihdetaan tuulimittarin kaapeli sekä uusitaan lentoestevalot. Lisäksi katsomme, jos runko tarvitsee jotakin korjaamista, kertoo tangon toimittaneen ADS Finland Oy:n toimitusjohtaja Kari Hyrkäs.

Suursalko lippuineen on Haminan Lippumaailman vetonaula. Tiina Karppi / Yle

Aikaa korjauksiin kuluu arviolta yhdestä kahteen viikkoa. Vaikeuksista huolimatta Haminassa hankkeeseen on haluttu suhtautua positiivisesti.

– Tapaan paljon puheenjohtajakollegoita eri puolilta Suomea ja moni heistä suurinpiirtein onnittelee, että tämä on huippuhanke! He toivovat että heillä olisi ollut samanlainen idea, josta olisi saanut yhtä paljon julkisuutta, hymyilee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Titta Erkkilä.

Palautetta paikallisilta on tullut puolesta ja vastaan. Hannu Muhonen on kuitenkin sitä mieltä, että hanke on ollut tekemisen arvoinen.

– Olemme kohdanneet haasteita ja kritiikkiä, mutta nyt lippu on siellä missä sen pitääkin olla. Enkä ole kuullut kenenkään sanovan, etteikö se näyttäisi hyvältä.